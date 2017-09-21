"Нет" в жизни ребенка

Нет! Очень простое слово из трех букв, но если рассмотреть его с разных сторон, суть начинает проявлять себя многогранно и разнообразно.

Почему так сложно сказать ребенку «нет»?

Нужно ли ставить запреты и как они влияют на эмоциональное развитие? Как сказать «нет» и при этом не ухудшить отношения с ребенком?

К тому времени, как ребенок дорастает до первых в своей жизни запретов, сдерживаний со стороны взрослых, родитель задается вопросом о том, ставить ли четкий запрет ребенку или отвлекать его, объяснять ему свою позицию или придерживаться правила: «Потому что я так сказал!». Что делать, когда ребенок полон возмущения и слез от поставленного отказа? Все эти вопросы так или иначе связаны со словом «нет» в жизни ребенка. В данной статье я хочу отразить ответы и выводы, основанные на гуманистичной модели развития личности Гордона Ньюфелда.

Почему для родителя так трудно ставить запрет своему малышу? В момент, когда мы что-либо запрещаем своим детям, в нас моментально поднимается весьма неприятное чувство, чувство вины. Ощущения являются столь некомфортными, что от них хочется оградить себя, уклониться и поскорее отделаться. Но избавляться от данного чувства весьма небезвредно, потому как вытесняя чувство вины, мы автоматически теряем очень нужную составляющую отношений – заботу, которая важна для того, чтобы воспитывать ребенка, растить его, помогать ему исследовать и адаптироваться к жизни. Само выражение «загладить вину» подразумевает в себе более трепетное и особенно чуткое проявление заботы в отношениях. И если родитель чувствует дискомфорт, боль, сострадание, вину в ситуациях, когда ребенка накрывает волной слез, это заглаживание помогает ребенку справиться со своей обидой в любящих и нежных руках. При этом те острые эмоции, которые испытывает ребенок в момент столкновения с запретом, не травмируют его, а помогают измениться там, где невозможно изменить ситуацию.

Возможна ли жизнь ребенка без слова «нет»?

Зачастую родные и близкие настолько боятся и трудно переносят слезы ребенка, что готовы сделать все, что угодно, только бы остановить, прекратить возмущение. Но слезы являются важнейшим механизмом в развитии человека, в его адаптации к превратностям жизни. Они помогают смириться с тем, что не работает, отпустить ситуацию, принять тот факт, что не все может получаться так, как нам хочется. Именно через слезы и грусть в эмоциональной части мозга (лимбической системе) происходят процессы, которые помогают человеку адаптироваться к «неработающим» ситуациям. Очень важным моментом в детских слезах является тот факт, что родителю нужно разрешить плакать, разрешить горевать, сопереживать в данный момент малышу, жалеть его и поддерживать, несмотря на то, что непосредственно сам взрослый минуту назад выставил запрет. В данном случае мы запрещаем какое-либо действие, но не запрещаем эмоции, которые вызвало данное ограничение.

Может ли ребенок услышать спокойно сказанное «нет»?

Я думаю, каждый родитель сталкивается с тем, что запрет нужно повторять неоднократно, а ребенок при этом не воспринимает отказ. Как следствие, в голосе родителя, как минимум, начинает возрастать раздражение. И вот ребенок уже вроде бы и слышит «нет», но со временем начинает прослеживаться тенденция, что голос с каждым разом приходиться повышать все больше, срываться на крик, а ребенок так и не слышит наше условие с первого раза. Ставить четкие запреты порой бывает очень сложно. Настраивать интонацию сопоставимо с настройкой инструмента, чуть перекрутил струну – фальшивит, недокрутил – фальшивит. Одно слово, произнесенное с различными интонациями, может привести к совершенно противоположным последствиям. Четко сказанное и в то же время доброе “нет” вероятнее всего вызовет горькие слезы, либо агрессивный выпад, и это естественная детская реакция на запрет. Но жесткое и раздражительное “нет” порождает тревогу, очень глубокое ощущение, сложное для осмысления и идентификации. И, как следствие, накопленная тревожность порождает ту самую глухоту к нашим словам, а также проблемы в поведении ребенка.

Однако следует уточнить момент, когда ограничение следует из чрезвычайной опасности. Когда ребенок бежит за мячиком на проезжую часть, когда перевешивается через ограждение на опасной высоте, когда не видит опасно раскачивающейся качели рядом с собой. В такие моменты “нет” может звучать на повышенных интонациях, и голос родителя должен передавать тревогу и опасность данных ситуаций. Лично мой голос в обстановке повышенной опасности срывается настолько сильно, что его слышит водитель машины на парковке, а сын цепенеет моментально.

Суть данного разъяснения в том, чтобы использовать резкие ноты в голосе действительно в экстремальных ситуациях, тогда ребенок останется восприимчив к таким интонациям.

Стоит ли объяснять причину поставленного запрета?

С одной стороны, бывают ситуации, когда причина запрета – весомый аргумент в постановке самого запрета. Например, сладкое разрешено только после основной еды. То есть, в принципе, сладкое ребенку разрешено, но не в любой момент времени. Либо мы не можем сейчас надеть кроссовки, потому как на улице холодно, но когда потеплеет – ты будешь ходить именно в них. Однако, с другой стороны, излишнее выискивание причин может затормозить процесс адаптации. Всем известны ситуации с «почему?». Диалог с этим вопросительным словом может длиться нескончаемо: «А почему нельзя сладкое до еды? А почему для животика небезопасно? А почему сладости не еда? А почему нельзя, если мне очень хочется?» – список можно продолжать, но в какой-то момент стоит остановить дискуссию и дать ребенку принять тот факт, что сладости до еды мы не едим. Наши желания – это производные наших эмоций, и фактически до семи лет аргументы не способны урегулировать эмоциональную составляющую действий ребенка. Мозг малыша еще слишком незрелый, чтобы выполнять данную функцию, функцию сознательной регулировки собственного поведения. Потому важным компонентом развития мозга ребенка является процесс адаптации, процесс принятия, который скрывает под собой море слез.

В завершение подведу итог вышеизложенному: «нет» – очень важное и необходимое слово в жизни ребенка, но все эмоции, связанные с запретом, ребенку необходимо проживать в заботливых руках близких. Постепенно, естественно помогая ребенку принимать жизненные несправедливости, мы помогаем ему крепнуть, не ломая и не зажимая в эмоциональном развитии.

Даша Захарова

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Мария Зимина