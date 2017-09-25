Как помочь ребенку преодолеть застенчивость

Психологи рекомендуют пробовать не одну, а сразу несколько стратегий, так как невозможно предсказать, что конкретно поможет тому или иному ребенку.

1. Расскажите малышу о собственной застенчивости. Около 50% людей считают себя застенчивыми. Поделись с малышом воспоминаниями, как сами стали более общительной, о конкретных случаях, когда вам удавалось преодолеть робость. Ведь каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда чувствовал себя "не в своей тарелке".

2. Проявляйте сочувствие к проблемам ребенка для того, чтобы он начал контролировать свой страх. Скажите, что понимаете, что ему страшно куда-то идти или с кем-то разговаривать, что вы тоже иногда чувствуете то же самое. Это позволит ребенку почувствовать принятие и при этом начать открыто говорить о своих проблемах.

3. Обсудите с ребенком плюсы общения. Ему будет проще справиться с робостью, если он начнет понимать, для чего конкретно ему это нужно. Например, поговорите с ребенком о том, что если он "будет сегодня храбрым" и заговорит с детьми на площадке, это может помочь ему найти новых друзей.

4. Не навешивайте ярлыки. Говорите с детьми о застенчивости, но ни при каких обстоятельствах не называйте их самих застенчивыми или тихонями и не позволяйте другим людям так называть своего ребенка. Не объясняйте окружающим, что "она у нас боится чужих" – этим вы фактически даете установку ребенку, как себя вести.

5. Проиграйте вместе "страшные" ситуации. Ролевые игры – один из лучших способов помочь ребенку преодолеть застенчивость. С маленькими детьми легко можно использовать игрушки, скажем, проиграть вместе историю плюшевого зайца, который боялся заговорить с другими зверятами: пусть ребенок сам придумает, как его персонаж справится с этой проблемой. С детьми постарше можно распределить роли и потренироваться, например, отрепетировать ответ на уроке или собеседование.

6. Ставьте реалистичные цели. Для улучшения навыков общения психологи рекомендуют ставить перед застенчивым ребенком конкретные, но реальные цели. Такие как: выступить перед классом с докладом, присоединиться к игре других детей, задать взрослому вопрос. Вы можете вести специальный календарь и отмечать звездочкой или смайликом каждый день, когда ребенок выполнил намеченную цель.

7. Награждай ребенка за общительность. Никогда не стыдите ребенка за застенчивое поведение – эффект будет обратным. Но каждый раз, когда он преодолевает робость, не скупитесь на похвалы и награды. Если вы с ребенком поставили конкретную цель по преодолению застенчивости – определите и награду, которую он получит в этом случае. Если ребенок сделал то, что раньше было для него очень сложным – отметьте это, купите его любимое лакомство или сходите куда-нибудь вместе.

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Мария Зимина