Как я перестала кричать на детей: десять выводов родительского эксперимента

Блогер и писательница Кристина Антус, мать троих детей, в один прекрасный день поняла, что кричать на детей нет никакого смысла — они все равно не слушают. И решила посмотреть, что будет, если на них не кричать. Вот результаты эксперимента.

"Я не хочу критиковать чьи бы то ни было методы воспитания. Признаюсь: я кричала на детей по разным причинам. Когда мое терпение лопается, я ору. И от этого плохо всем. И надо с этим что-то делать. Я решила не кричать неделю и увидеть, что получится. А получилось следующее.

1. Когда я оставалась спокойной, дети меня слушали

Сначала, конечно, они были озадачены. Я тоже. Они оглядывались в поисках скрытой камеры, думая, что их разыгрывают. О, чудо — они понимали, что я от них хочу без крика!

2. Я много говорила сама с собой

Из-за моего собственного запрета на крик, я немного тронулась умом. Занималась домашними делами, бормоча себе под нос все, что я думала, например, что в этом доме никто никогда не научится самостоятельно надевать обувь, и что нельзя выдержать, когда человек не может за 15 минут обуться, что если что-то случится (потоп, землетрясение, атака зомби), мы все погибнем, потому что кое-кто не может быстро сунуть ноги в башмаки.

3. Никто не капризничал, когда я попросила убрать игрушки

Возможно, это случалось потому, что вены не пульсировали угрожающе на моем лбу, предвещая вселенский катаклизм.

4. Произошла конверсия моих криков в дикие танцы и странные звуки

Когда я чувствовала, что готова закричать, я начинала скакать по комнате, как безумная, дети же озадачено вслушивались в непонятные звуки, издаваемые мной.

5. Они прощали мне неудачи

«Ничего, мамочка, все в порядке. Ты в следующий раз просто скажи нормальным голосом!» — Говорили они. Никто не обладает такой способностью к прощению, как маленькие дети.

6. Я часто и глубоко дышала

Я так натренировала глубокое дыхание, что, пожалуй, запросто могу принять участие в олимпийских заплывах.

7. Я поставила себя на их уровень

Когда я чувствовала, что вот-вот заору, я опускалась на колени и пристально смотрела им в глаза и объясняла, что от них хочу. Они говорили, что глаза у меня карие, а на носу — веснушки.

8. Я много считала

Посчитать до 10. Посчитать до 20. Часто дети считали вместе со мной, пританцовывая. Считала я тихо и угрожающе, как сумасшедший ученый, задумавший что-то дьявольское. Считала, пока были силы или пока не происходило что-то, что нас всех отвлекало.

9. Я выходила из комнаты

Иногда мне было просто необходимо спрятаться в темном звуконепроницаемом чулане и привести свои чувства в порядок.

10. Мы с детьми стали ближе друг другу

Да, именно так. Никому не нравится сидеть рядом с огнедышащим драконом.

Не кричать — это моя постоянная внутренняя работа, в которой я делаю успехи. Каждый день я стараюсь помнить, что моя манера общения воспринимается и усваивается детьми как «нормальная». Крик намного менее продуктивен для моей семьи, чем просто молчание. Мы все учимся отвечать, а не просто реагировать. Обувь все равно они надевают страшно медленно".

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Евгения Примак