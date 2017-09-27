Как помочь ребенку быстрее заговорить?

Обычно к году детки уже произносят хотя бы отдельные слоги или используют в общении звукоподражание. А значит, можно начинать учить малыша самым первым словам в игровой форме.

Игра «Говорящий мяч»

Сядьте напротив ребенка и возьмите мяч. Киньте его малышу и весело произнесите при этом: «А!» Кроха, кидая вам обратно мяч, тоже должен произнести «А!». Побуждайте его к этому. Затем можно произнести звук, слог или слово, которое уже умеет произносить сам ребенок, например, «ди!» — и он весело скажет «ди!», кидая вам мяч обратно. Затем предложите свои звукоподражания. Кидая мяч, произносите «мяу!». Малыш должен кинуть мяч обратно, произнося «мяу!».

Если ваш кроха проявит инициативу и произнесет свой слог, непременно поддержите его, повторяя звуки или слова за ним. Пусть в этой игре он станет главным!

Игра «Звуковая зарядка»

Подберите веселую ритмичную музыку: произнося звуки, например гласные, вам нужно будет выполнять какие-либо упражнения. Допустим, говоря «а-а», вы громко хлопаете в ладоши перед грудью, произнося «о-о» — хлопаете над головой, говоря «э-э» — показываете рожки, «у-у» — дудите в кулачок.

Главное, чтобы эта музыка нравилась ребенку, а упражнения, которые он станет выполнять, были доступными. Тогда малыш с радостью присоединится к такой речевой гимнастике, тренируя правильное звукопроизношение. Далее во время зарядки начинайте использовать слоги и короткие слова.

Игра «Кто там?»

Занятие развивает речевой слух у ребенка, а также учит малыша быстро реагировать на звук. Посадите малыша на детский стульчик, перед ним поставьте ширму. Заранее подготовьте игрушки, например уточку, кошечку и собачку.

Не показывая игрушку, произнесите неожиданно: «Кря-кря-кря». Как только внимание ребенка будет привлечено, покажите из-за ширмы уточку. Малыш сразу потянет к ней ручки, в этот момент попросите его позвать уточку, также произнеся: «Кря-кря». Обязательно вручите крохе эту уточку, пусть он с ней поиграет.

Также педагоги рекомендуют играть в пальчиковые игры. Развитие мелкой моторики пальцев напрямую стимулирует развитие речи.

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Евгения Примак