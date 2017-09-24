Позитивное воспитание на практике

Часто родители говорят, что они понимают саму идею позитивного воспитания, но не знают, как применить его на практике. В любой семье бывают сложные моменты, и не всегда понятно, как можно с ними справиться, причем сделав это еще и позитивно. Вот три показательных примера:

Случай «Я не хочу!»

Иногда дети вдруг начинают отказываться выполнять свои обычные обязанности, и никакие уговоры на них не действуют.

Например, ребенок отказывается раскладывать столовые принадлежности перед завтраком, хотя делает это каждое утро. В такой ситуации очень легко сорваться и накричать на него, приказав выполнить свое дело. Но можно вступить с ребенком в следующий диалог:

- О, я чувствую, ты сегодня не в настроении накрывать на стол, понятно... Давай тогда я сама это сделаю, а ты помоешь фрукты?

- Нет, ничего не хочу делать!

- У всех есть свои обязанности за завтраком, поэтому либо я придумаю тебе новое задание, либо мы поменяемся сейчас и все. (Это нужно сказать мягко, но твердо.)

- Ну ладно… Давай махнемся.

Ребенок не в восторге от происходящего, но он хотя бы не разозлен и не унижен вашим криком. И может быть, помыв фрукты, он даже предложит нарезать из них салат. Итак, вместо спора о столовых принадлежностях вы получили позитивное взаимодействие. Попробуйте.

Случай «Потерянная обувь»

Бывает, что собираясь утром куда-то, дети вдруг объявляют, что не могут найти свои ботинки.

Первая родительская реакция: «Что? Ты смеешься? Сколько раз я тебе говорил!» и т.п. Но можно не начать кричать, а сделать глубокий вдох и сказать: «Постой, давай начнем сначала. Где ты уже посмотрел?» Когда ребенок расскажет, где, можно помочь ему быстро осмотреть оставшиеся места, и, в конце концов, кто-то с радостью найдет эту потерявшуюся пару. И можно быть уверенным, что на следующее утро она будет стоять на своем законном месте, ребенок сам позаботится об этом.

Вместо того чтобы обидеться, ребенок почувствует руку помощи и не захочет больше разочаровывать родителей и тратить время всей семьи. Возможно, это получится не с первого раза.

Случай «Купи, купи, купи…»

Дети склонны ныть или даже закатывать истерики в магазинах, требуя купить очередную вкусняшку или игрушку. Иногда становится сложно устоять слезам ребенка, иногда это делается только ради того, чтобы прекратить крики. Но, так или иначе, покупается то, что покупаться не планировалось.

Хотя можно решить проблему, спросив ребенка: «Ты на самом деле хочешь съесть все эти конфеты или ты просто хочешь их купить?» Обычно дети отвечают, что им просто хочется подержать эту красивую упаковку, а есть это все они не хотят. Тогда можно предложить ребенку просто подержать или даже поносить с собой эту штуку, но потом положить ее на место, и затем на кассе самому отдать кассиру карточку для оплаты. Часто это срабатывает.

Да, иногда на это тратится больше времени, чем было запланировано на покупки, а мы вечно куда-то спешим, и т.д. Но зато это позволяет наладить позитивное взаимодействие с детьми и привить им полезные навыки.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова