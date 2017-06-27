Десять важных истин, которые должна знать каждая мама

Материнство имеет две стороны медали. Первая – это невероятно-прекрасное ощущение счастья и любви к своему малышу, а второе — это трудности и проблемы с которыми сталкиваются молодые мамы. Именно об этих сложностях и как с ними справляться мы вам сегодня и расскажем.

1. Недомогание, слабость, усталость молодой мамы

Первые несколько месяцев после родов не только ребенок нуждается в уходе, но и молодая мама. Родные и близкие люди обязательно должны это понимать. Их основная задача помогать молодой маме как эмоционально, так и физически.

Ведь даже одного недосыпания хватает, что бы ощутить сильную усталость. А ведь кроме заботы о малыше, на плечах молодой мамы лежат и другие домашние обязанности, такие как стирка, уборка дома, приготовление пищи и т.п.

С этой сложностью сталкиваются все молодые мамы. От нее никуда не деться, но ее влияние на вашу жизнь можно существенно уменьшить. Для этого всего лишь нужно правильно определить желаемое и необходимое.

К примеру, гладить пелёнки с двух сторон абсолютно не нужно. С вашим ребенком ничего не случится, если он будет спать на пеленке, проглаженной только с одной стороны. Также не нужно пренебрегать достижениями цивилизации. Разнообразные гигиенические салфетки, памперсы, готовые каши и соки могут существенно облегчить вашу жизнь. И тогда у вас обязательно появится свободное время для отдыха.

2. Послеродовая депрессия — частый спутник материнства

Молодая женщина после родов может испытывать доселе не известные ей чувства. Из-за этого у нее не очень стабильное душевное состояние. Психологические травмы или продолжительное эмоциональное перенапряжение может вызвать депрессию. Женщине кажется, что в будущем у нее уже не будет абсолютно никаких радостей, а в голове крутятся только плохие мысли. У женщины пропадает ко всему интерес и сильно снижается трудоспособность. Если у вас возникают подобные ощущения, обязательно обратитесь за помощью к специалисту.

3. Однообразие жизни молодой мамы

Эта проблема возникает у тех женщин, которые до родов вели активный образ жизни, пытались реализовать себя в профессиональном плане. К сожалению, в первый год жизни малыша, об этом придется забыть. Но это не значит, что ваш кругозор должен ограничиться «кухня-детская-парк». Договоритесь с бабушками, что бы они посвящали своему внуку хотя-бы 4 часа в неделю. Освободившееся время вы можете уделить себе: сходить с мужем в кино, посидеть с подругами в кафе, посетить салон красоты, фитнес-центр и т.п.

4. Страх за ребенка, тревоги и неуверенность в себе

В первый год жизни малыша молодые мамы имеют уйму вопросов, которые их тревожат и вызывают сомнения. Пеленать или нет? Как кормить? Как купать? А тут еще и ребенок плачет. Что случилось? Может у него что-то болит? А вдруг здоровью ребенка что-то угрожает? Чувствовать себя неуверенно и при этом быть хорошей мамой довольно сложно.

5. Чувство вины у молодой мамы перед её ребенком

Для молодой мамы практически весь мир сосредоточен возле ее малыша. Поэтому, отправляясь куда-то без ребенка, женщины начинают изводить себя переживаниями. Этого делать нельзя. Ведь даже самые любящие люди, находясь все время рядом, не смогут на долго сохранить своих чувств. Поэтому не пренебрегайте возможностью пойти отдохнуть. Тем более, что вернувшись домой, вы будете ощущать еще большую радость при встречи с малышом.

Также, женщину может мучать чувство вины, если ее дитя заболело, а она что-то делает не так. Не нужно все принимать близко к сердцу. Помните, что у каждого человека есть право на ошибку.

6. Гиперзабота, утомляющая молодую маму

Многие женщины к материнству относятся уж слишком серьезно, поэтому видят в нем только обязанности, которых с каждым днем становится все больше и больше. А это может стать причиной постоянной усталости, и даже депрессивного состояния. Не забывайте, что ребенок – это огромная радость, и от каждого общения с ним вы должны получать удовольствие. Также не забывайте находить время и для себя любимой. Тогда у вас все получится.

7. Взаимоотношения с мужем уходят на второй план

Довольно часто, в первый год материнства отношения между супругами сильно портятся. Это касается не только общения и взаимопонимания, но и распределения обязанностей, интимной жизни. Данная проблема возникает потому, что женщина более беспокойно относится к материнству, чем мужчина – к отцовству. Для молодой мамы на первом месте ее ребенок, и мужа она начинает воспринимать больше как отца, чем как любовника. А мужчина желает, как и раньше, быть полноценным любовником своей супруги.

8. Взаимоотношения с родственниками страдают из-за занятости молодой мамы

У молодой матери могут возникнуть проблемы с бабушками и дедушками. Ведь они, на правах более опытных родителей, постоянно пытаются навязать вам собственное мнение. Конфликтовать со старшими ни в коем случае не нужно. Помните, что обращаясь за советом, у вас всегда остается право использовать его или нет.

9. Кормление грудью — трещины, боли в молочных железах

Трещины сосков, боли в груди.Каждая вторая мама, которая кормит ребенка грудью, сталкивается с теми или иными проблемами молочных желез. В первые дни после родов на сосках могут появиться трещины, из-за которых такой приятный момент, как кормление, для мамы превращается в настоящую пытку.

Что бы этого не произошло, нужно сразу научиться правильно прикладывать ребенка к груди. После каждого кормления обмывать грудь раствором календулы, а соски смазывать детским кремом или специальной мазью, чтобы смягчить нежную кожу.

Также в молочных железах могут появиться болевые ощущения, которые с каждым кормлением будут усиливаться. Это значит, что в протоках возникли застойные явления, которые затрудняют выход молока. В таких случаях необходимо массировать грудь и ребенка прикладывать к ней в разных позах, что бы он высасывал молоко с каждой доли груди равномерно.

10. Молодая мама часто набирает лишний вес

Проблема лишнего веса волнует очень многих молодых мам. Чтобы после родов восстановить свою фигуру женщине нужно постоянно работать над собой. Для этого необходимо правильно сформировать свой рацион питания и составить график тренировок. Что бы тело поддерживать в тонусе, физкультурой необходимо заниматься ежедневно. И хотя у молодой мамы не так уж много свободного времени, помните, что вы не только мама, но и женщина, поэтому всегда должны иметь великолепный вид.

Конечно, избежать всех этих неприятностей вам вряд ли удастся. Однако их последствия можно существенно уменьшить. Для этого просто нужно понять, что материнству, как и всему остальному в жизни нужно учиться, и в первый год это происходит особенно интенсивно.

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Евгения Примак