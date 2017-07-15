Можно ли ходить в солярий кормящей маме?

Безусловно, этот вопрос интересует множество женщин, недавно ставших мамами, ведь очень хочется вернуть себе былую форму и красоту.

Это наиболее актуально, если вы посещали спортивные центры, салоны красоты и солярии до беременности.

Но стоит обратить внимание, что сейчас вам нужно заботиться не только о себе, поэтому необходимо выяснить, несет ли солярий какой-то значимый вред для вашего малыша или вашего здоровья. Стоит ли туда идти во время периода лактации или лучше повременить.

Вообще, на процесс кормления грудью ультрафиолет не влияет, но нужно учесть, что лучи солярия глубже и быстрее проникают в кожный покров, чем естественные.

Несомненно, это сказывается на коже, которая быстрее стареет и становится более подверженной онкологическим заболеваниям. Также лучи солярии активизируют гормоны роста, а у женщины, во время лактации и так достаточно активных гормонов. Именно по этим причинам медики обычно не советуют мамочкам посещать солярии.

Польза посещения солярия

1. Во время процесса загара происходит выработка витамина D, с помощью которого происходит лучшее усвоение кальция, так необходимого малышу и маме.

2. Кроме того загар стимулирует выработку эндорфинов – «гормонов счастья», которые прекрасно воздействуют на мамочку и конечно, передаются ребенку. Наиболее важно это осенью и зимой, ведь в эти сезоны солнца и света в нашей климатической зоне не хватает.

Какой же вывод необходимо сделать из всего вышесказанного? Можно ли ходить в солярий кормящей маме?

Проанализировав все нюансы, можно ответить, что посещать солярий можно, принимая при этом определенные меры безопасности и проконсультировавшись с врачом. Если здоровье в порядке и противопоказаний нет, доктор не станет запрещать вам походы в солярий.

Правила при посещении солярия

1. Необходимо закрывать грудь, потому, что в период кормления она наиболее подвержена влиянию негативных внешних факторов, что может провоцировать болезни молочной железы, вплоть до рака. Лучше всего одеть купальник или бюстгальтер.

2. Если у вас на теле имеется много родинок, лучше спрашивать специальные наклейки, так как гормоны и ультрафиолет, взаимодействуя вместе, очень негативно на них сказываются. Родинок становится больше и они увеличиваются в размерах. При очень большом количестве родинок от солярия лучше отказаться вообще.

3. Чувство меры. Вам следует помнить, что более 5 мин. за один сеанс загорать нельзя! Даже если до наступления беременности вы проводили много времени под ультрафиолетовыми лучами, сейчас от этого лучше воздержаться.

4. Нужно позаботиться о косметических средствах защиты от ультрафиолета, которые не вызовут у вашего малыша аллергии. Об этом лучше заранее поговорить с врачом, так как иногда ребенок может вообще отказаться от кормления грудью. После похода в солярий необходимо тщательно смывать крем с молочных желез.

При походе в солярий убедитесь в чистоте кабинки, так как любая инфекция сейчас опасна вдвойне, ведь ребенок легко может получить заражение через ваше молоко.

Соблюдение этих нехитрых правил сделают ваши посещения солярия максимально безопасными и эффективными, а также поможет получить максимум позитивного заряда и красивый загар!

Это особо актуально для молодых мамочек, ведь так хочется выглядеть красивой, привлекательной и здоровой.

Людмила Шарова

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Мария Зимина