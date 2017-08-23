Лечим нос и горло минеральной водой

Минеральная вода прекрасно справляется с бактериями, поэтому с ее помощью можно побороть болезни носоглотки и ротовой полости. Только выбирать для лечения нужно воду высокой газации, так как именно растворенный в воде газ лучше всего борется с микробами.

1. Если болит горло, то нагрейте минеральную воду до 40 С, и полощите ей горло 4-6 раз в день. Курс лечения может быть растянут до 2 недель. Такая процедура - прекрасная профилактика заболеваний горла. Нет возрастных противопоказаний, можно проводить ребенку, как только он научился полоскать горло.

2. При стоматите делайте 15-минутные ротовые ванночки, меняя воду во рту 3-4 раза. Ребенка достаточно попросить просто тщательно полоскать рот минеральной водичкой и после каждого полоскания сплевывать. Процедуру можно проводить до 4 раз в день.

3. При воспалениях слизистой оболочки прекрасно подходят ингаляции с минеральной водой. В данном случае получается двойной эффект: лечат одновременно и полезные вещества, находящиеся в воде, и влажный пар, образующийся при ингаляции. Кроме того, лечебное действие усиливается тем, что при ингаляции целебные вещества всасываются слизистыми и попадают в кровь, оказывая благоприятное действие на весь организм.

Если дома нет ингалятора, то достаточно сделать следующее:

Возьмите минеральную воду (лучше щелочную или гидрокарбонатно-натриевую), нагрейте ее до температуры 70-80 С. Если у ребенка нет аллергии, то можно добавить в воду масло сосны, эвкалипта. Разогретую воду перелейте в широкую миску, попросите ребенка наклониться на ней (при этом пусть ребенок закроет глаза) и накройте сверху его полотенцем. Попросите ребенка глубоко вдыхать пар в течение 5-7 минут. После ингаляции не выходите с ребенком на улицу минимум 2 часа! Повторять процедуру можно до 3 раз в день.

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Валентина Соломатина