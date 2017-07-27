Режутся зубки: как помочь?

Как только вы поздравите себя с удачным разрешением всех рутинных обязательств, связанных с уходом за маленьким ребенком, у ребенка начинают прорезываться первые зубы. Этот зубной "монстр" приходит к вам дабы нарушить сон и покой вашего малыша, а значит, и ваш тоже.

1. Облегчить выход первого зубика малышу может и чистый мамин палец, который он будет с упоением жевать. Можно массировать детские десны пальцем.

2. Протереть десна пальцем, обернутым тканью, смоченной в соде или в растворе буры (1 ч. ложка на стакан воды).

3. Использование льда. Можно завернуть небольшой кусочек льда в тряпочку, легко потереть этим по деснам, это поможет снять давление с десен и боль. Но нужно постоянно следить за тем, чтобы сам лед десен не касался, также очень важно, чтобы лед в тряпочке постоянно двигался по десне, не задерживаясь долго на одном и том же месте.

4. Махровая салфетка. Можно дать ребенку махровую салфетку, чтобы он ее жевал, заранее ее охладив.

5. Дайте ребенку специальное лечебное кольцо из фиалкового корня для прорезывания зубов (они продаются в аптеке).

6. Смазывать десны ребенка медом, это помогает прорезыванию зубов. Только при этом необходимо убедиться, что у ребенка нет на него аллергии. Наносить нужно немного и при этом втирать. Иначе ребенок просто слижет язычком мед, и не будет никакого эффекта. Перед сном дайте ребенку 1 ч. ложку меда (если нет аллергии). Это успокоит ребенка и облегчит засыпание.

7. Смазывать десны ребенка раствором соды: 1 чайная ложка на 1 стакан воды, это помогает прорезыванию зубов.

8. Ромашка является хорошим противовоспалительным средством. Применять ее можно несколькими способами. Для облегчения боли необходимо дать малышу одну или две чайные ложки ромашкового чая. Можно сделать из заваренной травы теплый компресс и приложить к той стороне щеки, где прорезываются зубки. Также можно втирать в кожу щечек ромашковое масло.

9. Успокаивающий чай. Чай будет полезен и маме, и малышу, поскольку обладает успокаивающим эффектом, а малышу он также облегчит боль. Возьмите равные части мелиссы, ромашки, котовника и цветков лаванды. Столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка и настаивайте 15 мин, затем процедите. Чай можно пить в любых количествах, он безопасен и для ребенка, и для мамы.

10. Гвоздичное масло. Обладает обезболивающим действием на воспаленные десны малыша. Поскольку чистое масло может обжечь десны, разводите его в пропорции 1,5:1 оливковым или миндальным маслом.

11. Корешки. Ребенку можно дать погрызть корни земляники или цикория. Эти растения слегка обезболивают больное место, а корешок чешет десну.

12. При воспалении десен очень хорошо помогают корень лопуха и звездчатка в виде настоек. Смесь этих настоев следует втирать в десенки в том месте, где должен «проклюнуться» зуб.

13. Прямо в десны можно втирать и настойку валерианы, которая уменьшит раздражительность и временно снизит боль. У данного продукта довольно приятный вкус, хотя и довольно резкий запах. Малышам можно давать ее периодически в количестве 5-7 капель.

14. Шалфей. Девочкам можно давать слабый настой шалфея и втирать его в дёсенку. Шалфей укрепит зуб и ткань десны. Отвар шалфея можно добавить в ванночку при купании, он обладает успокаивающим действием. Полезно для укрепления зубов давать ребенку продукты, содержащие кальций и фосфор: молоко, творог, сыр, а также витамины В, С, А.

15. Можно дать ребенку корочку хлеба из ржаной муки или морковь. Все эти продукты обладают жесткой текстурой, что помогает облегчить зуд десен.

16. Холодные овощи. Наши предки, не имеющие специальных прорезывателей, использовали холодные кусочки яблок или морковки. Малыш мусолил кусочек овоща, который чесал и охлаждал десна, не принося никакого вреда. С той же целью можно использовать сушку. Не давайте малышам сухари. Во-первых, они могут поцарапать воспаленные десна, а во-вторых, кусочком сухарика легко подавиться.

17. Холодные тряпочки. Можно дать пожевать ребенку мокрую охлажденную марлю. Кроме того, сейчас в продаже есть специальные мягкие платочки с мягкой игрушкой, которые тоже можно жевать. Можно попробовать дать детскую мягкую новую зубную щетку.

18. Янтарные бусы. Бусы из балтийского янтаря содержат до 8% янтарной кислоты, которая является природным анальгетиком. Наши бабушки использовали это свойство янтаря, чтобы облегчить деткам боль. Бусы должны одеваться под рубашечку ребенка и соприкасаться с кожей малыша. Проверьте нитку, на которую нанизаны бусинки, желательно, чтобы это была ленточка, которую невозможно порвать, завязанная на несколько сложных узелков. Простые застежки для детей не безопасны. Никогда не оставляйте малыша спать в бусах. Днем надевайте бусы под присмотром взрослых.

19. Завязать ребенку на запястье нитку из шелка-сырца. Когда загрязнится — переменить, но не снимать до окончания прорезывания зубов.

20. Сделать матрас у изголовья головы чуть выше или положить небольшую подушку. Это уменьшает прилив крови к деснам и челюсти, что необходимо для уменьшения боли.

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Алевтина Мармеладова