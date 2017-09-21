Когда мама "обесточена"

На визитах я часто встречаю ситуацию, когда мама "обесточена". У нее не хватает сил на домашние дела. Хочется спать. Она через силу себя поднимает на великие подвиги, вызывает бабушек, которые могут погулять с малышом, пока она приготовит еду или выспится наконец-то, привлекает папу. Вся семья поднята на уши, но ее состояние не улучшается. Ресурса становится все меньше и меньше, появляется жалость к себе, ощущение собственной несостоятельности и дикое чувство вины перед всем миром. Вместе с этим растет раздражительность, так как чувство вины – это обратная сторона гнева, который копится. Женщина чувствует себя в клетке.

У нас в обществе беременность, роды и первый год жизни не связаны в одну цепочку. Официальное разрешение бережно относиться к себе, внимательно слушать свои желания и диктовать свои капризы женщина получает от общества только на период беременности. Она копит ресурс, чтобы родить. А дальше – все! Будь добра на передовую! Но то, что ресурс нужен женщине еще и на то, чтобы подняться после родов, адаптироваться к своей новой роли и постоянно меняющейся реальности, выкормить ребенка собой и при этом еще оставаться человеком – этому значения не придается.

Выкормить и вырастить ребенка – очень энергоемкий процесс. Практически, беременность еще продолжается: ребенок на руках и его вес постоянно растет, ест он маму и ее тело работает за двоих, эмоциональная связь с малышом очень сильная и мама уязвима, как ребенок. Разница лишь в том, что ребенок, который сидел внутри и ничего не требовал, начинает проявлять свои потребности.

С появлением малыша маме нужно много сил и энергии. Значительно больше, чем требовалось его выносить и родить. Особенно, в первые месяцы. Всем беременным я настоятельно рекомендую копить этот ресурс еще до родов. Не надо геройствовать, работать до последнего дня, строить дома и делать ремонты. Надо смотреть на красивое, много спать, гулять и заниматься тем, что приносит истинную радость. Накопленные силы дадут возможность подняться после родов и пройти адаптацию к материнству более мягко. А ребенок не будет восприниматься, как кошмар, который вытягивает все силы, которых и так мало. Да, конечно, с родами включаются процессы в теле и психике, которые придают сил женщине, но эти силы надо использовать очень экономно.

Ниже я приведу некоторые факторы, которые мешают женщине восстановить ресурсное состояние. Конечно, это встречается не у всех, но встречается. Надеюсь, что мое описание поможет навести ревизию в себе и пересмотреть свое материнское пространство.

Стремление к образу «Идеальная мать, идеальная хозяйка, идеальная жена»

Беременные женщины считают, что после рождения ребенка в их жизни все останется, как и было. Только будет еще один ангел в их семье, который улыбается, ест и спит. Она убеждена, что она будет продолжать готовить вкусные ужины своему мужу, поддерживать идеальную чистоту в квартире, ухаживать за малышом в кружевных пеленках, гулять, а вечером встречать мужа с работы в кружевном фартуке на голое тело. Но все происходит несколько иначе.

С рождением ребенка меняется все в жизни семьи. Прежде всего, меняется сама женщина. Привыкшая к более-менее упорядоченной жизни, она попадает в зону постоянной неопределенности. Распорядка дня нет, потребности малыша приходится постоянно угадывать, как делать дела с ребенком на руках – непонятно. Она постоянно ждет, когда же, наконец, малыш уснет, чтобы сделать хоть что-то, а ребенок, чувствуя отделение матери, начинает ее бдеть и засыпает все хуже и хуже. У женщины возникает чувство вины за то, что она не такая, как прежде, ничего не успевает по дому и ее состоятельность как матери оставляет желать лучшего.

