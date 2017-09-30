Дыхательная зарядка для часто болеющих детей

Дыхательные упражнения просто необходимы детям, довольно часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, выздоравливающим после воспаления лёгких, детям, страдающим бронхиальной астмой. Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет любое лечение (медикаментозное, гомеопатическое, физиотерапевтическое), развивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные силы организма.

Часики

Стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены, размахивая руками вперед, назад, произносить «Тик-так» (10-12 раз).

Трубач

Сидя, кисти рук сжаты в трубочку, поднять вверх, медленный выдох, громко произнося «п-ф-ф-ф-ф» (4-5 раз).

Петух

И.П. стоя, ноги врозь, руки опущены. Поднять руки в стороны, хлопая по бедрам, вдыхая, произносить «ку-ка-ре-ку» (5-6 раз).

Каша кипит

Сидя, одна ладонь руки на живот, другая на груди. Втянуть живот, набрать воздуха в грудь – вдох, опустить грудь, выпятить живот – выдох. При вдохе, громко произносить «ф-ф-ф-ф-ф» (5-6 раз).

Паровозик

Ходить по комнате, делая попеременные движения руками, приговаривая «чух-чух-чух-чух» (20-30 сек.).

На турнике

Стоя, ноги вместе. Держа перед собой гимнастическую палку в обеих руках. Поднять палку вверх, подняться на носки – вдох, опустить палку на лопатки – выдох с произношением звука «ф-ф-ф-ф-ф» (3-4 раза).

Насос

Стоя, ноги вместе, руки опущены. Вдох, наклон туловища вправо, выдох, встать прямо, произносить «с-с-с-с-с». Тоже – влево.

Регулировщик

Стоя, ноги на ширине плеч. Одну руку поднять вверх, другую – в сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук с удлиненным выдохом и произношением звука «р-р-р-р-р-р» (4-5 раз).

Мячи

Стоя прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо подтянуться, подняться на носки – вдох, опустить руки, опуститься на всю ступню – выдох, произнося «у-х-х-х-х» (4-5 раз).

Расти большой

Стоя прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо подтянуться, подняться на носки – вдох, опустить руки, опуститься на всю ступню - выдох, произнося «у-х-х-х-х-х» (4-5 раз).

Лыжник

Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением звука «м-м-м-м-м» (1,5-2 мин.).

Маятник

Стоя, ноги на ширине плеч, палка на уровне нижних углов лопаток. Наклоны туловища в стороны с произношением звука «ту-у-у-у-х-х-х»(3-4 раза в каждую сторону).

Гуси

Медленная ходьба по комнате. На вдох руки в стороны, на выдох – опустить с произношением звука «гу-у-у-у-у» (1-2 мин.).

Семафор

Сидя, ноги вместе. Поднять руки в стороны, медленно опустить с длительным выдохом и произношением звука «с-с-с-с-с-с» (3-4 раза).

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Евгения Примак