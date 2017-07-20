Рекомендации по поддержанию дисциплины

Дисциплина – это "отношения, выражающиеся в соблюдении всеми членами группы установленных правил и норм, благодаря чему достигается согласованность действий." То есть, дисциплина – это не наказание и не возможность преподать ребёнку урок, а способность создать и поддерживать порядок.

В основе 95% всех проблем поведения детей лежат всего две причины: проблемы с привязанностью и незрелость. Мы рассмотрим 12 основных принципов поддержания порядка, которые не вредят привязанности ребёнка к заботящемуся о нём взрослому и способствуют взрослению ребёнка.

Эти принципы условно можно разделить на 3 группы:

1) Пять основополагающих принципов безопасной и эффективной дисциплины;

2) Четыре принципа для компенсации незрелости ребёнка;

3) Три практики, чтобы помочь ребёнку повзрослеть.

Пять основополагающих принципов безопасной и эффективной дисциплины

1. Поощряйте и охраняйте желание ребёнка быть для вас хорошим

Желание ребёнка быть хорошим - это фундамент без которого наши усилия по поддержанию порядка всегда будут сводиться к трюкам и уловкам. Мы хотим, чтобы ребёнок вёл себя хорошо, но хочет ли этого ребёнок? Если между нами и ребёнком существует привязанность, та самая «жизненно-важная связь» о которой мы говорим на протяжении всего курса, то для ребёнка будет естественным хотеть быть для нас хорошим.

Конечно, одного желания не всегда достаточно. Из-за незрелости, дети часто не в состоянии реализовать свои благие намерения, не в состоянии соответствовать нашим ожиданиям. Ребёнок может искренне намереваться убрать игрушки по нашей просьбе, но из-за незрелости, импульсивности, отсутсвия смешанных чувств и способности думать две мысли одновременно, просто элементарно забудет об этом. Зато его желание быть хорошим это то, с чем уже можно работать.

2. Прежде чем руководить – завладевайте

Привычка завладевать ребёнком прежде, чем начинать воспитывать, должна быть отработана до автоматизма. Чем чаще мы будем завладевать ребёнком, тем больше это будет способствовать формированию более глубокой привязанности, тем более «управляемым» будет ребёнок.

В общем, завладевание – это попадание в зону внимания другого в дружественной манере. Приветствие, улыбка, расспросы о жизни, интересах, выслушивание без попыток оценить и покритиковать – всё это приёмы завладевания. Всегда помните, что прежде, чем давать ребёнку указания, нам надо его к себе расположить.

3. Перекрывайте проблемное поведение

Всегда давайте знать ребёнку, что ваши отношения в порядке. Даже при самой дикой выходке, упомяните о ваших совместных планах на будущее («Не могу дождаться, когда мы поедем с тобой за город», «Завтра надо будет вместе посидеть в гараже над твоим велосипедом»). Натворив делов, ребёнок больше всего боится не наказания, а угрозы, что мама (папа) больше не будет его любить. Ваша задача – уверить его в обратном.

4. Осознавайте пределы вашей естественной силы

Как только вы осознаете источник вашей естественной силы над ребёнком, вы увидите её естественные границы. Не очень умно ожидать от незрелого ребёнка зрелых действий, не очень умно бесконечно повторять: «Давай! Ты же взрослый!». Мы не можем контролировать ребёнка, который не может контролировать сам себя.

Когда поведение ребёнка обусловлено не сознанием и волей, а эмоциями и инстинктами, то мы, очень ограничены в способности управлять его поведением. Незрелость больших полушарий коры головного мозга (а это значит, импульсивность, отсутствие смешанных чувств, неспособность подумать дважды) и, соответственно, жизнь эмоциями, управляемыми лимбической системой, ограничивают наши возможности «воспитывать» ребёнка.

С другой стороны, именно незрелость коры больших полушарий и жизнь эмоциями предоставляют в наше распоряжение одну из самых мощных сил во вселенной. Для того, чтобы мы, родители, могли хорошо выполнять свою работу, природа наделила нас силой, скрытой в привязанности наших детей к нам. Давайте же использовать эту силу по назначению!

5. Не пытайтесь «воспитывать» во время инцидента

Существует расхожее мнение, что самый эффективный способ преподать ребёнку урок - это дать ему прочувствовать последствия его поведения сразу же после происшествия. Ноги у этого утверждения растут из опытов психологов-бихевиористов с крысами и голубями, у которых, действительно, короткая память.

Детям же уроки поведения лучше преподавать на основе воспоминаний о происшествии и в контексте привязанности. Отложите воспитательный момент на столько, сколько может позволить память ребёнка – несколько часов, на следующий день, на несколько дней. В этом случае вы сможете вначале завладеть ребёнком, спокойно обсудить инцидент, поискать ответы на вопросы о причинах. Эмоциональный уровень будет понижен, а способность к смешанным чувствам повышена. Дополнительный бонус - во время инцидента вам придётся думать только о том, как выйти из неприятной ситуации и не ломать себе голову тем, что надо срочно доказать ребёнку, что он не прав.

