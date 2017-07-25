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Родители и дети

Что необходимо ребенку, испытывающему негативные эмоции?

Что необходимо ребенку, испытывающему негативные эмоции?
 

Родители являются для ребёнка регулировщиками на перекрёстке эмоций, где вдоль движутся негативные эмоции, а поперёк позитивные. Точно также как мы учим детей вовремя ходить на горшочек, чтобы они во взрослой жизни не были людьми, у которых возникают определённые гигиенические проблемы в общественных местах, и они могли должным образом регулировать процесс очищения организма, мы создаем безопасную среду, чтобы ребёнок мог очистить себя эмоционально, пережить негативные эмоции.

Она появляется, когда родители могут и хотят его выслушать, когда есть человек, который способен состраданием или сочувствием погасить волну негативных эмоций, развеять вокруг пыльцу очищения. Мы крайне нуждаемся в сострадании в моменты, когда находимся под давлением негативных эмоций, чтобы кто-то не стал бы успокаивать или говорить нам, что нам нет необходимости беспокоиться или бояться и гневаться, а смог бы сопереживать нам, не пытаясь осуждать или даже анализировать, что с нами происходит. Это первый способ поддержки детей в процессе очищения негативных эмоций.

2 вида реакции родителей на "психи"

Есть два вида реакции, когда мы сталкиваемся с проявлением негативных эмоций ребёнка.

Первый - сделать внушение ребёнку, упрекнуть его в том, что он не имеет должных качеств или неблагодарен, или ещё что-то, или постараться его развеселить, отвлечь, тем самым мешая естественному процессу переживания эмоций.

Второй способ - это попробовать понять то, что он чувствует. Существует принцип, который называется "пять секунд молчания". Эти пять секунд молчания являются таймаутом, временем, чтобы переключиться с одной программы на другую, именно с программы "мистер всё улажу" или "миссис всё улажу". Нужно сказать, что по какому-то мистическому закону, матери стараются дать то своим детям, что им пытаются дать мужья и то, что на самом деле не сильно помогает - дать решение вместо эмоциональной поддержки.

Итак, когда, например, ребёнок чем-то расстроен, огорчён и плачет, проявлением эгоистического решения может быть фраза: "не плачь, ничего страшного не произошло". Вместо этого нужны пять секунд молчания, для того, чтобы переключить программу, и вместо совета или упрёка просто сказать: "Я понимаю, ты разочарован".

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Вместо фразы "Не волнуйся", когда мы видим, что ребёнок чем-то обеспокоен, выдержите паузу пять минут, и попробуйте сказать: "Да, нелегко, я знаю, как ты обеспокоен".

Вместо фразы успокоения, что-то вроде: "Ну, ничего, завтра уже всё будет в порядке, до свадьбы заживёт", надо переключить программу, понять, что в данном случае ребёнку не нужно вот такое ложное воодушевление или не нужно объяснять, почему он так не должен себя чувствовать и сказать: "Действительно, я понимаю, тебе тяжело, мне бы тоже было грустно, если бы со мной такое произошло".

Вместо фразы: "Ну, ничего страшного", выдержав паузу пять секунд, мы можем сказать: "Я знаю, тебе больно, иди сюда, я тебя пожалею" или просто: "Иди ко мне", потому что обычно, когда ребёнку плохо, фраза "Иди ко мне" сама по себе означает, что сейчас я получу поддержку.

"Ты же не можешь всех победить",— говорим мы ребёнку, который столкнулся с ребятами в соседнем дворе. Здесь тоже нужны пять секунд паузы, и слова: "Ты совершенно правильно сердишься, я бы тоже сердился".

Вместо фразы: "Могло быть и хуже", необходимы пять секунд паузы и слова: "Я вижу, тебе страшно, я вижу, что ты не на шутку испуган. Я бы тоже боялся. Но ничего, в следующий раз получится".

Ребёнок может в этих ситуациях не поддержать ваше сочувствие и продолжать говорить о других негативных эмоциях. Помните, что это абсолютно нормально, своей поддержкой вы открыли кран негативных эмоций, потоку негативных эмоций дан выход, то есть, всё сделано правильно.

Руслан Нарушевич

Евгения Примак
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