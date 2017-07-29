Массажик для любимых ножек

Что делать, если малыш появился на свет косолапеньким? Брать ситуацию в свои руки — осваивать приемы гимнастики и массажа.

Подготовительно-оздоровительный этап

Малыш лежит на животе

1. Массаж поясничной области спины — поглаживание, растирание и пиление.

2. Массаж ягодиц — поглаживание, энергичное растирание, разминание, пощипывание и похлопывание.

3. Массаж задней поверхности бедер — поглаживание (снизу вверх, от подколенной ямки к ягодицам), энергичное растирание, легкое разминание и потряхивание.

Малыш лежит на спине

4. Массаж живота — выполняется по ходу часовой стрелки, не затрагивая область правого подреберья.

5. Массаж передней поверхности бедер — поглаживание (снизу вверх, от коленной чашечки к паховой области), энергичное растирание, легкое разминание и потряхивание. При этом область самого надколенника и паховая область не массируется.

Оздоровительно-лечебный этап

1. Массаж голеней.

Малыш лежит на животе

Начните массаж с обычного поглаживания, выполняя мягкие движения по направлению от пятки до подколенной ямки. Затем выполните массаж задней поверхности голени (в основном икроножной мышцы). С внутренней стороны голени, то есть со стороны искривления, в процессе массажа применяют следующие расслабляющие приемы — легкое поглаживание и растирание подушечками пальцев, мягкое потряхивание и разминание, растяжение и вибрация. С наружной стороны во время массажа применяют, в основном, тонизирующие приемы — интенсивное растирание, небольшое пиление, энергичное разминание, легкое поколачивание.

Малыш лежит на спине

При массаже передней поверхности голени применяются все приемы тонизирующего массажа — энергичное растирание, разминание, легкое надавливание и поколачивание пальцами.

2. Массаж голеностопного сустава.

Состоит из растирания области сустава и кругового растирания лодыжек. Также используется массаж, сочетающий в себе приемы точечного массажа области соединения голеностопного сустава и тыльной стороны стопы с одновременным сгибанием стопы вверх в тыльную сторону. При этом необходимо удерживать стопу в правильном положении, слегка разворачивая ее наружный край в противоположную сторону искривления.

3. Массаж ахиллова сухожилия.

Для растяжения и смягчения связок чаще всего используются поглаживание, разминание, пиление, растяжение и вибрация, точечный массаж большим и указательным пальцами.

4. Массаж стоп.

Малыш лежит на животе

Обхватив голень одной рукой, согните ногу малыша в коленном суставе. Затем, удерживая стопу, приступите к выполнению массажа ее подошвенной стороны. Во время массажа необходимо растягивать внутренний край (напряженные мышцы) и тонизировать наружный край стопы (растянутые мышцы). Помните, что во время такого массажа необходимо придавать стопе правильное положение, то есть фиксируя ногу с тыльной стороны, приподнять ее наружный край.

Малыш лежит на спине

При выполнении массажа на тыльной стороне стопы, в особенности по ее наружному краю, применяются тонизирующие приемы — энергичное разминание, пиление, сдвигание, пощипывание, поколачивание. При этом аккуратно придайте стопе правильное положение и согните ее до прямого угла по отношению к голени.

Физкультура

Лечебная физкультура неотделима от корригирующей гимнастики и проводится в сочетании с массажем и тепловыми процедурами.

Выполнение данных упражнений способствует растяжению пяточного сухожилия и устранению подошвенного сгибания стопы, а также помогает минимизировать последствия искривления — подъем и отведение внутренней стороны стопы. На первом году жизни ребенка лечебная физкультура чаще всего включает в себя выполнение лишь пассивных упражнений и рефлекторную гимнастику.

Пассивные упражнения

1. Малыш лежит на животе. Одной рукой обхватите голень ребенка и согните его ножку в коленном суставе. Затем, продолжая удерживать голень, прямой ладонью другой руки выполняйте надавливающие движения на стопу крохи, сгибая ее по направлению к полу, носком в тыльную сторону.

2. Малыш лежит на животе. Продолжая удерживать голень ребенка в согнутом положении, свободной рукой выполняйте небольшие вращательные движения стопы, осторожно и плавно опуская внутренний и поднимая наружный край стопы.

3. Малыш лежит на спине или сидит с прямыми ногами. Одной рукой обхватите и прижмите голень ребенка к поверхности стола, фиксируя ее пальцами в форме кольца в области голеностопного сустава. Другой рукой обхватите стопу так, чтобы подошвенная сторона упиралась в вашу ладонь. Аккуратно выполняйте сгибание стопы по направлению вверх в тыльную сторону, одновременно нажимая на ее наружный край, немного разворачивая его внутрь.

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Александра Дроздова