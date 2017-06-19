Мамы, берегите спину!

Ваше чадо растет, носить его на ручках становится все труднее – и все громче возмущается мамина спина по вечерам. Несколько простых упражнений дадут спине отдохнуть и расслабиться.

1. При первой же возможности ложитесь на пол, вытянувшись во весь рост. Полежали на спине – перевернитесь на живот.

2. Лежа на полу или на жестком матрасе, подложите под спину на уровне пупка небольшую подушечку. Руки вытяните над головой и соедините ладони. Полежите 5-7 минут (сколько позволит ваш маленький непоседа).

3. Встаньте на четвереньки, по-кошачьи выгните спину и потянитесь.

4. Повесьте турник в дверном проеме и каждый раз, входя в дверь, на несколько секунд расслабленно повисните на перекладине.

Так же для облегчения напряжения в спине очень помогают скручивания. Эти упражнения выполняются на задержке дыхания после вдоха с подтянутым животом. Дополнительное давление в животе помогает дискам раздвигать съехавшиеся позвонки.

1. Лягте ровно на спину, руки разведите в стороны. Положите левую ступню на правую и после вдоха задержите дыхание. Выполните несколько движений, поворачивая голову и пальцы ног в противоположные стороны. Затем поменяйте ступни и проделайте то же самое.

2. Лягте ровно на спину, руки разведите в стороны. Поднимите ноги вверх и согните под прямым углом. Не отрывая лопаток от пола, перенесите ноги вправо, выпрямите одну ногу, затем вторую. Снова согните ноги, вернитесь в положение ровно на спине. Проделайте тоже самое в другую сторону. Повторите данное упражнение по 8 раз. Рекомендуется выполнять при грыжах и протрузиях.

3. Из положения на коленях опустите таз вправо, голени при этом остаются слева. Почувствуйте, как две седалищные косточки упираются в пол. Тянитесь за макушкой вверх, старайтесь удерживать позвоночник в ровном положении. Если это не удается, подложите под таз подушку. Выдохните и поверните туловище влево так, чтобы левое плечо двигалось влево, а правое плечо шло вперед. Поворачивайте грудь и живот влево. Правой рукой упритесь в пол, а левой в бедро. Задержитесь в этом положении на 30 секунд. Повторите упражнение в другую сторону.

4. Сядьте, вытяните обе ноги впереди себя. Затем согните правую ногу таким образом, чтобы колено смотрело вверх. Следите за ровным положением позвоночного столба. На выдохе скручивайтесь в сторону согнутой ноги и продолжайте тянуться макушкой вверх. При этом правая рука сзади упирается в пол, а левая локтем цепляется за колено. Старайтесь не использовать левую руку в качестве рычага. Скручиваемся за счет силы мышц спины. В крайней точке задержитесь на 30 секунд. Повторите упражнение в другую сторону.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова