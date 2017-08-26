Как вылечить насморк и кашель у ребенка?

Очень часто насморк и кашель у ребенка появляются в одно время, доставляя ему множество неприятных ощущений. В большинстве случаев такие симптомы указывают на начало развития респираторно-вирусной инфекции в детском организме.

Первый рецепт.

Для того чтобы избавиться от насморка у маленьких детей необходимо ежедневно капать им в носик по две – три капли свекольного или морковного сока разбавленного с очищенной водой в равных пропорциях. Обязательным правилом тут является использование исключительно свежеотжатого сока из спелых овощей.

Второй рецепт.

Чтобы приготовить следующее средство против насморка для деток следует измельчить в кашицу головку белого чеснока, а затем залить её качественным оливковым маслом (вместо него можно использовать и подсолнечное) и оставить на ночь в тёплом месте. По завершении указанного времени необходимо закапывать полученным средством каждую ноздрю по две капельки.

Третий рецепт.

Для лечения кашля у маленьких детей очень часто используют малиновое варенье. И не зря. Угощайте своего малыша три – пять раз в день такой сладостью и уже на утро от кашля не останется и следа.

Четвёртый рецепт.

Кроме того, очень полезно для лечения кашля у деток и следующее натуральное средство. Итак, смешайте в стеклянной чистой ёмкости три больших ложки жидкого мёда и сок из одного лимона. Дайте смеси настояться пять – девять часов, а затем давайте малышу по половинке чайной ложечки трижды – четырежды в день.

Пятый рецепт.

Следующий рецепт прекрасно подходит для лечения, как насморка, так и кашля у деток. Для его приготовления нам понадобится мёд, молоко, сок алоэ и немного сливочного свежего масла. Итак, подогрейте на медленном огне полстакана молока (не доводите до кипения!), а потом добавьте пол ложечки сока алоэ и чайную ложечку мёда. Дайте напитку немного остыть и давайте его малышу трижды в день по четверти стакана.

Шестой рецепт.

Если же кашель и насморк не хотят отступать, то самое время сделать горчичную ванночку. Разведите в пяти – шести литрах горячей воды одну полную большую ложку горчицы и пропарьте ножки ребёнка в течение пятнадцати минут, доливая иногда горячую воду.

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Евгения Примак