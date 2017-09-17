Инструкция по выживанию беременных в общественном транспорте в час-пик

С юмором о главном!

Первый триместр

Исходные данные:

Внешность: живот вогнутый, лицо бледное, руки холодные.

Энергетический потенциал: попеременно хочется спать, плакать или обниматься с унитазом.

Тактика: улыбайтесь.

Если не получается – нарисуйте себе улыбку при помощи контурного карандаша для губ и стойкой губной помады. Ярко-красной. Во-первых, красное на зеленом – это красиво. А во-вторых, если зеленым фоном служит ваше лицо – это еще и страшно.

Ваше оружие – холодные руки и небольшая прозрачная баночка с прозрачной желтой жидкостью. Например, яблочный сок в баночке из-под детского питания. Носите его всегда с собой.

Порядок действий: Войдите в автобус в переднюю дверь. Холодными пальцами нежно прикоснитесь к руке пассажира, сидящего на переднем сидении, и с улыбкой произносите, протягивая баночку:

– Вы не могли бы подержать, пока я достану деньги за проезд?

Если пассажир сразу не понял намека и протянул руку, чтобы взять баночку вместо того, чтобы уступить вам место, поясните со страшной улыбкой:

– Вы не представляете, как это неудобно – возить анализы в женскую консультацию в час пик!

Если и это не подействовало, то, заплатив за проезд, отнимите у сидящего баночку, открутите крышечку и с наслаждением, громко отхлебните содержимое. Поверьте, вас очень взбодрит осознание того факта, что теперь в этом автобусе тошнит не только вас.

Второй триместр

Исходные данные:

Внешность: нежный румянец, очаровательный размер груди, загадочный блеск в глазах.

Энергетический потенциал: хочется есть, писать и обнять весь мир.

Тактика: улыбайтесь.

Соблазняйте каждого сидящего пассажира. Обычно мужской взгляд, отправляющийся в путешествие по вашим рельефам, масляно скользит в районе декольте и недоуменно застревает на уровне талии. Не дайте глядящему погрязнуть в утомительных размышленьях и сомненьях.

Порядок действий: Ободряюще облизните губы и уроните представителю сильного пола мороженое на ширинку. Он (мужчина) обязательно подскочит, у мужчин любого возраста это происходит рефлекторно. Вы же, не теряя времени, должны умоститься на освободившееся место, отрешиться от окружающего мира и, положа руку на живот, начать разговаривать с мочевым пузырем: «Потерпи еще пару остановочек, масик мой!»

Третий триместр

Исходные данные:

Внешность: стальной блеск в глазах, внушительные габариты и удобная обувь.

Энергетический потенциал: хочется пива, секса и кого-нибудь убить.

Тактика: улыбайтесь.

Материнство – это счастье. Ваша святая обязанность – доказать это тем, кто занимает места для пассажиров с детьми.

Порядок действий: Найдите взглядом знак «Места для пассажиров с детьми». Иногда простое разглядывание его в течении 30 секунд обеспечивает два-три предложения присесть от пассажиров с других сидений. Будьте тверды. Распихайте животом доброжелателей и пройдите к нахалам, занимающим ваше законное место. Громко и четко попросите пассажиров предъявить детей. Если бездетные пассажиры упорствуют в своем нежелании выполнять правило пассажироперевозки, плотно наступите им на ноги. После этого пассажиры с чистой совестью могут и дальше ехать сидя на местах для инвалидов. А вы можете продолжать улыбаться.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак