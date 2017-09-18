О молочных страхах кормящих мам

Первый ребенок приносит в жизнь своей мамы много нового. Новые радости, новые огорчения, новые достижения – и новые, неизвестные раньше, сомнения... Мало кому удается отпустить прочь все тревоги и просто следовать за малышом – обычно к этому приходят только со вторым-третьим ребенком. А пока у свежеиспеченной мамы в голове теснятся самые различные опасения, связанным с кормлением. Разберемся?

«Я немолочная»

Обычно такие слова можно услышать от женщин, которые уже имеют собственный неудачный опыт кормления грудью, или такой опыт имеют их собственные мамы, тети, сестры и другие родственницы. Иногда к этому присоединяются рассуждения типа того, что коровы бывают «молочные» и «мясные», то же самое относится и к женщинам. Сравнение само по себе не самое лестное для кормящих мам - и надо заметить, что эта классификация относится к породам, которые люди разводят для своих нужд! «Молочные» коровы дают именно излишки молока, а коровы «мясных» пород вполне обеспечивают молоком своих собственных детенышей! С точки зрения природы, мать, которая не имеет молока для собственного детеныша – может быть только последствием случайного генетического сбоя, который дальше не продолжится, продолжать будет просто некому.

В нашей, человеческой популяции за словами «я немолочная» реально стоит либо очень тяжелая болезнь матери или ребенка (по данным ВОЗ, это 1,5-3% всех пар мать-ребенок), либо – гораздо чаще – неправильная организация кормления. Причем именно это в каком-то смысле действительно «передается по наследству». Очень часто старшие родственницы берутся помогать неопытным мамам исходя из собственных знаний о кормлении. Если кто-то старается выдерживать четкие перерывы в кормлении («ребенок по ночам должен спать!», «нечего к ручкам приучать и постоянно на груди висеть!»), давать ребенку пустышку, не подходить «лишний раз» на плач малыша, «а то на шею сядет» - действительно, молоко очень быстро «само заканчивается», ведь лактация напрямую зависит от количества и качества сосания младенцем груди. И если молодая мама не критично воспринимает советы старших родственниц, которым самим кормление не удалось – наработанный в семье отрицательный опыт сыграет ту же самую роль и в ее собственном кормлении.

«Молозива слишком мало для ребенка»

Это беспокойство преследует только что родивших мам в первые дни жизни малыша. Им кажется, что с грудью никаких особенных изменений не происходит, молозиво из груди выделяется в очень небольшом количестве, и при любом беспокойстве малыша возникает стремление побежать за бутылочкой с докормом…

В действительности крохе первых дней жизни большие объемы питания и не нужны. Находясь в мамином животе, плод получал питание через пуповину, после родов же его ожидает переход на принципиально другой путь питания. Первые пару дней пищеварительная и мочевыделительная система только начинают работать, желудок у малыша в это время объемом всего 5-10 мл – меньше столовой ложки! Молозиво, в отличие от зрелого молока (и тем более от смеси) – это очень концентрированное питание, насыщенное белком и защитными антителами, которые помогают крохе справиться с возможными инфекционными факторами в его окружении. Именно небольшие количества молозива – это и есть то, что нужно ребенку в первые пару дней его жизни. Причем, что интересно, когда кроха уже готов принимать большие объемы пищи, он – неожиданно для мамы! – начинает просить грудь очень часто, буквально каждые 20-30 минут. Если мама прикладывает его к груди по каждому требованию, то уже через несколько часов грудь реагирует на учащением кормлений появлением молока. Если же мама просит у медсестер бутылочку со смесью, потому что «он у меня голодный все время» - приход молока откладывается.

Некоторые мамы, вспомнив подробности первых дней, возражают: ребенок вел себя беспокойно, плакал, а как только я дала смесь – тут же заснул, значит, действительно был голодный! Но дело в том, что малыш и беспокоится и просится к маминой груди не только от голода, а всегда, когда его что-то беспокоит. У него может заболеть головка или животик, он может реагировать на смену погоды, могут дать о себе знать последствия родового стресса… Мамина грудь – самое приятное и спокойное место в мире для ребенка. Если же мама не дает грудь, потому что «он и так полчаса назад сосал уже» - конечно, ребенок будет плакать! А после того, как мама даст смесь – заснет. Но не потому, что ему немедленно стало хорошо, а как раз наоборот: потому, что при таком маленьком объеме желудочка и полном отсутствии адаптации к питанию, отличному от материнского молока, бутылочка смеси оказывается чересчур тяжелой нагрузкой. У ребенка просто не остается сил ни на что, кроме переваривания смеси. При этом сопротивляемость организма малыша разным болезням, и так еще очень небольшая, снижается. И, к сожалению, именно в первые дни жизни аллергические реакции, включая непереносимость белка коровьего молока (которая может задержаться на всю жизнь!) могут появиться у ребенка всего от одной бутылочки смеси.

Могут быть, конечно, случаи, когда докорм смесью объективно необходим по медицинским показаниям, но это всегда вопрос выбора меньшего из двух зол. Если же ребенок в принципе здоров, то с точки зрения сохранения здоровья лучше стараться накормить его не «чем угодно, лишь бы побольше», а наиболее подходящим питанием. Собственно, это принцип, которого не мешало бы придерживаться и впоследствии.

