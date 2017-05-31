Десять главных цифр твоей беременности

Факты, завораживающие, на тему того, что делается в твоем теле в течение 9 месяцев беременности.

24

Столько часов готовая к оплодотворению яйцеклетка ждет сперматозоида. Все это время она медленно плывет в направлении матки. До оплодотворения доходит обычно в широкой части яйцевода.

20

После стольких часов от примыкания сперматозоида к яйцеклетке уже можно установить пол ребенка. В этот момент происходит перемешивание хромосом (23 хромосомы вносит женщина и 23 вносит мужчина.) Если сперматозоид доставил хромосому Y, то будет мальчик, если хромосому X — девочка.

7

Столько дней нужно, чтобы в твоем организме сделалась огромная метаморфоза и зародыш превратился из завернутого зародышевого листа в плод, у которого можно уже наблюдать голову, туловище, хвост также зарождение рук и ног.

22

В этот день, с момента оплодотворения, начинает биться сердце зародыша. В начале жизни оно будет биться со скоростью около 90 ударов в минуту, затем до 160 ударов, и в конечном периоде беременности уменьшится до 140. Ты сможешь его услышать во время визита к врачу, более менее, на 14 недели беременности.

43

В этот день с момента оплодотворения мозг зародыша начинает высылать первые мозговые волны. Согласно одной из популярных гипотез плод может даже видеть сны.

3

Столько сантиметров в длину плод, когда имеет уже сформированные все важнейшие органы. Имеет уже глаза, уши, нос (с дырочками!), язык, шею, разделенные пальцы на руках, мозг с двумя полушариями и сердце с четырьмя камерами. А прошло всего 8 недель от оплодотворения!

15

На этой неделе, считая от оплодотворения, возникает орган слуха и ребенок может уже услышать то, что происходит в окружении вас. Не любит острых звуков, криков и нервного голоса. Реагирует на них внезапным движением всего тела и приостановленным биением сердца. Успокаивается при красивой музыке. Влияет на него также спокойный голос родителей. Когда малыш родится будет его хорошо помнить. Подобно биению маминого сердца.

½

На половине беременности выполняется очень важное УЗИ, которое позволяет точно констатировать, что ребенок развивается правильно. Очевидно, это первое, но не единственное исследование, которое позволяет оценить развитие плода. Много информации можно получить уже ранее.

32

На этой неделе плод имеет уже немалые шансы на выживание в случае преждевременных родов. Самым маленьким был ребенок, который родился на 22 неделе беременности.

10

Столько минут (максимально!) плод остается в неподвижности. Активность важна для его развития, потому он скачет и плавает в плодовой воде, совершенствует свое чувство равновесия. Выполняет одинаково большие движения, как и более точные например морщит брови. Обычно успокаивается, когда мама активная и начинает дергаться, когда мама отдыхает.

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Александра Дроздова