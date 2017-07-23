Как развивать речь малыша

Для того чтобы успешно развивать речь самых маленьких деток, совсем не нужны занятия по расписанию. Достаточно использовать в привычном общении по ходу жизни эффективные способы речевого общения с малышами и игры, разработанные специалистами.

1. Если малыш обратил на что-то внимание на прогулке, то назовите этот предмет, его части, действия, при этом слова нужно повторять неоднократно: «Это машина. Машина дудит: би-би-би. Какая машина? Большая, красивая! Машина поехала би-би-би», «Смотри, собачка ав-ав. Собачка бежит. Смотри, какие у нее ушки. Беленькие! А какой хвостик! Длинный хвостик! Собачка беленькая, красивая! Вот собачка пошла дальше. Убежала собачка. Нет собачки» Даже если малыш еще не говорит, то в дальнейшем все вложенные Вами усилия оправдаются с лихвой.

2. Говоря с малышом, нельзя тараторить без остановок. Говорите медленно, немногословно, но с повторением ключевых слов. Бурная быстрая многословная речь мамы не воспринимается малышом. Точнее воспринимается, но он не выделяет из нее отдельных слов. Обычно в такой ситуации малыш не начинает говорить в положенный срок, то есть происходит задержка в развитии речи ребенка.

3. Всегда делайте паузы в своей речи, давая ребенку возможность отреагировать жестом или звуком, повторить за Вами слово или слог.

4. Желательно в этом возрасте при назывании предмета малышу назвать сначала общеупотребительное слово, а сразу же за ним – облегченный детский вариант этого слова. Например: «Вот собачка – ав-ав», «Поезд поехал ту-ту», «Дождик пошел кап-кап», «Петя упал – бах!». Сложное слово малыш еще не может произнести, а вот звукоподражание доступно для произнесения. А вот сюсюкать с малышом (то есть говорить с ним только упрощенными словами) очень вредно для его развития. Ребенку нужно постоянно слышать вокруг себя правильные четкие образцы речи взрослых.

5. Если одну игрушку взрослые называют по разному (у папы это «туту», а у мамы «биби», а у дедушки «чучучу»), то малыш путается. Поэтому лучше договориться, как Вы будете называть эту игрушку и всегда прибавлять настоящее название предмета: «Это поезд туту».

6. Если малыш уже может что-то сказать словом, то нужно его побуждать обращаться к Вам словом, а не жестом. Например, ребенок показывает пальцем на игрушку, стоящую на полке. Конечно, можно просто дать ему игрушку. Но правильнее будет спросить малыша: «Что ты хочешь? Машинку би-би? Да? Скажи: дай! Дай машинку!» или более кратко «Попроси. Скажи «дай», «Позови петушка. Скажи «Иди!» Такое обращение взрослого к малышу будет побуждать его постепенно отходить от жестов и переходить к речи.

7. Озвучивайте жесты малыша. Например, кошка убежала в другую комнату, и ребенок разводит ручки в стороны. Скажите: «Нет киски. Убежала киска». Если ребенок отправится на поиски киски, скажите: «Где киска? Ку-ку. Киска, выходи! Будем играть» или другие слова, которые озвучат ситуацию для ребенка.

8. У малышей часто встречается отсроченное воспроизведение слова. Например, Вы показали ему лошадку, назвали и гриву, и хвостик, и сказали, что лошадка скачет, что говорит «иго-го». Но малыш, которому явно понравилась игрушка, молчал. Вы убрали игрушку. Прошло несколько минут, Вы пошли обедать, и тут малыш вдруг говорит: «Игого!» и показывает жестами то, что видел во время демонстрации Вами игрушки. Это возрастная особенность, которая встречается у всех маленьких детей.

Нужно учесть, что накопление активного словаря (то есть репертуар тех слов, которые малыш не просто понимает, но уже и употребляет в своей речи) у ребенка происходит скачками. Сначала идет период накопления пассивного словаря (ребенок понимает слово, но еще не говорит его), а затем уже это слово появляется в активном словаре ребенка. Причем слово может появиться отнюдь не на следующий день, а через некоторое время. Для запоминания слова малышу нужно много его повторений. Поэтому чем чаще Вы будете создавать специальные ситуации, развивающие речевое общение, тем больший запас слов усвоит малыш, тем лучше будет развита речь.

Автор Валасина Ася

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Валентина Соломатина