Эффективные упражнения, которые помогут маме вернуть фигуру

Женщины часто набирают вес после родов, теряют былую форму и совершенно перестают за собой следить. Так как вернуть форму после родов? Как вернуть стройную фигуру? В этом тебе помогут занятия фитнесом.

Приседания

Возьмите ребенка на руки, широко расставьте ноги и с глубоким вдохом через нос медленно приседайте так, чтобы ноги были согнуты в коленях почти под прямым углом. Выдержите в этой позиции около минуты и на выдохе вернитесь обратно. Не торопитесь. Помните: вы тренируетесь прежде всего для здоровья. Повторите 15–20 раз.

Наклоны головы вперед

Лягте на пол и согните ноги в коленях. Ребенок должен расположиться так, чтобы ваши бедра представляли упор для его спины. На вдохе поднимайте голову и плечи по направлению к малышу. Подбородок не должен касаться груди. Задержитесь на несколько секунд и на выдохе вернитесь в исходное положение. Начните с 10 повторений и постепенно увеличивайте количество повторов по мере привыкания мышц. Важно, чтобы вы не чувствовали боли при выполнении упражнения.

Выпады вместе с ребенком

Возьмите ребенка на руки. Правую ногу поставьте вперед. Начинайте на вдохе приседать вниз, колени мягкие, спина прямая. На выдохе возвращайтесь в исходное положение. Повторите 10–15 раз. Поменяйте ноги (левая вперед) и снова повторите 10–15 раз.

Подъем бедер

Лягте на пол и согните ноги в коленях. Крепко держите ребенка под мышками. На вдохе подайте бедра максимально вверх. Задержитесь в этой позиции и на выдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 10–15 раз.

Упражнение для мышц живота

Лягте на пол и согните ноги в коленях. Крепко держите ребенка под мышками. Поднимите обе ноги, согнутые в коленях, и вытяните руки вместе с малышом перед собой. В этом положении поочередно на выдохе опускайте ноги, не меняя положения в коленном суставе, на вдохе поднимайте в исходное положение. Повторите 10–20 раз.

Отжимания от пола

Положите ребенка на пол, опуститесь над ним на коленях. Согните руки в локтях так, чтобы спина создавала прямую линию с бедрами. Медленно опуститесь к лицу малыша и возвращайтесь в исходную позицию. Одновременно можно и повеселить ребенка.

Подъем противоположных ноги и руки

Исходное положение – стоя на коленях и руках, ребенка положите на спину. На вдохе поднимайте и выпрямляйте правую руку и левую ногу, задержитесь в этом положении на несколько секунд и на выдохе вернитесь в исходное положение, затем поменяйте руку и ногу. Повторите 8–10 раз.

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Валентина Соломатина