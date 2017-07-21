Что пить ребенку перед сном?

Если ребенок чересчур возбудимый, нервничает, кричит из-за каждого пустяка, плохо засыпает и часто просыпается по ночам, родители готовы идти на любые меры, лишь бы успокоить своего ненаглядного. Общеизвестно, что для уменьшения нервозности нужно свести к минимуму просмотр телевизора и активные игры, стараться уменьшить любые раздражители — будь то спор с ребенком, крики в его присутствии, тем более — на него, громкая музыка.

А еще можно давать успокаивающие чаи для детей. Их готовят в домашних условиях — способ подойдет мамочкам, не доверяющим покупным напиткам. Или покупают в аптеках, магазинах.

Готовые чаи бывают в пакетиках, дома просто нужно добавить кипяток. Понравится людям, которые экономят время. В чаях промышленного производства нет ничего страшного, главное — внимательно читать состав. Не покупайте продукт для детей, в который входят ароматизаторы и красители. И обязательно нужно удостовериться, чтобы ни один компонент у ребенка не вызывал аллергию. Ведь успокоительный чай — это, прежде всего, травы в разных пропорциях.

1) Ромашка прекрасно подойдет для заваривания. Двух ложек на стакан кипятка будет достаточно (Либо один аптечный фильтр-пакет). Настой можно предлагать даже самым маленьким деткам, начиная с чайной ложки. Ромашка может расслабить и мышцы и повлиять положительно на нервную систему. А если прибавить к этому противомикробное действие, согласитесь, ромашка должна занять достойное место на полочке с чаями.

2) Устранить нервозность и избавить от чувства страха поможет чай из семян фенхеля. Его можно заваривать отдельно или в сочетании с другими травами. Этот чай будет полезен не только детям, но и маме в период лактации. Новорожденным также прописывают чай из фенхеля в целях борьбы с газами в кишечнике.

3) Еще древние греки считали валериану растением, способным укрепить мозг и подарить покой. И у нас валериана — заслуженное успокоительное. Можно ее использовать и для приготовления успокаивающего чая для детей. Например, мелисса и валериана в равных пропорциях (по 1 ст. л.) завариваются стаканом кипятка — вот и чай. Этот напиток следует пить не меньше месяца, так как только прием валерианы курсами способствует положительному влиянию на нервную систему.

4) А если скомпоновать ромашку, мяту и мелиссу (последнюю, кстати, не пьют отдельно — всегда в сочетании), получится замечательный успокаивающий чай для вашего ребенка. Каждого компонента следует взять по 50 гр., добавить 200 мл. воды, вскипятить и дать настояться минут 20.

Приобретая чаи в магазинах, в составе на этикетках вы, скорее всего, обнаружите те же травы в тех или иных пропорциях и сочетаниях. Часто добавляется девясил, череда, шиповник. Принимают любые успокоительные настои и чаи либо курсами по 3-4 недели, либо однократно.

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Валентина Соломатина