Так вот ресурс жрёт именно это чувство вины и несоответствия, а также страх осуждения. Причем осуждает ее прежде всего она сама, а окружение лишь зеркалит ей это. Что с этим делать? Позволить себе учиться новому опыту – жить с ребенком. И в этом обучении не надо ставить себе оценок. Оценочная система, в которой мы выросли, в данном случае не работает. Сложнее всего это дается «отличницам», которые все всегда делали идеально или не делали вообще. Ребенок предоставляет нам великую возможность в принятии себя, своей неидеальности. Вышеописанный образ – это миф. Я лично не видела таких идеальных женщин.

Образ мадонны с младенцем

С первым ребенком рождается мать, а со вторым уже сам ребенок. Я не устаю это повторять на визитах, когда женщина, подняв на меня виноватый взгляд, полный слез, стыдливо признается мне: « Вы знаете, я думала, что меня накроет великая материнская любовь, о которой все рассказывают. Но я ничего подобного не чувствую… Я, конечно, знаю, что это мой ребенок, я делаю все для него, но как-то механически. Словно мне дали щеночка и я за ним ухаживаю. Скажите, я его полюблю?»

Что же в этой ситуации жрёт нас ресурс? Чувство стыда, вины и страха. Стыдно признаться себе, что мы далеки от образа мадонны, смотрящей любящими глазами на своего младенца. От этого мама чувствует себя виноватой перед ребенком и ей безумно страшно навредить его психике. Что делать? Спокойно ждать и вкладывать свой ресурс в ребенка. Все, во что мы вложили часть себя, становится нам дорого. Кроме того, тут нам в помощь грудное вскармливание. Пролактин – материнский гормон, сделает свое дело, и стойкая привязанность к ребенку сформируется уже к 3-4 месяцам. К этому возрасту та самая любовь, к которой мы так стремимся, приходит и женщина уже с улыбкой вспоминает свои сомнения.

Я буду лучшей матерью, чем моя

Рождение собственного ребенка запускает воспоминание о своих детских травмах. Женщина очень хочет сделать все правильно, не повторяя ошибки своей матери. Но параллельно запускаются материнские паттерны, которые были записаны в период нашего детства на импринтинге в программе «мамы ведут себя так!». Женщина все чаще и чаще ловит себя на мысли, что она похожа на свою мать.

Вот тут ресурс уходит на внутреннюю конкуренцию и внешнее противостояние. У старшего поколения есть задача – передать свой опыт. Когда женщина начинает использовать элементы естественного родительства, которые частенько не совпадают с этим опытом, она встречает сопротивление со стороны родственников. Так как молодая мама еще очень неуверенна в своих действиях и любая критика, а уж тем более замечания ее матери, выводят ее из равновесия, она занимает оборонительную позицию. А если при этом еще идет подспудное желание стать лучшей матерью, то оборона переходит в нападение. Очень болезненное состояние, скажу я вам. Что же делать? Понять, что старшие женщины в лице мамы и свекрови не нападают. У них просто срабатывает программа передачи опыта. Они советуют и хотят, чтобы вы услышали их советы. Брать или не брать их в свой опыт – это дело второе. А вот услышать, оценить , порасспросить, обсудить, одним словом, уважить – это то, что помогает снять ситуацию с баррикад. Как сказала мне на визите одна бабушка: «Она пусть выслушает, не критикуя и не говоря, что я ничего не понимаю. А потом уже сделает по-своему!»

Ну, а в заключении, где брать ресурс. Конечно же, в том, что приносит вам чистую радость. На востоке говорят, что беременность длится 18 месяцев - 9 месяцев внутри и 9 месяцев снаружи. И это так. Позвольте себе баловать себя, делать то, что хочется, даже если это какая-нибудь ерунда. Спите с ребенком, читайте книги, сидите в интернете, гуляйте, если хочется и не гуляйте, если не хочется, общайтесь, разводите орхидеи, ешьте вкусненькое. Конечно, ребенок ограничивает список дел, которые вам нравились раньше, но если начать внимательно прислушиваться к себе, то что-то обязательно найдется. Это период поиска новой себя.

Елизавета Колобова

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Евгения Примак