Рисование по-аборигенски
Это простое и увлекательное рисование очень полезно для развития воображения и укрепления пальчиков детской руки.
Для него понадобится:
лист черной бумаги 20х20 см,
густые краски 4-5 цветов,
кисть и/или карандаш с мягкой резинкой на конце.
Сначала попросите детей положить свою ладошку на лист и обвести ее карандашом. Затем проставьте с ним по всему карандашному контуру небольшие точки краской одного цвета, сделать это удобно ластиком на конце карандаша. Еще 2 цвета используйте, чтобы заполнить в этой нехитрой технике всю ладонь.
Карандашом нарисуйте вокруг ладошки простые узоры и также раскрасьте их. Краской контрастного тона проставьте точки на всей поверхности листа.
Когда краска высохнет, рисунок в точечной технике австралийских аборигенов готов.Алевтина Мармеладова