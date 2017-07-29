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Родители и дети

Рисование по-аборигенски

Рисование по-аборигенски. 13418.jpeg
 

 

Это простое и увлекательное рисование очень полезно для развития воображения и укрепления пальчиков детской руки.

Для него понадобится:

лист черной бумаги 20х20 см,

густые краски 4-5 цветов,

кисть и/или карандаш с мягкой резинкой на конце.

Сначала попросите детей положить свою ладошку на лист и обвести ее карандашом. Затем проставьте с ним по всему карандашному контуру небольшие точки краской одного цвета, сделать это удобно ластиком на конце карандаша. Еще 2 цвета используйте, чтобы заполнить в этой нехитрой технике всю ладонь.

Карандашом нарисуйте вокруг ладошки простые узоры и также раскрасьте их. Краской контрастного тона проставьте точки на всей поверхности листа.

Когда краска высохнет, рисунок в точечной технике австралийских аборигенов готов.

Алевтина Мармеладова
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