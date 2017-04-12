Как справиться с болями в спине при беременности

Боль в спине и пояснице при беременности встречается у 50-70 % женщин и в принципе является нормой, поэтому не должна вызывать сильных волнений и опасений.

Однако острая боль в спине может свидетельствовать о нарушениях течения беременности, вплоть до угрозы срыва и преждевременных родов. Поэтому, если вас беспокоит боль особо сильная и нарастающая, а также, если она к тому же сопровождается кровянистыми выделениями из влагалища и/или повышением температуры – нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Курсы для будущих мам помогут научиться дыханию в родах, умению расслабляться, самомассажу, отработать навыки поведения и самопомощи во время беременности и родов.

Как облегчить боль в спине при беременности

1. Женщине в положении очень важно следить за ровной осанкой, не пребывать длительное время на ногах, сидеть на удобном стуле и время от времени придавать ногам возвышенное положение.

2. Носите устойчивую обувь на низком ходу, так как каблуки (даже невысокие) создают дополнительное напряжение в мышцах спины и может усилить боли в спине и пояснице.

3. Важно правильно питаться во время беременности. Здоровое питание не приведет к резкому увеличению массы тела – частой причины болей в спине.

4. Существует множество специальных физических упражнений для беременных, в том числе и направленных на уменьшение болей в спине. Но выбрать комплекс упражнений и степень физической нагрузки должен помочь врач, который ведет беременность. Полезны для будущих мам плавание, занятия йогой, аква-аэробикой и пилатесом со специальной программой для беременных.

5. Для снижения боли в спине при беременности рекомендуется спать на эластичноми полужестком ортопедическом матрасе. Одна из самых удобных поз для сна для будущей мамы – лежа на боку, поскольку она уменьшает нагрузку на позвоночник. Во время сна на боку под живот можно дополнительно подложить специальную длинную подушку, это даст возможность расслабить мышцы спины и живота. Если же хочется лечь на спину, то болевые ощущения поможет снять небольшая подушка, подложенная под поясницу.

6. Необходимо стараться больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.

7. Ношение специального дородового бандажа поможет снять мышечное напряжение с брюшной полости и поясницы, особенно на поздних сроках беременности, когда живот становится очень большим.

8. Если легкий поясничный массаж благоприятно влияет на состояние беременной женщины и снижает ощущения боли в спине, то подобные физиопроцедуры можно проводить, но только хорошим специалистом и после назначения лечащим врачом.

9. Беременной женщине противопоказаны поднятие тяжестей и тяжелая физическая работа.

10. Старайтесь не нагибаться, а присаживаться на корточки. При нагибании большая нагрузка идет на спину,а если присаживаться, нагрузка распределяется между мышцами спины, ног и живота.

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Александра Дроздова