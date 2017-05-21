Как продлить дневные сны?

Дневной сон важен для детей так же, как важен ночной. Без достаточных, регулярных дневных снов отдых ребенка от рождения и до примерно 4-5 лет не будет полноценным. Для мам дневной сон малыша – это заслуженный перерыв, время, которое она может посвятить себе, другим членам семьи, дому. Но довольно многие дети на определенном этапе своего развития, казалось, не дают своим мамам расслабиться. Они спят короткими отрезками, уместить в которые минимум текущих дел – сложная задача. Бывает, ребенок выглядит недоспавшим, не смотря на то, что мама весь день только и занимается тем, что укладывает его спать. Составить и поддерживать режим для таких детей довольно сложно. Соответственно, может нарушаться ночной сон. В чем причина коротких дневных снов, возможно ли, и как их продлить – одни из самых часто задаваемых вопросов.

Прежде всего, договоримся, что считается короткими дневными снами.

Во-первых, у малышей до 3 месяцев не бывает коротких снов. Любая длина сна в этом возрасте нормальна (при условии, что ребенок здоров и сыт, и спит в комфортных условиях). Конечно, бывают мамы счастливицы, у которых дети с рождения спят днем по 2-3 часа подряд, но это индивидуальная особенность их малышей. Вряд ли заслуга правильной организации сна. После 3-4 месяцев сон детей приобретает почти взрослую структуру – становится циклическим. Но циклы эти пока довольно короткие от 35-40 минут в 4 месяца до примерно 1 часа к 12 месяцам. В этом возрасте сон на протяжении хотя бы одного полного цикла становится обязательным, т.к. только при этом условии ребенок успевает перейти в медленную фазу сна, важную для физического восстановления и развития. Но если сон только этим одни циклом и ограничивается, малыш быстро утомляется снова, его приходится укладывать чаще, режим «плавает». И часто при всех усилиях мамы, в сумме такие сны все равно оказываются меньше необходимого количества дневного сна. Итак, коротким сном принято считать тот, что длится меньше 1 часа – это может быть один полный цикл сна, или даже более короткие отрезки по 15-20-30 минут. Иногда такие сны случаются со всеми детьми: например, третий дневной сон перед тем, как ребенок готов от него отказаться, как правило, короткий (при переходе с 3 на 2 сна, или с 2 на 1).

Продлить дневные сны иногда сложно. Бывает, что дети склонны к такому типу сна генетически и в этом случае придется набраться терпения. Но перед тем как делать вывод о том, что это ваш случай, попробуйте поработать с наиболее частыми причинами коротких снов.

Начнем с легко устранимых (вдруг один из инструментов сработает – тогда вы можете не читать дальше) и постепенно перейдем к более сложным:

Голод. Мы сами часто советуем с определенного возраста стараться иногда кормить ребенка не на дневной сон, а после пробуждения, чтобы уменьшить ассоциации сна с едой (цикл «еда-игра-сон»). Иногда это может обернуться тем, что ребенок лег спать почти голодный. Продлить сны в этом случае помогут завтрак перед утренним сном и полноценный обед перед дневным. После 6 месяцев не обязательно только грудь или смесь, но и прикорм.

Свет и шум. Затемняющие «blackout» шторы и «белый шум» способны существенно улучшить дневной сон чутких, внимательных детей, которых чрезвычайно интересует окружающая обстановка. Не достаточно формально задернуть простые имеющиеся шторы – темнота должна быть близкой к ночной.

Не достаточная усталость и микросны. Ребенок склонен к короткому сну днем, если до него он не достаточно устал. С взрослением время бодрствования до дневных снов должно постепенно увеличиваться. Если вы уверены, что ваш малыш не переутомится от таких экспериментов, попробуйте сдвинуть «неудачный» сон на 15-30 минут позже. И учтите, что развеять накопленную усталость и «испортить» дневной сон иногда способен даже случайный 5 минутный микросон в машине, коляске, или возле груди.

