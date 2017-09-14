Слинги: удобно или модно?

История слингоношения началась много-много тысяч лет назад. Слинги эволюционировали вместе с их обладательницами, и наибольший расцвет эта культура приобрела в тех странах, где декрет не повод бросать активный труд. Среди слинго-континентов особенно выделяются Латинская Америка и вся Африка. Здесь и сегодня повсеместно можно встретить женщин и подросших детей с болтающимися за спиной малышами.

Сообщества слингомам утверждают, что культура слингов была и в древней Руси, только приматывали детей не шарфом, а платком или подолом, в основном, крестьянки, работающие в поле. Но доказательств такого использования подолов и платков в жизни наших соотечественниц крайне мало.

Дань моде или необходимость?

С одной стороны, сегодня существует мода на все экологически чистое и обязательно маркированное ярлычком Bio. Такая востребованность на натуральные продукты и товары вызвана повальным желанием быть в тренде, человечество так устало от синтетических добавок. Быть ближе к своему ребенку — это естественно. Особенно приятно, когда гармоничным отношениям помогает мягкая на ощупь полоска натуральной ткани. Ведь многие производители слингов берут не просто натуральные материалы, но и следят, чтобы при изготовлении не использовались химические красители и не был задействован детский труд.

Современные российские мамы, в большинстве своем, не работают на сборе урожая или сенокосе, им не нужно толочь маниоку и ходить за водой к колодцу, но работы от этого не становится меньше. К тому же, сейчас не все подъезды оборудованы лифтами и пандусами, привязать ребенка на себя и отправиться с ним гулять проще, чем волочить коляску с пятого этажа. При правильной намотке, слинг не оказывает давление на спину: вес ребенка распределяется равномерно и дает полезную нагрузку на мышцы. Многие мамы носят детей до 2 и 3-х лет и не испытывают при этом трудностей.

Какие бывают слинги

Слингов, как и морских узлов, существует великое множество. Основное различие в способе фиксации малыша.

Хэдлайнер и космополит — это классический слинг-шарф. Как правило, юных слинговязов он пугает больше всего из-за своего размера — около 5 метров ткани, ширина около 40 см. Но после несложной намотки выглядит вся конструкция весьма миниатюрно и, главное, она очень удобна.

СКК или слинг на кольцах — это тот же шарф, но короткий и его длина регулируется кольцом. Слинг на кольцах фиксируется на плече мамы, в младенчестве ребенок находится в позе «колыбельки», а когда подрастет начинает «сидеть» на боку. Большим плюсом такого слинга является отсутствие намотки как таковой — слинг готов к употреблению в исходной позиции. Но минус в том, что когда малыш чуть подрастает— вес его становится весьма заметным и долго ходить в таком слинге неудобно.

Слинг-рюкзак или май-слинг — это уже готовая форма того, что получается, когда малыш примотан в слинг-шарфе. Рюкзаки бывают на карабинах или защелках и просто с полами, которые можно замотать и подтянуть как удобно. Но есть недостаток в отсутствии фантазии и возможностей процесса слингоношения. Зато такие слинги удобны для пап, которые вполне справятся и с не сложной конструкцией и малышом.

Класть ребенка в слинг можно с первых дней жизни. Но не все позиции и намотки для этого подходят. В первые дни самое естественное положение это «колыбелька» под маминой грудью, для этого идеально подойдет СКК, малыш подрастает и с 1,5 месяцев переезжает в шарф в позицию «лягушонка».

Выбирая слингоношение — вы выбираете не только способ транспортировки ребенка. В придачу вы получаете новый увлекательный мир и философию. Слингомамы – это тусовка современных активных женщин. Это встречи, конкурсы, сообщества и обсуждения. С новыми подругами и единомышленниками время декрета пролетит приятно и активно.

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Евгения Примак