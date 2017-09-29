Чтобы ребенок не стал ябедой

Наши бабушки, мамы, воспитатели с детства внушали нам, что ябедничать - это плохо. Но теперь мы стали родителями, и пред нами самими встал вопрос о том всегда ли мы правы в том, что запрещаем детям ябедничать.

1. Сколько бы ни было лет ребенку, прислушивайтесь к его мнению, уважайте его. Хвалите чаще, чем ругаете. Помните, что часто ябедами становятся дети, которые получают недостаточно ласки и внимания. Ябедничеством они стараются компенсировать внимание и ощутить собственную значимость.

2. Если ребенку нет еще 3 лет, то вы не должны быть озабочены проблемой ябедничества, т.к. ребенок пока не может предсказать последствия своих поступков.

3. Если вашему малышу от 3 до 5 лет, то он не ябедничает, а делится информацией и хочет, чтобы взрослый оценил ситуацию, т.к. самому ему это пока трудно сделать. В этом возрасте ребенок может реалистично оценить только поведение других детей, но не самого себя, поэтому вы часто будете слышать о проказах других.

4. Если вашему ребенку от 5 до 7 лет, научитесь отделять «настоящее» ябедничество (из мести, зависти, обиды) от «ненастоящего», когда ребенок просит помощи взрослого, сообщает об опасности, хочет избежать незаслуженного наказания или исполняет навязанную роль «ябеды». Промежуточным звеном от «ненастоящих» к «настоящим» ябедам служат дети, слишком жестко ориентированные на исполнение социальных норм.

5. Сколько бы лет ни было ребенку, самым неэффективным способом борьбы с ябедничеством является прямое запрещение: «не ябедничай» и «не жалуйся», хотя именно на этот способ родители возлагают самые большие надежды. Прямое запрещение блокирует доверительное общение между ребенком и взрослым. Внешне проблема кажется решенной: вы перестаете слышать от ребенка жалобы. Но на самом деле ситуация усугубляется тем, что теперь ребенку еще и не с кем посоветоваться.

6. Доверительная беседа, совместная игра, в которой вы вместе проигрываете «скользкие» ситуации ябедничества и помогаете ребенку найти новые модели поведения, - вот ваши главные средства в борьбе с этой проблемой.

И не забывайте отмечать успехи ребенка!

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Евгения Примак