Переутомленность. Обратная ситуация. Малыш слишком устал – долго бодрствовал, или плохо спал накануне ночью, и выделяющийся для поддержания его сил кортизол мешает ему спать глубоко и спокойно. В этом случае также потребуется корректировка режима и, если это актуально, меры по улучшению ночного сна.

Сложности с переходом от времени бодрствования в спокойное состояние. Биологически спать днем гораздо сложнее – не помогает расслабляющий мелатонин, как это происходит ночью. Дополнительно успокоить и настроить ребенка на сон помогают короткие спокойные ритуалы – хотя бы на 5-10 минут. Кроме того, можно днем использовать дополнительные успокаивающие приемы, в которых нет необходимости перед ночным сном: например, посидеть с ребенком на руках, припеленать, использовать белый шум, или предложить соску.

Не верное время для дневных снов. Не смотря на то, что уровень мелатонина днем в десятки раз ниже, чем ночью, днем тоже есть своеобразные «окна сна» — промежутки времени, когда вашему ребенку удобно засыпать. Как правило, утром это время находится в пределах 8.30 — 9.30, днем – 12.30 – 14, и 15-15.30. Поймать эти «удобные» для засыпания и спокойного сна моменты можно экспериментально (для этого очень полезно вести дневник сна ребенка), или наблюдая за поведением малыша. Он почти также как вечером на несколько секунд «останавливает взгляд» и замедляется в эти промежутки времени, даже если не очень долго бодрствовал. Но, безусловно, после того, как эти «форточки сна» будут найдены, режим дня нужно выстроить так, чтобы ребенок до этих моментов достаточно пободрствовал и утомился. Иногда для перехода на такой режим, приходится будить его утром и укладывать вечером чуть раньше.

Неверные ассоциации. То же самое, что прерывает ночной сон, может мешать ребенку спать больше, чем один цикл днем. Кормление грудью, укачивание, выпавшая соска, лежание на кровати рядом с мамой – все, без чего он пока не умеет засыпать, может требоваться ему при переходе от одного цикла сна к следующему. Но проснувшись, чтобы попросить вашей помощи, малыш уже может не заснуть обратно, т.к. вся усталость улетучилась, и он уже способен сопротивляться сну.

Привычка к коротким снам. Если проблема дневных снов затянулась, короткий сон может стать для малыша привычкой. Есть 2 способа, которые могут помочь такую привычку поменять:

1) Прерывание цикла сна. Наверняка уже знаете, через какое время от начала сна ребенок обычно просыпается. За 5-10 минут до этого немного разбудите его сами. Просто прикоснитесь, чтобы увидеть, как веки чуть дрогнули. В лучшем случае – вы запустите цикл сна заново, ребенок снова погрузится в глубокий сон и таким образом общая длительность его сна увеличится. В худшем, вы разбудите его на 5-10 минут раньше, чем он проснулся бы сам. Не такая большая потеря. За 5-7 дней таких упражнений ребенок способен перестроиться на более длинный сон и «забыть» привычку короткого сна.

2) Тихий час. Возьмите за правило, что даже если ребенок проснулся, он остается в кровати до того, как пройдет 60 минут с начала сна. В это время не играйте, не общайтесь, не берите его из кроватки, не открывайте шторы. Вы можете немного шишикать, тихонько просить малыша лечь и похлопывать по матрасу. Вы должны вести себя максимально скучно. Сначала могут быть слезы – ребенок привык к другому вашему поведению. Но если вы на протяжении 10-14 дней действуете одинаково, для многих детей этого достаточно, чтобы понять, что в течение этого часа у него нет другой альтернативы, кроме как спать. Конечно, это работает при условии, что в кроватке нет развлечений для ребенка в виде игрушек, кроме «сонного компаньона».

Если ваш ребенок коротко спит днем, но при этом бодр, весел, спокоен, способен сам себя занять, прекрасно спит ночью и не демонстрирует других признаков недосыпа, вполне возможно, что именно для него короткие дневные сны – биологическая норма. Вряд ли стоит в этом случае стараться продлить их только в интересах маминых дел.

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Александра Дроздова