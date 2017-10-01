Как открыть сердце мужчины: три волшебных ключа

Непросто встретить своего мужчину и непросто всегда быть любимой им так, как в дни первых свиданий. Часто мы словно в потемках блуждаем в отношениях, теряем надежду открыть для себя сердце мужчины. На самом деле нет ничего, что нельзя поправить, если набраться терпения и вооружиться знаниями.

Часто мы – и мужчины, и женщины – совершаем одну ошибку: забываем, что мы разные. У нас могут быть схожие интересы и взгляды на жизнь, но разные потребности и способы самовыражения. Поэтому давайте перейдем к принципам, которые помогут вам открыть сердце вашего любимого мужчины. Назовем их условно ключами. Ключей на самом деле много, но разберем в этой статье одну связку из трёх.

Помните, что эти ключи не помогут открыть сердце мужчины, если вы хотите только получить, взломать, манипулировать. Всё, что вы делаете, должно идти от сердца. Применять эти ключи нужно со всей ответственностью, любовью и уважением к себе, к партнеру и к вашим отношениям.

1 ключ. Мужчина нужен

Мужчины так устроены, что они хотят быть нужными, хотят быть значимыми в этом мире и для людей, которые им дороги. Мужчины должны видеть, что их стремления и цели кому-то необходимы и кого-то делают счастливыми. Но если вы абсолютно всё можете сделать сами, пренебрегаете мужчинами, их помощью и их знаниями, они не видят смысла быть рядом с вами. Как показать мужчине, что он нужен?

Опасно:

– Молчать о своих желаниях, настроениях, планах и о том, чего вы ожидаете от отношений. Уместная откровенность – важный элемент ключа, для того чтобы открыть сердце любимого мужчины;

– Надеяться, что мужчина сам догадается о том, о том, что важно для вас;

– Отвергать мужскую помощь и говорить: «Ладно, я сама…», особенно после того, как высказали просьбу;

– Говорить: «Мог бы ты сделать?»;

– Возмущаться: «Ты никогда, ничего…», потому что так просто не бывает, чтобы мужчина никогда ничего не делал для вас;

– Брать на себя дела и обязанности сверх меры – мужчины в этом случае думают, что это ваше желание и уступают вам поле деятельности;

– Оставлять действия мужчины без благодарности и одобрения;

– Благодарить мужчину действием в ответ на то, что он сделал.

Желательно:

– Рассказывать о себе, чтобы мужчина лучше узнал вас, без фанатизма, конечно;

– Прямо заявлять о своих желаниях, рассказывать о том, какими вы видите отношения;

– Давать мужчине время выполнить вашу просьбу. Иначе вам будет сложно открыть сердце мужчины;

– Говорить: «Я хочу…», «Мне нужно… сделай, пожалуйста…»;

– Напомнить мужчине о сделанном когда-то и сказать, как тот его поступок согревает вас до сих пор;

– Давать мужчине повод совершить подвиг;

– Благодарить мужчину как можно чаще. Благодарность – ещё один важный элемент ключа помогающий открыть сердце мужчины;

– Выражать благодарность мужчине словами, искренним открытым восхищением, улыбкой или взглядом.

2 ключ. Мужчина свободен

При всём своём желании быть нужными мужчины хотят быть свободными. Все дела они хотят выполнять добровольно - тогда, когда будут к этому готовы. И делать так, как могут сделать только они – мужчины: без подсказок, как, зачем, для чего. Открыть сердце вашего мужчины будет непросто, если показывая, как он нужен, мешать ему быть свободным.

Опасно:

– Озвучив свою просьбу, требовать немедленного исполнения и обвинять мужчину в нежелании помочь;

– Долго объяснять, зачем вам нужно то, о чём вы просите – мужчине начинает казаться, что им манипулируют;

– Спрашивать: «Когда же ты уже…», «Что, я всё должна делать…»;

– Напоминать: «Я же говорила», если он ошибся. Этим открыть сердце мужчины не получится.

Желательно:

– Дать мужчине время на выполнение вашей просьбы, отвлечься;

– Сделать объяснение «зачем» короче самой просьбы;

– Напомнить о себе словно впервые, дать ему понять, что он нужен;

– Помочь мужчине снизить важность ошибки. Дать понять, что он может ошибаться, как любой человек и, все поправимо;

– Дарить мужчине чувство лёгкости и свободы рядом с вами.

3 ключ. Мужчина принят таким, какой он есть

Вам кажется, что мужчина недостаточно хорош, и вы думаете, что сможете его переделать? Или вы строите отношения с мужчиной, рассчитывая, что со временем в нем откроются новые качества, за которые вы и полюбите его потом. Боюсь, что ждать придется долго. Открыть сердце любимого мужчины можно, только приняв его полностью. Мужчины начинают развиваться и меняться к лучшему только после того, как их приняли и полюбили такими, какие они есть. Если вы чувствуете, что ваших сил принять не хватает и вы несчастливы, лучше оставьте того мужчину в покое.

Опасно:

– Указывать мужчине, каким он должен стать, сравнивать его с другими, приводить примеры;

– Задавать риторические вопросы: «Как ты мог?», «Неужели так трудно?». Ведь в нашей жизни бывают минуты, когда мы все поступаем так, как поступаем, ошибаемся;

– Давать мужчине советы, особенно непрошеные. Подсказывать ему, что и как он должен делать. Ваше желание помочь советом не всегда может открыть сердце мужчины;

– Бежать за мужчиной, когда он отдаляется, тормошить его и тянуть обратно в отношения. Мужчины так устроены, что иногда отдаляться им необходимо;

– Говорить: «Я жду»;

– Ставить свое счастье в зависимость от мужчины;

– Запускать низкую самооценку и комплексы.

Желательно:

– Строить отношения с тем мужчиной, недостатки которого вас не напрягают, и открыть сердце такого мужчины;

– Если мужчина ошибся, поступил на ваш взгляд плохо, сказать, что вы не ожидали от него такого поступка;

– Если мужчина спрашивает совета, сказать, что он лучше знает, ему виднее, что он в силах справиться, вы рядом и поддержите его;

– Спрашивать совета у мужчины;

– Когда мужчина отдаляется, заняться собой, своими делами. Дело в том, что когда мужчина возвращается сам, его любовь к вам становится сильнее;

– Дать мужчине понять, что вы всегда рады ему, его возвращению;

– Научиться быть счастливой отдельно от мужчины. Это время, которое вы можете посвятить сами себе – разве оно не ценно?;

– Быть в восторге от самой себя. Такой женщине не составит труда открыть сердце любимого мужчины;

– Искренне поддерживайте его мысли, идеи и то, что он может со всем справиться;

– Верить в мужчину, доверять ему – это помогает мужчине развиваться и даёт силы для новых достижений.

Эти ключи действуют только одновременно, когда мужчина видит, что он нужен вам, при этом свободен и вы его принимаете таким, какой он есть. Тогда открыть сердце мужчины вам будет просто. Для того чтобы пользоваться этими ключами, необходимо проявлять мудрость, любовь, искренность и научиться быть счастливой самой. И пусть это сложнее, но того стоит.

Узнайте себя, узнайте, чего вы хотите от жизни, что делает вас счастливой. Тогда вы без особого труда сможете понять, что хочет мужчина, который рядом с вами. Всегда оставайтесь собой и дайте близкому человеку рядом с вами чувствовать себя самим собой. Где есть взаимное понимание, уважение, доверие и принятие – там развивается любовь. В таких отношениях легко идти по жизни вместе.

Радмила Огнеда

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