Что происходит с женщиной, когда исчезают разговоры из семьи

В данное время, в обществе это почти норма. Он и она общаются больше с кем угодно, но не друг с другом. О причинах речь не пойдет. Ну или пока не пойдет. Поговорим о последствиях. Мы все уже знаем, что у женщины и у мужчины есть некий запас слов, который им необходимо выговорить за день. Как говорят ученые, у мужчин - это 7000 слов, у женщины - 21000 слов. А если этого высказывания не происходит? У мужчин это проходит более менее спокойно, но что происходит в нас?

Вы замечали, что все невысказанные слова вслух, начинают высказываться внутри? И это подобно апокалипсису в голове. Ведь создается не позитивный настрой. Ум кипит, ему плохо. Все уходит во внутрь, и общее состояние падает с высокой скоростью. А снаружи? Исчезают теплые чувства по отношению к своему мужчине. Появляется недоверие. Она перестает в нем видеть того, кого видела раньше. Холод. Холод внутри и снаружи. Она отдаляется от него, не по своей воле, просто так происходит. Они расходятся все дальше и дальше, находясь в одной комнате. У нее появляется апатия. Ей уже не нужен уют в доме, она не видит смысла там, что либо делать. Потому как атмосферу она создает для него. Для нее один из главных способов выражения заботы - это разговоры. Это когда ее выслушивают, говорят с ней. Разговоры - это ниточка, связывающая ее с мужчиной. Через них она чувствует связь с ним. Чувствует, что нужна ему. А когда нет разговоров, нет ощущения заботы о ней, а значит, она не видит смысла что либо делать для семьи.

В семье не должно быть молчания. Что бы не происходило, нужно разговаривать. Нужно, чтобы дома звучала речь. Ибо молчание разрушает всякую семью. Говорить не обязательно о проблемах. Сначала это достаточно болезненно. Поэтому нужно говорить о том, что не затрагивает чувства. Погода, домашние животные, друзья, искусство. О чем угодно. Просто общаться друг с другом. Потом уже, когда вы почувствуете, что можете объясниться, только тогда можно аккуратно задевать эту тему.

Молчание создает огромное напряжение в доме. В нем не хочется находится, ни ему, ни ей. Вроде, всего навсего молчание. Просто они друг с другом не говорят. А в это время, минута, за минутой, их крепость отношений разваливается по кирпичикам.

Молчание начинается, чаще всего, с причины. Но если оно затягивается, и они так и не выясняли ее, то наступает период куда хуже этого. Они привыкают. Причина забывается, а молчание становится нормой. И перед нами уже не семья, а сожители, которые вообще не понятно для чего живут вместе. И ведь говорить потом даже не хочется. У каждого своя отдельная жизнь. У каждого свои личные дела, мысли, встречи. У каждого отдельный мир за толстой не пробиваемой стеной. А все начинается с простого молчания.

Мы не умеем говорить, что нас беспокоит, мы не можем и не умеем спрашивать о том, что творится с другим. Мы этого боимся или просто не дорожим близким. Или мы черствые и заядлые эгоисты, которым наплевать на другого. Главное, чтобы нам и для нас. А в остальном, хоть гори оно все синим пламенем.

Если из семьи исчезают разговоры, то из семьи исчезает семья.

Анна Гагарина

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Евгения Примак