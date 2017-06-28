Формирование у ребенка желания учиться

Первый класс - это существенные изменения в жизни маленького человечка, он расстается с тем, что было таким привычным и родным, и вступает в новый мир, полный не только интересных моментов, но также таящий в себе некоторые опасности.

Подготовка ребенка к школе должна включать в себя не только определенный набор знаний, умений и навыков, которые обязательно потребуются от него в процессе школьного обучения. Не менее важна психологическая готовность маленького человека к наступлению нового этапа в его жизни.

Это также и начало нового этапа в жизни семьи, в которой воспитывается первоклассник. От родителей тоже требуется определенная психологическая готовность помочь ребенку вступить в новый мир.

Ваша задача - помочь ему преодолеть трудности в начале школьного пути. Данный этап в жизни ребенка имеет исключительную важность - порой от того, как сложится начало школьного обучения, зависит его успех в дальнейшей жизни. Необходимо, чтобы у него сложилось правильное представление о школьной жизни, дабы впоследствии предотвратить разочарование или даже отвращение, вызываемое у ребенка школой.

Дети являются свидетелями активной подготовки к школе: они присутствуют при записи в школу, видят, как приобретаются школьные принадлежности, и это несколько успокаивает их, настраивает на позитивное восприятие школы, вызывает интерес.

Зачастую у детей складывается неправильное представление о школе. По их мнению, школьник - это счастливый обладатель ранца, человек, который общается со сверстниками и жизнь которого занимательна и интересна. Дети подчас рисуют себе красивую картинку школьной жизни, не замечая трудностей реального школьного обучения. Ребята воспринимают в этом возрасте свою жизнь как некую игру, так же предстает в их воображении и школа.

Ребенок, чье представление о школе было основано на игре, может уже с первых дней школьного обучения почувствовать себя обманутым, ведь в школе приходится не только играть, но и по-настоящему трудиться.

Безусловно, важно, чтобы изначально у малыша сложилось позитивное представление о школе, ибо школьная жизнь полна приятных моментов. Учиться в школе интересно и занимательно, однако не стоит при этом игнорировать те трудности, которые возникают в процессе обучения. Система подготовки ребенка к школе обязательно должна включать в себя психологическую подготовку малыша к продолжительному обучению.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу с радостью, чтобы он овладел необходимыми знаниями и умениями, расскажите ему о школьной жизни так, чтобы заинтересовать его, но не приукрашивайте реальное положение вещей.

Следует рассказать ребенку, что означает "быть школьником" и какие обязанности ему придется выполнять в школе. Нужно на доступных примерах доказать ему важность уроков, оценок, школьного распорядка. Следует воспитывать интерес у детей к содержанию самих занятий, к получению новых знаний.

Не выражайте своей негативной оценки к школьному обучению. Ни при каких обстоятельствах не следует говорить ребенку о том, что в школе неинтересно, что школьное обучение - это напрасная трата времени и сил.

Кроме того, еще до поступления в первый класс у ребенка необходимо выработать набор качеств и свойств личности, которые значительно облегчат его существование в школе. Среди таких качеств принято выделять хорошую память, сообразительность, любознательность, развитое воображение, начальные навыки чтения, письма и счета. Очень важно, чтобы у ребенка было развито внимание, поскольку ему необходимо уметь концентрироваться, нужно выработать способность к длительному сосредоточению. Для детей младшего школьного возраста такая длительность составляет обычно 15-20 минут.

Для успешного вхождения дошкольника в новую жизнь необходимы еще и такие качества, как физическая ловкость, организованность и аккуратность, дружелюбие, умение общаться со сверстниками и со взрослыми. Нужно также сформировать определенные волевые качества, основным из которых является способность делать не только приятную и привлекательную работу. Ребенок должен уметь заниматься такой деятельностью, которая не вызывает удовольствия, но которую так или иначе необходимо выполнить.

Следует ли из этого, что хорошо учиться в первом классе будут только дети, обладающие всеми вышеперечисленными качествами? Конечно же это не так, ведь у каждого ребенка есть свои достоинства и свои недостатки.

