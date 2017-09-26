"Игрушечные истории": как научить ребёнка убирать игрушки

Этот вопрос мне задают очень часто. По популярности проблема прибирания игрушек идет сразу после «тройки лидеров» (горшок, сон, истерики). Если честно, я не знаю единого уникального работающего алгоритма, в результате применения которого каждый ребенок сразу начнет прибирать игрушки. Все дети разные. Нужны разные подходы, разные аргументы. Поэтому просто привожу «игрушечные истории» как материал для размышления и поиска решения, которое подойдет конкретной маме и конкретному ребенку.

История первая

Арсению 2,5 года. Я уложила его спать на дневной сон и навела в комнате идеальный порядок, как мне нравится: все по ящичкам, по коробочкам, машинка к машинке, кубик к кубику, доминошка к доминошке. Проснулся Арсений и обиженно-возмущенно сказал: «Мама, ты что?! Я доставал, доставал, а ты все убрала!» И тогда я поняла, что наши картины мира не совпадают, что у Арсения совершенно другое представление о порядке вещей. Разбросанные игрушки – это удобно, так как всегда все на виду и под рукой.

Мораль: необходимость уборки для ребенка не является очевидным фактом, целесообразность лишних телодвижений еще нужно суметь донести

История вторая

Группа трехлеток. Типичная ситуация: поиграли, похватали все игрушки с полок и тут же бросили. Никому в голову не приходит, что игрушки надо зачем-то прибирать. Подзываю всех детей к себе. – Ребята, вы любите, после того как в садике поиграли, к себе домой возвращаться? – Да! – А если бы вы в садике на ночь остались? Если бы вас забрать забыли? Понравилось бы? – Нет! – Вот и у игрушек есть свои дома, куда они любят после игры возвращаться! Игрушкам не нравится, если их кидают где попало и там забывают. Давайте сейчас все вместе вернем игрушки в свои домики, где им будет хорошо. Где у нас куклы живут?

Мораль: до ребенка легче донести мысль, если опираться на имеющийся у него опыт.

История третья

Сашке 3 года. С его фантазией, похоже, даже не нужны игрушки. Для веселого досуга достаточно рулона туалетной бумаги. Машинки едут по заснеженной трассе из раскатанного по квартире рулона мягкой и двухслойной. «Блииин, – думаю я – опять не успела спрятать последний рулон. Придется до восполнения этого ценного ресурса использовать для гигиенических целей бумажные платочки» А у Сашки началась снежная буря. Мягкая и двухслойная сменила форму, превратившись из лентообразной в мелкие клочки. Этими клочками усыпан весь пол. Довольный Сашка валяется «в снегу», обсыпая себя «снежинками». Пришло время сна. Надо бы перед сном прибраться. Но надо маме, а не Саше. Сашу устраивают «сугробы». Маму не устраивает беспорядок. Если мама скомандует: «Собери мусор!» Сашка будет возражать: «Это не мусор! Это снег! Пусть лежит!» Значит, надо убедить ребенка, что снег зачем-то очень нужно собрать. – Сашка, Деду Морозу очень нужен твой снег. – Да?! А зачем? – Сейчас май. Снег растаял. Деду Морозу жарко. А твой снег не тает. Дед Мороз будет твоим снегом от солнца укрываться. Давай весь снег в этот пакет сгребай. – Мам, – спрашивает Сашка, уже сметая в пакет клочки бумаги, – а как снег к Деду Морозу попадет? – Как-как, – с ходу придумываю я, – олень волшебный рогами подцепит пакет и увезет. – Он что, к нам домой прискачет? – Зачем. Мы на балконе пакет оставим. Он допрыгнет. Сашка старательно собрал в пакет все «снежинки». Арсений аккуратно поинтересовался у меня относительно этичности подобной мотивации: – Мама, ты же обманываешь? – Нет, я не обманываю. Я придумываю для Сашки сказку, а он в нее играет. Разве кому-то от этого плохо?

Мораль: любая деятельность для ребенка будет привлекательней, если ее можно превратить в игру.

История четвертая

Сашке 4 года. Ставлю перед ним задачу: прибрать игрушки. Сашка начинает ныть, что это долго, что это много, что он не справится, что он устанет, что ему надо помочь. В детской комнате такой бардак, что даже у меня мимолетно родилось ощущение «это прибрать невозможно». – Хорошо, – говорю, – собери сейчас только машинки в этот короб. Задача проста и понятна. С этим Сашка легко и быстро справляется. – А теперь только кубики в этот ящик. – А теперь всех солдатиков в эту коробку. … – Ну, вот, осталось только мусор подобрать.

Мораль: если задача кажется абстрактной и невыполнимой, ее надо разбить на конкретные простые подзадачи.

История пятая

Ставлю перед детьми задачу: сейчас Сашка собирает игрушки, после чего Арсений пылесосит. Пылесос зашумел как-то подозрительно быстро… Захожу в комнату и вижу: все разбросанные игрушки перекочевали с пола на другие горизонтальные поверхности. Теперь игрушками завалены стол, диван, подоконник. Сашка с чувством исполненного долга возлежит на диване среди пистолетов, мечей и динозавров. Логично, что это не мешает Арсению пылесосить.

Мораль: при постановке задачи важно, чтобы было единое понимание, каким должен быть результат.

История шестая

– Мам, я все прибрал! – А точно все? Давай проверим. Вот кубик остался за шторой – это один. Вот динозавр под столом – это два. А вот карандаш торчит из-под дивана – это три. Комментирую и считаю вслух. Для наглядности все «ошибки» складываю в одну кучку. Вчера было пять «ошибок». Сашка делает успехи. – Молодец! Давай завтра вообще без ошибок! Ты сам сначала все проверишь, а потом меня позовешь.

Мораль: Контроль качества необходим даже в этом простом деле. Так воспитывается ответственность за результат.

Анна Быкова

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Валентина Соломатина