Пять рекомендаций, повышающих ваши шансы стать мамой

Для некоторых пар рождение ребенка становится сложной задачей, требуя длительного времени стараний и переживания стрессов. Профессионалы предлагают нам решение в виде пяти подсказок, следуя которым женщина повышает шанс забеременеть в разы.

1. Следите за рационом питания. Включайте в ежедневное меню больше свежего мяса птицы, рыбу, нежирной говядины и соблюдайте достаточное пополнение водного баланса организма. Избегайте соевых продуктов и кофеина: они увеличивают долгожданное время беременности до 50%. Принимайте мультивитаминный комплекс – особенно полезными станут витаминно-минеральные добавки для беременных. Цинк и селен – основные элементы, положительно влияющие на нормализацию женской гормональной сферы.

2. Контролируйте регулярность цикла. В случае возникновения каких-либо сбоев обратитесь к гинекологу.

3. Следите за весом. При оптимальном весе женщины существует большая вероятность забеременеть. Избыточные килограммы нередко замедляют процесс овуляции, негативно влияя на потенциальную возможность стать мамой. Регулярные физические упражнения умеренной интенсивности – отличная идея для того, чтобы прийти в форму, а также справиться со стрессом, вызванным тщетными попытками забеременеть.

4. Не разрешайте стрессу повлиять на материнство. Во время стресса организм пытается поддерживать жизненно важные функции, «экономя» энергию на репродуктивной сфере. Поэтому держите эмоции под контролем, что положительно отразится на гормональном фоне.

5. Следите за формой и образом жизни партнера. Крайне важен здоровый образ и женщины, и мужчины для скорейшего зачатия. Помните о том, что витамин Е, С и цинк необходимы для выработки спермы. Постарайтесь оградить вашего партнера от стресса, подтолкните его к физическим упражнениям. Позаботьтесь о его гардеробе, удалив узкие шорты и брюки ненатуральных материалов. Эти простые подсказки помогут вам насладиться счастливым периодом вашей жизни – рождением ребенка.

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Александра Дроздова