Быть мамой - это состояние

На консультации: - Как мне вести себя с ребёнком? - А что вас беспокоит в вашем поведении? - Ну, мне кажется, я что-то не так делаю.. Нервный он какой-то.. (или "боится всего", или "упрямый, сил нет")

Радуюсь, когда мамы задают такой вопрос. Значит, чувствуют. А то, что ищут не там - так это привычка, добытая из жизни, где твердили: "Думай!" вместо "Чувствуй". Привычку можно поменять.

Давайте подробнее. Быть мамой - это состояние. Нет никаких действий, которые надо бы выполнить маме, чтобы дитя было физически и психически здоровым. Не существует правильных воспитательных трюков, чтобы сделать ребёнка самостоятельным и научить решать проблемы. Нет рецептов, как вырастить счастье внутри "кровиночки". Его можно сберечь и взлелеять только внутри себя. И поделиться им.

Внешнее спокойствие, сдержанность, правильное поведение и нужные слова - не гарантия здоровой психики ребёнка.

Дети питаются чувствами. Слова "доходят" к ним на 10%. Объяснения и доводы работают слабо. Они, скорее, успокаивают вас самих, и ребёнок успокаивается, "глотнув" вашего спокойствия. Дети читают в вашей душе все, чем она наполнена. Они этим дышат, это пьют и едят. А слова, объяснения и наставления - лишь посуда, в которой вы предлагаете им пищу.

Дети настроены на чувства. Они живут в их потоке, отвечая телом. Взрослые помогают справляться с чувствами. Учат принятым в социуме формам их выражения. Рассказывают, как они называются, и помогают учиться соотносить с ними свои действия.

Мама - в первую очередь для чувств. Мама - это давать себя в распоряжение ребёнку. Не себя буквально, а выделять в своей душе достаточно места, чтобы вместить чувства, с которыми малыш пока ещё не справляется сам.

Мама - это вбирать излишки тяжелого (гнев, страх, горе, боль), которое ребёнок не может осилить в одиночку. А с мамой может. И тем лучше может, чем больше места для него у мамы в её душе. А маме, чтобы давать это дополнительное место, нужно самой уметь с такими чувствами справляться. Иначе её внутреннее пространство оказывается забитым тюками со старым неразобранным эмоциональным хламом и наспех сложенными штабелями непрожитых чувств. Где там ребёнку развернуться? А свои чувственные находки где разложить? А если не разложить, то как понять, как с этим обойтись? Как научиться безопасно иметь с ними дело, не обжигаясь и не ранясь об острые края?

Мама - это укреплять и расширять границы всего, что нравится ребёнку. Со всем новым, что в нем рождается и созревает. Это вбирать радость, восхищение, удовольствие и учить обходиться с ними и давать им место. Мама - это маяк в океане эмоций, и так хорошо, когда он светит - можно плавать сколько угодно, ведь всегда знаешь, в какой стороне твоя тихая гавань.

С чего начинать? Можно с этого:

- Прежде чем что-то сказать ребёнку, спрашивайте себя, что вы чувствуете.

- Всегда говорите честно. Если вы боитесь, то говорите "я боюсь", а не "это опасно". Если горюете, то говорите "мне грустно", а не "дай покоя! Я не могу все время заниматься тобой!" Если злитесь, скажите "я сердита", а не "как же ты меня задолбал/а!"

- Отвечая на вопрос ребёнка, отвечайте только на вопрос, без мудрствований и "лирики".

- Если не знаете, что сказать - скажите, что чувствуете прямо сейчас.

- Тренируйтесь видеть чувства за реакциями ребёнка. И называйте их, объясняя, что произошло. Например, "Ты испугался. Столкнулся с тётей и испугался" вместо "Смотреть надо, куда идёшь!" (в переводе "мне тяжело справляться с твоим страхом. Я не хочу его в дальнейшем и пытаюсь исключить повторения, призывая тебя к внимательности").

- Легализуйте свою "усталость быть мамой". Это нормально. И научитесь справляться с ней. Т.е. найдите способы организовать жизнь так, чтобы в ней было время лично для вас. Забудьте фразу "(сейчас) это невозможно". Это возможно. Всегда. Возьмите и сделайте.

И разбирайте свои внутренние "завалы". Эмоциональный интеллект растёт в любом возрасте.

Автор: Ксения Виттенберг

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Александра Дроздова