«Молоко пропадет»

Это уже следующий страх, начинающий преследовать мам. Обычно у каждой найдется пара-тройка знакомых с историей, как «молоко ни с того ни с сего взяло и пропало». На самом деле молоко «ни с того ни с сего» не пропадает. Главный закон лактации – молоко вырабатывается в ответ на стимуляцию груди. Грудь стимулируется хорошо, малыш сосет часто и приложен правильно – с молоком будет все в порядке. Если же мама ограничивает время кормления, стремится установить четкие перерывы, заменяет грудь на пустышку – в этом случае снижается количество и качество стимуляции и уменьшается выработка молока. Моментом истины становятся так называемые "молочные кризы", которые происходят у некоторых пар мама-ребенок в возрасте около полутора, трех, шести и девяти месяцев; самый заметный бывает у трехмесячных крох. На фоне скачка роста у ребенка резко увеличивается потребность в питании, и он начинает очень часто просить грудь. Лучшее, что может сделать мама – постараться на два-три дня освободиться от дел и буквально залечь с ребенком в постель для частых кормлений. Если следовать этому принципу, малыш за пару дней корректирует выработку молока согласно своим новым потребностям, и после этого кормления снова входят в обычную колею. Если же испуганная мама начинает докармливать ребенка смесью – выработка молока действительно может значительно сократиться.

Еще один вариант того же маминого страха – боязнь, что молоко пропадет «от нервов». Тут есть некоторая доля истины: когда мама находится под влиянием сильного стресса, гормон адреналин блокирует работу гормона окситоцина, который отвечает за выделение молока из груди. Получается, что молоко в груди есть, но ребенок его не может высосать. Поскольку ребенок очевидно не получает молока или получает его очень мало, а сама мама перестает ощущать приливы молока (которые регулируются окситоцином) – делается вывод, что «молоко пропало». В таких случаях нужно постараться сосредоточиться на ребенке, максимально расслабиться, возможно выпить мягкое успокоительное и обязательно почаще прикладывать малыша к груди и носить на руках. Когда стресс отступает, при сохранении кормлений налаживается и движение молока.

«Молоко пустое»

Как правило, этот страх возникает у мамы, которая сцедила некоторое количество молока и оно показалось ей слишком светлым – обычно консультанту по лактации жалуются на «голубое» или «прозрачное» молоко. Дальше традиционно следует вопрос: «Что мне нужно есть, чтобы повысить жирность молока?» На самом деле ничего особенного есть не нужно. Материнское питание влияет на составляющие жиров материнского молока, но не на общую жирность. Поэтому не стоит по советам «доброжелателей» налегать на жирненькое: это плохо скажется и на маминой фигуре, и на состоянии груди – молоко становится более вязким и более склонно образовывать застои.

А самое главное, для общей цели это в принципе бесполезно: молоко, которое малыш получает в течение одного кормления (и соответственно мама даже во время сцеживания) неодинаково. Сначала идет так называемое «переднее» молоко, основные составляющие которого - лактоза, витамины, белок и примерно на 90% вода. «Передним» молоком малыш утоляет свою жажду, из-за большого количества воды оно и выглядит голубоватым. Дальше по мере кормления молоко становится все более жирным, так что в последней порции, которую получает малыш – в так называемом «заднем» молоке – доля жиров может быть в 10 раз выше, чем в «переднем»! «Задним» молоком ребенок как раз очень эффективно насыщается. Внезапного перехода от «переднего» к «заднему молоку» нет, количество жира увеличивается постепенно от начала кормления к его концу. Поэтому, если мама сцедит первую порцию молока – да, скорее всего она увидит прозрачную голубоватую жидкость. Но если та же мама доцедит последние капельки, оставшиеся после кормления малыша – это будут уже капли густого белого, иногда даже желтоватого цвета.

И все же самые беспокойные мамы спрашивают, а есть ли все-таки способы поднять общую жирность молока?! Да, такой способ есть: как показали исследования, чем чаще малыш прикладывается к груди, тем более жирное молоко он получает. А если мама старается «копить молоко», ограничивая малыша в числе кормлений, чтобы ребенок получал пусть реже, но большую порцию - результат выходит прямо противоположный: кроха получает большое количество «переднего» молока, и не всегда у него хватает силенок (а у мамы – терпения) чтобы добраться до действительно густого, питательного «заднего» молочка.

«Молоко заразное»

Об этом часто беспокоятся мамы, подхватившие какую-нибудь инфекцию. Нередко заболевшей маме советуют отлучить ребенка от груди, «чтобы не заразить». Однако на самом деле практически всегда отлучение от груди в период инфекции не только не нужно, но и представляет опасность для здоровья малыша! Как только мама попадает под воздействие возбудителя болезни, ее организм начинает вырабатывать антитела, которые попадают в молоко и начинают передаваться ребенку. Получается, что ребенок, даже не успев столкнуться с возбудителем, уже получает от него защиту!

