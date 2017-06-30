Семнадцать важных тем для разговора с дочерью

С самого раннего детства наши дочери подвергаются различным искушениям и сталкиваются с различными проблемами. Давайте же подскажем им, как лучше вести себя в тех или иных ситуациях, так сказать, наставим их на путь истины.

1. Узнай слово «нет»

В большом и не всегда хорошем мире тебе придется не один раз делать трудный выбор. От мальчиков до пива — потенциальные проблемы будут скрываться везде, где ты будешь находиться. Ты ведь знаешь, что внутри тебя есть голос, который подсказывает тебе. Слушай его и уважай его.

2. Проводи больше времени, беспокоясь о своем внутреннем мире, а не о внешности

Любить свою внешность и хотеть быть привлекательной – прекрасно, но если то, как ты выглядишь – единственное, чем ты озабочена, за это наступит расплата в будущем. Истинная красота идет от доброты, вдумчивости и сострадательности.

3. Вещи не сделают тебя счастливой

В тот момент, когда ты мечтаешь о ленте для волос или дизайнерском кошельке, ты будешь по-настоящему, страстно верить, что они сделают тебя счастливой. Но вещи ломаются, теряются, заканчиваются, они выходят из моды, становятся плохими… Счастье приходит тогда, когда ты ценишь то, что у тебя есть, а не жаждешь приобрести больше.

4. Некоторые девушки окажутся дрянными девчонками

Будь очень осторожна, когда ты выбираешь себе подруг. Девушки могут быть противными и мелочными, ревнивыми и жестокими. Некоторые из них будут лгать тебе или только притворяться твоими подругами, а потом ударят тебя в спину, и каждый раз это будет ужасно больно. Если ты совершенно не готова к этому, это расстроит тебя еще больше.

5. Подруги спасут твою жизнь

Да, девушки могут быть ужасными, поэтому, когда ты найдешь верную преданную подругу — постарайся удержать ее в своей жизни, и сделать все возможное, чтобы быть верной и преданной со своей стороны. Парни будут приходить в твою жизнь и уходить из нее, а хорошая подруга будет всегда рядом с тобой.

6. Не суди о людях

Не суди о людях только по тому, как они выглядят или какую одежду они носят, к сожалению, остальной мир не всегда будет делать то же самое. И помни, что если ты хочешь проколоть язык или покрасить волосы в синий цвет — это не имеет большого значения для тебя сейчас, но подумай, как ты сможешь устроиться на работу или встретиться с родителями твоего первого парня или подружек.

7. Значение бюста переоценено

Когда у тебя появится грудь, ты будешь переживать по поводу нее: достаточно ли она большая? Одна больше, чем другая? Да, так бывает. Все груди на планете разные. Прими это. Независимо от того, как ты относишься к своей груди, помни, что ее назвали «интимной частью тела» не просто так.

8. Узнай свою бабушку поближе

Конечно, ты любишь свою бабушку, но ты выделила время, чтобы действительно пообщаться с ней? Бабушка прожила целую жизнь, и если ты не задействуешь ее мудрость – ты потратишь это впустую. Спроси ее о том, как она росла, о первом мальчике, который ей понравился, о том, как она узнала, кем захочет стать, когда вырастет. Это печально, но факт: она не будет жить вечно, поэтому познакомься с ней, пока это еще возможно.

9. Средняя школа — это не реальная жизнь

Возможно, ты слишком много ставишь на карту, когда ты отчаянно пытаешься подружиться с крутыми девочками, а в мальчиков ты так сильно влюбляешься – ты не можешь себе представить, что когда-нибудь встретишь кого-то лучше. Но поверь: жизнь станет намного ярче и разнообразней, когда ты поступишь в университет, а затем выйдешь в большой мир. Поверь мне, когда тебе кажется, что твоя жизнь закончена.

10. Люби себя

Не каждый будет любить тебя, и это нормально. Женщины часто одержимы желанием получить одобрение всех, но невозможно угодить всем. Единственный человек, который полностью должен любить тебя – это ты сама.

11. Научись ждать

Остальные дети уже решили задачу, а ты еще нет? Не переживай — ты решишь ее, и нет никаких причин для спешки. Вряд ли кто-то когда-то жалел о том, что сделал что-то медленно, в то время как много девушек жалеют о том, что поспешили.

12. Секс должен доставлять радость

Ты не должна спешить поскорее начать вести половую жизнь, но когда ты почувствуешь себя полностью готовой к этому, помни, что секс должен доставлять радость. Если твой партнер не заботится о том, чтобы ты чувствовала себя хорошо, как эмоционально, так и физически, или ты знаешь недостаточно о своем теле, чтобы вести его в нужном направлении — см. п. 11.

13. Не каждая проблема является концом света

Если ты драматизируешь каждую проблему или разочарование, ты не увидишь много сочувствия от меня или от кого-либо еще. Задавай себе почаще вопрос: «Будет ли эта проблема волновать меня через 5 минут/ дней/лет?» Если ответ отрицательный, то и сейчас не стоит об этом переживать!

14. Не сравнивай себя с другими

Тебе, возможно, не понравится слушать это, но всегда найдется кто-то красивее, богаче и популярнее или талантливее или спортивнее, чем ты. Но не думай, что из-за этого ее жизнь лучше или счастливее твоей. Жизнь — это не соревнование, это путешествие. Ты здесь для того, чтобы стать самой лучшей, какой ты можешь стать.

15. Это всего лишь волосы

Ты будешь накручивать их и выпрямлять, поднимать наверх и зачесывать назад. Ты хотела бы, чтобы они были толще и длиннее, более волнистые или прямые. Ты будешь тратить много часов, подсчитывая кончики секущихся волос. И для чего? Жизнь очень ценна, чтобы тратить столько времени на приближение своей прически к совершенству. Лучше одень бейсболку — и иди на улицу гулять.

16. У тебя есть власть над мальчиками

Это довольно пьянящее чувство, когда ты понимаешь, что владеешь женскими чарами, не так ли? Но с большой силой приходит большая ответственность, поэтому убедись, что ты всегда нежная и никогда не жестокая. В конце концов, мальчикам тоже можно разбить сердце.

17. Ты будешь меня иногда ненавидеть, но я всегда буду любить тебя

Я надеюсь, что ты не скажешь мне это в лицо, но я принимаю тот факт, что будут моменты, когда ты почувствуешь, что терпеть меня не можешь. Но даже если ты будешь ненавидеть меня — даже если ты скажешь мне об этом – все равно я буду с тобой. Если тебе надо приехать домой после сумасшедшей вечеринки, поговорить о своих проблемах в личной жизни или просто поплакать — я твоя!

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Мария Зимина