Так, например, любознательный ребенок с легкостью откликается на все новое, но при этом не любит повторения пройденного и у него серьезные проблемы с усидчивостью. Дружелюбный ребенок, легко завязывающий новые контакты, в свою очередь склонен беспрестанно болтать с одноклассниками во время урока и т. п.

Конечно же, речь не идет о том, чтобы до поступления в школу выработать у малыша все вышеперечисленные личностные качества, поскольку это просто невозможно. Тем не менее, практически все эти качества не являются врожденными. Следовательно, при соответствующем подходе их можно сформировать.

Для успешного обучения в школе детям необходимо понимать учебную задачу, т. е. тот способ деятельности, который предлагает учитель. Для этого необходимо, чтобы у детей было развито произвольное внимание, умение планировать и контролировать свою деятельность, умение концентрироваться, сосредоточивать свое внимание на конкретном предмете.

Для успешного обучения необходимо также умение связно и грамотно говорить. Дети, не умеющие последовательно и ясно излагать свои мысли, объяснять то или иное явление, будут испытывать серьезные трудности в школе. Поэтому необходимо как можно больше общаться с ребенком, поощрять его рассказы, выполнять различные подготовительные упражнения, описанные ранее, которые призваны сформировать речемыслительную деятельность ребенка.

Важно также и то, чтобы в процессе дошкольного воспитания дети уже научились правильно себя вести, не нарушать порядок и не мешать окружающим. Потому что тем детям, которым только в школе впервые приходится постигать смысл слов "надо" и "нельзя", на первых порах придется очень нелегко.

Не менее важным условием успешного старта школьной жизни является умение жить в коллективе, считаться с интересами окружающих людей. Если ребенок ссорится по пустякам, не умеет правильно оценить свое поведение с позиций, что хорошо, а что плохо, ему будет трудно привыкнуть к жизни в школьном коллективе.

Особенно сложно в младших классах придется тем детям, которые воспитывались дома и не посещали детский сад. Поэтому, постарайтесь все же обеспечить ему нормальное общение со сверстниками.

Коллективные игры позволят детям научиться терпимо относиться к другим, уважать чужое мнение. Хорошо также проигрывать с детьми разнообразные конфликтные ситуации. Это развивает в них терпимость, учит сдержанно и спокойно реагировать на конфликт.

Родителям также необходимо вовремя проверить своего ребенка у логопеда. Дефекты речи тормозят формирование навыка письма по слуху и затрудняют овладение грамотой.

Учите ребенка не теряться, когда тебя критикуют или - детский вариант - дразнят. Готовьте его к тому, что в школе он может столкнуться и с негативными оценками своей работы. То есть дома важно иметь опыт и похвалы и порицания. Главное, чтобы малыш понимал: критикуя его, вы даете оценку не его личности в целом, а конкретному поступку. Прекрасно, если выработана достаточно устойчивая положительная самооценка. Тогда на замечание или на не слишком высокую оценку учителя ребенок не обидится, а постарается что-то изменить.

Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель вряд ли сможет уделить каждому одинаковое внимание. Постепенно переставайте хвалить ребенка за каждый шаг в работе - хвалите за готовый результат. Приучайте малыша спокойно сидеть и работать в течение определенного времени. Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя спокойную работу за столом с подвижными играми. Особенно это важно для возбудимого, подвижного ребенка. Постепенно он привыкнет к тому, что визжать и носиться можно в определенное, "шумное" время. Тогда будет способен и в школе дождаться перемены.

С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать себя уверенно, если заранее привить ему элементарные навыки работы на уроке. Например, научить правильно держать карандаш, ориентироваться на странице тетради или книги, внимательно слушать инструкцию и выполнять ее, отсчитывать нужное количество клеточек и т. д.

Стоит помнить вот еще о чем. При поступлении в общеобразовательную школу ребенок не обязан уметь читать, писать или считать. И все же новый важный период в своей жизни лучше начинать с ощущения "Я могу делать вот это и это", чем с ощущения "Я не умею ничего, что умеют другие дети".

Таким образом, комплексная подготовка детей к школе определяется не только умением читать, писать и считать. Она также включает в себя физиологическую и психологическую готовность дошкольника, при котором он будет в состоянии безболезненно привыкнуть к школьному распорядку и сможет наиболее эффективно выполнять те требования, которые предъявляет школа.

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Валентина Соломатина