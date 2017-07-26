 
           
Статьи / Моя семья  / 

Родители и дети

Как сказать ребенку "нельзя"?

Как сказать ребенку
 

Ребенок растет, развивается, исследует окружающий мир, ищет для себя увлекательные занятия и часто находится в абсолютном неведении по части возможных последствий своей деятельности. И, конечно, хочет чего-то такого, что ему нельзя дать и надо запретить.

1. Слово нельзя нужно употреблять очень редко

Психологи рекомендуют делать это не более 3 раз в день. Это не возможно, возражают некоторые мамы и бабушки. Возможно. Слово нельзя можно заменить на "можно только", " опасно". Лучше всего давать четкие указания . Например вместо "по дороге гулять нельзя" можно сказать " Стой, тут дорога, опасно" или же " дорога для машин, а мы ходим только по тротуару"

2. Частицу не нужно исключить из своей речи

Дети не воспринимают частицу не. Мы говорим: «Не трогай», а ребенок слышит: «трогай». Это правило, которое должны помнить все родители. Нужно приучить себя заменять фразы-отрицания позитивными утвердительными выражениями. Сделать это просто, нужно только несколько дней понаблюдать за собой.

3. Вместо запретов нужно объяснять ребенку свою позицию

Говорите о своих эмоциях, рассказывайте, почему так поступать плохо, рассказывайте о последствиях. Делайте это спокойно. Самое главное, объяснять тогда, когда ребенок спокоен. Лучше присесть к малышу или взять его на колени. Важен зрительный контакт

4. Дайте ребенку право выбора

Ребенок пытается шагнуть в лужу в туфлях. Реакция: « По лужам мы ходим только в сапогах. Выбирай: пойдем домой обувать сапоги или побросаем в лужу камушки? Смотри как здорово!».

5. Определите для себя абсолютные запреты – табу

Родителям важно определиться с этим списком, согласовать его и действовать последовательно и сообща. Если нельзя один раз, значит нельзя всегда без исключений.

6. Обезопасьте свою квартиру

Это позволит исключить часть запретов. Розетки можно закрыть заглушками, тяжелые вещи убрать наверх, ножи, утюг, плойки – вне зоны досягаемости. Этот путь тяжел. Потому что, все выше описанное не действует с первого раза. Нужно повторять все свои действия последовательно и неоднократно – множество, множество раз, сохраняя терпение и спокойствие.

Александра Дроздова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100