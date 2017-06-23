Выращиваем сладкие кристаллы

У выращивания кристаллов аж две пользы. Первая - сладость для деток, а вторая - изучение химии, дети на всю жизнь запомнят веселую, вкусную, сладкую, разноцветную химическую реакцию.

Вам понадобятся ингредиенты: баночки с широким горлышком или стаканы, деревянные шпажки, прищепки, пищевые красители, ароматизаторы, много много сахара и много много терпения.

Пропорция - 10 стаканов сахара на 4 стакана воды.

Налить в кастрюлю 4 стакана воды и насыпать 4 стакана сахара, поставить на огонь (учтите, что раствор наш увеличится в объеме, кастрюлю возьмите побольше), на среднем огне довести до закипания и добавить остальной сахар, при этом регулярно помешивая. Когда сахар весь растворится, отставить кастрюлю от огня на 15 минут.

Пока наш раствор остывает, подготовим палочки. Замочить их в воде, затем положить в сахар, чтобы положить начало образованию кристаллов, палочки мокрые - сахар приклеится. После этого нужно обязательно дать палочкам с прилипшим сахаром высохнуть полностью, если палочки будут даже слегка влажными - у вас ничего не получится, когда вы их поместите в горячий сахарный раствор, весь сахар осыпется и новым кристаллам не на чем будет расти.

Налить сахарный сироп в стеклянные баночки или стаканы, добавить пищевые красители. Медленно опустить палочки в раствор и закрепить прищепками. Обратите внимание, чтобы палочки не касались ни дна банки, ни друг друга, между ними должно остаться расстояние, для обрастания кристаллами. Поставить баночки в теплое или солнечное место. Кристаллы будут готовы через неделю.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова