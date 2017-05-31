Какие витамины ребенок получает из еды

Продукты питания – это не только поставщики энергии, а и источники жизненно важных витаминов, так необходимых для правильного роста, развития и здоровья. Давай выясним какие витамины получает ребенок из еды?

Витамин А

Полезен для зрения и роста малыша. Продукты, богатые этим витамином: морковь, авокадо, шпинат, желтые/оранжевые фрукты и овощи, темно-зеленые листовые овощи, киви, сливы, папайя, печень, яйца, молоко и молочные продукты, паприка.

Витамин В12

Имеет важное значение для хорошего обмена веществ в организме, помогает вырабатывать красные кровяные тельца и незаменим для нормального функционирования центральной нервной системы. Ищи в: морской рыбе, свинине, мясных продуктах, яйцах, молоке и молочных продуктах.

Витамин В1 (тиамин)

Помогает расщеплять углеводы и участвует в функционировании мышц и нервов. Найти этот витамин можно в: бобовых, зародышах пшеницы, пивных дрожжах, цельных зернах, семечках, орехах, арахисе, мясных продуктах, рыбе и птице, яичном желтке, патоке.

Витамин В2 (рибофлавин)

Необходим для роста, усваивания жиров и углеводов. Содержится в: моркови, свекле и репе, грибах, шпинате, брокколи, бобовых, брюссельской капусте, ламинарии, черносливе, яблоках, лимонах, грейпфрутах, кокосовых орехах, цельном зерне, ростках пшеницы, пивных дрожжах, орехах, мясных продуктах, яичных желтках, молоке и молочных продуктах, патоке.

Витамин В3 (ниацин)

Расщепляет углеводы и жиры в теле и снижает уровень холестерина. Находится в: ячмене, зародышах пшеницы, цельных отрубях, арахисе, миндале, рыбе и птице, молоке и молочных продуктах.

Витамин В6

Необходим для нормального процесса роста, а также для произведения здоровых красных кровяных телец. В6 также помогает иммунной системе в выработке антител. Этот витамин живет в: бобовых, зеленых листовых овощах, капусте, черносливе, цельных зернах, крупах, зародышах пшеницы, пивных дрожжах, мясных продуктах, яичных желтках, кукурузном масле, патоке, меде. Витамин С Необходим для развития, роста и восстановления тканей (мышц, костей, кожи и т.д.) и помогает в усваивании железа. Помогает поддерживать иммунную систему и помогает ей бороться с вирусами. Витамин прячется в: зеленом и красном перце, авокадо, бананах, капусте, киви, репе, петрушке, проросших семенах люцерны, брокколи, помидорах, манго, лимонах, апельсиновой цедре, черной смородине, вишне, дыне, клубнике, цитрусовых фруктах, плодах шиповника.

Витамин D

Укрепляет кости, необходим для их нормального роста и развития. Продукты: лосось, сардины, сельдь, тунец, мясные продукты, яичный желток, зародыши пшеницы.

Витамин Е

Устраняет свободные радикалы в организме, помогает в формировании красных кровяных телец и помогает поддерживать здоровье кожи, ногтей и волос, помогает усваивать витамин К. Для получения витамина Е, корми малыша: горохом, салатом, сладким картофелем, овощами, коричневым рисом, рожью, цельным зерном, крупами, зародышами пшеницы, орехами, яичными желтками, кукурузным маслом.

Витамин К

Играет важную роль в процессе сворачивания крови. Ищи в: люцерне, репе, зелени, зеленых овощах, цветной капусте, овсе, пшенице, ржи, сое, яичных желтках, печени, кефире, ацидофилине. Пантотеновая кислота Участвует в метаболизме углеводов, белков и жиров. Находится в: брокколи, бобовых, цельных зернах, пшеничных отрубях, зародышах пшеницы, пивных дрожжах, арахисе, мясных продуктах, лососе, патоке.

Фолиевая кислота

Необходима для кровеносной и иммунной системы. Продукты: темно-зеленые листовые овощи, корнеплоды, цельное зерно, лосось, тунец, мясные продукты, молоко.

Все это вкусно и полезно. Посоветуйся с врачом насчет дозировки. Не переусердствуй. Хорошего – понемножку.

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Мария Зимина