Как сделать танцующую жидкость

Такая нетривиальная субстанция как неньютоновская жидкость (структура которой меняется в зависимости от силы сопротивления) может стать отличным развлечением для детей.

Приготовьте простейший вариант этой жидкости - смесь кукурузного (или обычного) крахмала и воды в соотношении 2:1.

Хорошо перемешайте и начинайте развлекаться: если вы медленно опустите в нее пальцы, она будет жидкой, стекающей с рук, а если со всей силы ударите по ней кулаком, то поверхность жидкости превратится в упругую массу.

Теперь эту массу можно вылить на противень, поставить противень на сабвуфер или колонку и громко включить динамичную музыку (или какой-нибудь вибрирующий шум). От разнообразия звуковых волн масса будет вести себя по-разному - где-то уплотняясь, где-то нет, отчего и образуется живой танцующий эффект.

Добавьте несколько капель пищевого красителя и вы увидите как своеобразно окрасятся танцующие 'червячки'.

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Александра Дроздова