Упражнения для мамы вместе с малышом

Когда малыш совсем маленький, он требует к себе много внимания, и не всегда можно найти время, чтобы заняться своей фигурой. Поэтому предлагаем вам объединить "приятное с полезным" - и позаниматься спортом вместе с малышом.

Упражнение 1. Лягте на спину, колени согнуты, стопы на полу. Посадите малыша на лобковую кость или чуть повыше нее. Надежно обхватите его руками. Напрягая мышцы живота, оторвите голову, шею и лопатки от пола на два счета, опуститесь на три счета. Выполняйте подъем на выдохе, при этом должен быть задействован верхний пресс. Выполните 15–20 раз, отдохните и сделайте еще 1 подход.

Упражнение 2. Лягте на спину, подтяните колени к груди. Положите малыша животиком на голени. Напрягая мышцы живота, медленно оторвите бедра от пола, приподнимая голову и плечи. Опуститесь и повторите (кроха при этом должен перекатываться вперед-назад). Выполните 15–20 раз. Отдохните, поиграйте с малышом и сделайте еще 1 подход.

Упражнение 3. Для выполнения этого упражнения возьмите малыша под мышки и держите его покрепче. Сядьте, скрестив ноги и согнув локти — кроха должен располагаться прямо перед грудью. Поднимите карапуза над головой так, чтобы руки почти полностью выпрямились. Сделайте паузу, опустите руки вниз и повторите. Выполните упражнение 10 раз, передохните и сделайте еще 2 подхода.

Упражнение 4. Лягте на спину, согнув колени. Поднесите малыша к груди. Напрягите мышцы живота и соедините лопатки. Медленно выпрямите руки, не сводя локтей. Задержитесь в этом положении, скажите крохе «полетели-полетели!» и вернитесь с ним в исходную позицию. Сделайте 10 повторов, отдохните и выполните еще 2 подхода.

Упражнение 5. Положите малыша в «кенгуренок» и держите перед собой. Встаньте — ноги шире плеч, стопы развернуты в стороны. Втяните живот и согните колени, перенося вес тела на пятки. Медленно выпрямитесь, напрягая мышцы ягодиц.

Упражнение 6. Встаньте прямо, голова приподнята, глаза смотрят вперед. С левой ноги сделайте большой шаг вперед и согните оба колена почти под углом 90. Оттолкнувшись ногой, находящейся сзади, поставьте стопы вместе. Затем повторите с другой ноги.

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Евгения Примак