Детский темперамент – воспитание ребенка с учетом индивидуальных особенностей

У каждого типа темперамента имеются как достоинства, так и недостатки. Поэтому в процессе воспитания необходимо развивать и опираться на положительные стороны темперамента.

Ребенок холерик — активен, беспокоен, настроение быстро меняется, иногда агрессивен. Такие дети любят шумные игры, быстро запоминают информацию — но, к сожалению быстро ее забывают. Легко переносят новую обстановку, поэтому походы в садик и школу для них не проблема. Быстро заводятся, участвуя в игре, или если в руки попала новая игрушка. Возможно, поэтому они с трудом засыпают по вечерам и их практически невозможно уложить спать днем. Все процессы в организме ребенка холерика идут быстро.

Особенности воспитания.

Задача родителей ребёнка холерика направить его неудержимую энергию в нужное русло, параллельно вырабатывая внимание и усидчивость. Родителям такого ребёнка надо обязательно с ним заниматься спортом или еще лучше отдать его в спортивную секцию. Вид спорта принципиальной роли не играет — главное, чтобы произошел выброс энергии. Уже после этого с ребенком можно заниматься делами, требующими усидчивости — подготовка к школе, чтение книг и т.д. Также с ребенком холериком надо обязательно гулять на природе, такие дети не любят закрытых пространств.

Ребенок меланхолик — сдержан, замкнут, отличается рассудительностью, неторопливостью. Отличительная черта детей меланхоликов — хорошо развитая интуиция, а так они растут робкими и неуверенными, очень тяжело усваивают новую информацию, при этом быстро устают и отвлекаются. Дети меланхолики не любят перемены мест, поэтому их тяжело научить ходить в садик или школу — из-за этого они могут даже заболеть или симулировать, изображая симптомы болезни. Любят подолгу находиться с взрослыми, даже в ущерб играм с детьми.

Особенности воспитания.

Ребенка меланхолика очень легко обидеть и, что важно, он помнит обиды. Поэтому, общаясь с ним, надо стимулировать его рассказы о своих чувствах и проблемах. Надо постоянно поощрять любые начинания и инициативу у ребенка меланхолика. Если и критиковать, то очень мягко — без криков, одергивания и приказов — иначе это может привести к закрытости ребенка от окружающих, даже родителей, что в дальнейшем обычно создает серьезные проблемы в школе и на работе.

Ребенок флегматик — такие дети неторопливы, осмотрительны, спокойны. Из них вырастают взрослые, которые любят все делать основательно. Ребенок флегматик не любит проявлять эмоции, поэтому кажется, что ему все равно — выиграл он или проиграл в какой-либо игре или соревновании. При этом они предпочитают спокойные игры, и могут долгое время собирать конструктор, не мешая взрослым. Ребенок флегматик не любит новшеств в жизни, он долго привыкает к новой обстановке и новым друзьям. Такие дети отличаются хорошим сном, но зато просыпаются они тяжело и еще долго отходят от сновидений.

Особенности воспитания.

Дети флегматики лишены эмоций, а если они и есть, то очень скудные — поэтому задача взрослых прежде всего самим излучать положительные эмоции и стараться заразить ими ребенка. В ребенке флегматике надо развивать любознательность, проще всего это сделать, максимально разнообразив его досуг — игры во дворе, просмотр мультфильмов, походы на природу в цирк или зоопарк — все это будет положительно влиять на развитие ребенка. С помощью физических упражнений надо развивать ловкость и подвижность.

Ребенок сангвиник — душа любой компании: общительный, открытый, легко сходится с незнакомыми детьми, склонен к лидерству. Отрицательная черта характера таких детей — это отсутствие страха и беспечность. На первый взгляд, такие дети находка для родителей и воспитателей, но не все так просто. Дети сангвиники очень часто не доводят начатое дело до конца, так как берутся за любое задание не задумываясь, хватит на это сил или нет. В школьном возрасте дети сангвиники отличаются хорошей успеваемостью, но добиться большего результата им мешает отсутствие усидчивости и терпения. Дети сангвиники любят подвижные коллективные игры — футбол, хоккей, баскетбол.

Особенности воспитания.

Как уже понятно, сангвиникам не хватает терпения и упорства — на выработку этих качеств и надо обращать внимания родителям. Сделать это проще всего при совместном чтении книг, сборке конструктора или пазла. Надо следить за тем, чтобы такие положительные качества, как жизнерадостность и оптимизм не переросли в такие особенности характера, как поверхностность и непостоянство.

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Валентина Соломатина