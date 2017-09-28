Взрослые дети

Каждая следующая беременность, каждые следующие роды и последующее за ними вскармливание ребёнка - это возможность для матери ещё раз "выносить", "родить" и "выкормить" уже рождённых детей.

Рождение каждого следующего ребёнка делает нас мудрее, мы учимся больше понимать и любить наших детей. В каком-то смысле, детство каждого следующего ребёнка более безоблачно и безмятежно, чем детские годы старших детей.

Глядя, как растут малыши, мы часто с горечью вспоминаем о заблуждениях и ошибках, которые мы совершили по отношению к нашим первенцам, и с грустью думаем, что то время не вернуть и те травмы не сгладить. И чувство вины за роды под прожекторами, за раннее отнятие от груди, за бутылки, кроватки, беганье по врачам, за воспитание, за наказания растёт как снежный ком вместе со взрослением ребёнка и делает отношения с ним всё напряжённее.

Мы даже придумали научные объяснения трудностям взаимоотношений с детьми и специальные термины наиболее кризисным периодам их взросления, чтобы найти оправдание самим себе.

А на самом деле всё гораздо проще. Ребёнку, даже если ему уже 14, 15, 16 лет, и он похож скорее на усатого дядю или зрелую тётю, бывает нужна "сися", бывает необходимо простое сочувствие, понимание и любовь без оглядки на его "плохое" поведение. Не нужно обманываться внушительными размерами ребёнка и его внешней взрослостью и самодостаточностью. Даже подросток всё ещё остаётся ребёнком, нуждающимся в безусловной любви и приятии матери.

Мы не станем сердиться на двухлетнего малыша, когда он орёт, топает ногами и срывает покрывало с дивана. Самым естественным нашим желанием будет приложить его к груди, приласкать, шепнуть на ушко слова утешения.

Такого же отношения ждёт от нас подросток в трудные минуты своей жизни. Лучше оставить на потом анализ ситуации и выяснение отношений. Сначала - обнять, прижать к сердцу, окутать теплом и любовью, принять такого как есть, хмурого, взъерошенного, грубоватого.

Разговоры - потом, сначала - вернуть утраченный контакт, напомнить и себе и ему, что мать - всегда мать, а он - всегда дитя, даже если он уже давно не помещается на материнских коленях и не протягивает ручки к её груди.

И радоваться, радоваться этим всплескам сопротивления, недовольства и негодования! Потому что они - подаренный нам судьбой шанс исправить, сгладить наши промахи, сделать наших детей здоровее и сильнее. Это наша последняя возможность до-носить, до-кормить, до-любить, до-дать то, что не дали им в младенческие годы.

Яна Зиниград

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Мария Зимина