А когда признаки болезни у мамы становятся явными, обычно проходят сутки-двое с момента заражения, и все это время возбудитель болезни уже присутствует в мамином организме и начинает воздействовать на малыша. Так что, если мама на пике болезни решает прекратить кормление, ребенок просто остается "один на один" с возбудителем, без иммунной поддержки маминого молока… Поэтому при большинстве болезней (считая, конечно, и обычную простуду) маме рекомендовано продолжать кормить, чтобы снизить шансы ребенка заболеть.

Молоко содержит вредные вещества

Под вредными веществами могут подразумеваться и лекарства, которые получает заболевшая мама, и влияние современной экологии. Что касается именно лекарственных препаратов, то не все они попадают в грудное молоко, а тех, что попадают – может быть разное количество и разное время проходит до их вывода из организма. Есть препараты, которые выводятся очень быстро, и какое-то влияние они могут оказать только при условии, что ребенок попросит грудь в течение – например – получаса после приема мамой лекарства. Некоторые препараты, у которых в инструкции значится противопоказанием лактация, не рекомендуется принимать не потому, что они плохо влияют на ребенка, а потому, что сокращают лактацию как таковую (а ведь мало молока гораздо лучше, чем нисколько молока!).

Наконец, в любом случае при назначении лекарств, несовместимых с кормлением, надо постараться точно выяснить, есть ли у этого лекарства аналоги, совместимые с кормлением грудью? Такие аналоги часто имеются, но многие врачи просто не берут это в расчет при назначении лечения. Так, например, многие врачи рекомендуют временное отлучение от груди при назначении антибиотиков, потому что при этом может пострадать кишечная флора ребенка. Однако переход на смесь сам по себе скажется не лучшим образом на флоре малыша, прибавим к этому еще и риск дальнейшего отказа от груди… При этом достаточно многие антибиотики совместимы с грудным вскармливанием - например, обширные группы пенициллинов, цефалоспоринов и макролидов. Так что, если заболевшая мама в принципе хочет продолжать кормить, но ей рекомендуют прекратить кормление из-за влияния назначенных лекарств на молоко - нужно обязательно переговорить об этом не с одним, а с несколькими врачами и, по возможности, с консультантами по естественному вскармливанию. Не так уж и редко оказывается, что там, где один врач не видел никакой альтернативы прекращению кормления, другой доктор может предложить какой-то выход.

А что касается именно экологии – то, поверьте, молоко коров не так уж сильно отличается в этом плане от молока кормящих мам: токсины находили даже в молоке коров, пасшихся на экологически чистых лугах. Гораздо сильнее на здоровье ребенка способны повлиять пища и воздух, которые получала мама еще будучи беременной, а после родов – чистота атмосферы, в которой находится малыш. Всего лишь одна прогулка рядом с проезжей частью обеспечит ребенка таким количеством токсинов, которое во много раз превысит потенциальное содержание их в грудном молоке.

«Молоко не полезное»

Этой присказкой обычно начинают смущать окружающие маму, которой удалось докормить ребенка до года. Это высказывание – основная аргументация тезиса «покормила, и хватит уже!» Даже если оставить в стороне соображение, что кормление грудью нужно ребенку не только ради молока, но и для сохранения эмоционального равновесия, и как способ нежного контакта с мамой – мнение о «неполезности молока» не соответствует действительности. Грудное молоко никогда не бывает «неполезным», вне зависимости от срока кормления! При изучении свойств грудного молока ученые обнаруживают все новые удивительные факты.

Например, когда речь заходит о компонентах грудного молока, называется цифра от 500 до 800. Точное число назвать невозможно, поскольку состав и количество компонентов меняется в зависимости от нужд конкретного ребенка! При этом в грудном молоке поддерживается тонкий баланс, чтобы молоко приносило наибольшую пользу. Когда молоко является основной пищей ребенка – оно наиболее полно покрывает его питательные потребности; после года на первый план выходят защитные функции – поддержание стабильной микрофлоры и поддержка иммунитета в условиях, когда активный малыш без устали и особого разбора осваивает окружающую среду.

Между мамой и ребенком существует тонкая и пока малоизученная обратная связь, благодаря которой состав грудного молока изменяется в зависимости от сиюминутных потребностей малыша. Так, установлено, что если заболевает только малыш – не мама, она-то может быть здорова! – то после кормления грудью (во время которого предположительно происходит обмен между слюной ребенка и расположенными на ареоле рецепторами) в молоке резко возрастает количество защитных антител именно к той болезни, от которой страдает кроха. Да что говорить – в мире получено более ста патентов на компоненты грудного молока как на лекарства, и ряд научных институтов принимает донорское молоко для получения этих компонентов за весьма заметные деньги! Причем никаких ограничений по возрасту ребенка не делается – как мама новорожденного, так и мама двухлетнего ребенка, если они пожелают сдать порцию молока, получат одно и то же вознаграждение. Для специалистов, углубленных в эту тему, понятия «некачественное молоко» просто не существует. И если вы желаете кормить грудью – оставьте страхи и кормите на здоровье!

Ирина Рюхова

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Евгения Примак