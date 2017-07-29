Реальные и смешные истории о родах

Не так-то и просто выносить и родить нового человека. Отчаянные моменты женщинам скрашивает чувство юмора.

По дороге в роддом

Я все представляла, что нас остановят гаишники. Я за рулем в халате (чтобы не замочить все вокруг) со схватками и водами, моя сестра рядом с книгой “Роды”, открытой на главе “схватки” в одной руке и с секундомером в другой, а на заднем сидении мирно сопящий муж!

Торжественный момент

Решила принять ванну, иду, а тут воды отходят, не верю, но все равно льется вода. Испугалась, села на стул и вою белугой. Так горько. Потом вбегаю в комнату, всю трясет, включаю свет, кричу на всю столицу: «Рожаю!» Муж подскакивает, спросонья хватает видеокамеру, кричит: «Итак, моя Нюточка рожает!» — и начинает снимать меня. Эх, тут терпение мое лопнуло.

Все самое необходимое

Я панике я начала запихивать все, что могло бы мне понадобится на родах и после в рюкзак мужа, только что вернувшегося из похода. В приемном покое даже не удивились, а просто мило поинтересовались, мол, зачем мне еще и палатка в роддоме, мест вроде хватает. А я и не заметила, что она была аккуратно привязана с другой стороны рюкзака.

Боди-арт

День родов намечался через неделю, погода была прекрасная, и мы решили махнуть на шашлычки с друзьями. Порезвились мы на славу, фотосессию замутили, апофеозом которой стал мой раскрашенный зеленой и коричневой гуашью живот в виде созревшего арбуза. Под конец решили даже дискотеку устроить, в итоге, на очередном па раздался хлопок и отошли воды. Муж со страху меня схватил и быстро притащил в роддом… акушерки выпали в осадок. Сказали, что это первый раз за всю историю роддома к ним пришел рожать арбуз.

Сестра по счастью

Из открытого бокса послышался испуганный девичий возглас: “Ой как больно! Я не хочу рожать!“, а спокойный голос врача увещевал в ответ: “Конечно! Мы сейчас быстренько родим и больше не будем.”

Ту-ту-у-у!

«Дышиии!!! Я говорю, ДЫШИ!!!» «Как?…» «Паровозиком!!!» «Чух-чух-чух…»… Тут акушерки чуть не упали со смеха.

После наркоза

Я когда начала в операционной после кесарева отходить, открываю глаза, все плывет и кружится, обвожу мутным взглядом вокруг – никого! Думаю: «Сейчас громко крикну, позову врача али медсестру, узнать хоть, как ляля”. На деле вместо громкого крика, как хотела, раздалось сиплое, тихое и медленное: «Люююююдиииии!!! Ауууууууууу, вы гдееееее???!!!» Прямо над головой послышался смешок анестезиолога (наверх глаза у меня не поднимались), и такой же протяжный ответ: «Мы здеееееесь!!!»

Папа может

Схватки долгие, роженица орет благим матом, мучается. Муж на нервной почве побежал курить, когда вернулся, то уже в родильный бокс заходить не стал, а уселся в коридоре рядом со входом в бокс и оттуда, слыша стоны жены, кричал ей: «Держись, Вера! Я с тобой, моя хорошая, держись, дорогая!!!» Так он ее морально поддерживал до тех пор, пока пробегавшая медсестра не сказала ему: «Что вы здесь орете? Ваша жена давно родила и ее увезли в другую палату!». А там уже другая рожала…

Есть женщины в русских больницах

Все было как в тумане. Помню только палку от железной кровати, которую я нечаянно отломала и пыталась спрятать.

Под впечатлением

Через пару часов после родов получаю от мужа смс: “А тебе смеяться можно?” . Отвечаю: “Даже нужно, а в чем дело?” – Я вышел от тебя, прогулялся по Ваське – А дальше что? – Проехал на маршрутке до центра – ? – Потом поужинал в кафе – И что в этом смешного? – Затем спустился в метро и… – И? – И один добрый человек сказал мне, что я в бахилах.

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Валентина Соломатина