Четыре принципа для компенсации незрелости ребёнка

1. Помните, вы в ответе за незрелого ребёнка

Как выглядит незрелость? Незрелый ребёнок с трудом смешивает чувства (только что он обнимал свою сестру, но сейчас она не даёт ему куклу, и он лезет драться), неспособен подумать дважды, импульсивен; сложно адаптируется к обстоятельствам (отказ в сладком перед обедом может вызвать истерику, несмотря на обещание конфет после нормальной еды); имеет не очень чёткое представление о себе (эмоции матери воспринимаются, как свои собственные), о своих границах и границах других (понравившаяся в песочнице чужая игрушка считается своей), плохо представляет чего хочет.

Пока ребёнок не стал полностью жизнеспособным, наше предназначение - своими действиями компенсировать его незрелость. В этом смысл быть родителями и в этом смысл иметь родителей. Поэтому всегда задавайте себе один простой вопрос: «А что лично я сделал, чтобы мой ребёнок не попал в сложную для него ситуацию?»

Если ваш ребёнок может спокойно общаться с другими детьми не больше часа, то кто виноват, что вы задержались на площадке и ребёнок полез в драку? Если после просмотра телевизора ваш ребёнок становится невменяем, то кто виноват, что в доме включается телевизор?

2. Изменяйте обстоятельства, способствующие проявлениям проблемного поведения. Изменяйте чувства, в контексте которых происходит проблемное поведение.

Например, вы хотите, чтобы ваш пятилетка убрал игрушки. Если вы придёте из кухни и не завладев ребёнком, командным тоном отдадите распоряжение, то вместо послушания получите противление. Попробуйте изменить чувства ребёнка по отношению к уборке: выдумайте весёлую игру, или вместе пожалейте «бездомные игрушки». Это удивительно, на что способны дети при положительном отношении к тому, что они делают.

3. Используйте ритуалы и традиции для достижения желаемых результатов

Один из самых эффективных способов избежать противления – структурировать обстоятельства, использовать работающие в вашей ситуации ритуалы и традиции. Плохая новость - существующие культурные традиции не предназначены решать проблемы сегодняшнего дня: распространие технологий, требования социума, замещение привязанности ко взрослым привязанностью к ровесникам. Хорошая новость – вы можете изобретать свои собственные ритуалы и традиции и никто на вас косо не посмотрит.

4. Используйте силу привязанности, чтобы режиссировать желаемое поведение

Режиссура поведения – это не опасное для привязанности вмешательство в проявления незрелого поведения. Вы не можете «повзрослеть» ребёнка, но вы можете сделать так, чтобы он действовал, как взрослый.

Особенности режиссуры поведения:

* Срежиссированное поведение будет работать только в тех ситуациях, для которых оно срежиссированно. Например, вы научили ребёнка, что на площадке, когда другой ребёнок подходит и берёт ваши игрушки, ваш не лезет драться, не плачет, а спокойно продолжает играть с тем, что доступно. Внешне, это выглядит так, будто ваш ребёнок делится своими игрушками. Дома бабушка просит внука поделиться пирожным, а внук с ясным взором ей отвечает «нет». Потому что и на площадке он не «делится», он просто знает, какое поведение от него ожидает мама.

* Режиссируйте не цель, а действие. Не «Будь вежливым!», а «Посмотри в глаза, улыбнись и скажи «Здравствуйте!».

* Режиссировать надо в состоянии хорошей привязанности с ребёнком, когда ребёнок «идёт» за вами, следует вашим советам. «Кошку мы гладим вот так», «Малыша мы держим вот так», «Знаешь, я всегда горжусь собой, когда мне удаётся удержать ругательства в голове. К тому же это помогает избежать многих проблем.»

* Проанализируйте проблемное поведение ребёнка и подумайте, где вы можете его срежиссировать.

Три практики, чтобы помочь ребёнку повзрослеть

Прежде всего хочу заметить, что эффективность этих практик весьма растянута во времени. Потому что, как уже было сказано, невозможно «повзрослеть» ребёнка, как невозможно ускорить рост растения. Мы можем лишь создать благоприятные условия, а природа сделает своё дело. И торопиться тут не надо.

1. Помогайте ребёнку найти свою печаль при столкновении с тщетностью

Ребёнок сталкивается с тщетностью выполнения своих желаний, с границами своих возможностей, с необратимыми потерями и, смиряясь, отпускает свои желания, принимает свои границы, примеряется с потерями. Так происходит процесс адаптации, который является одним из самых важных процессов взросления. Адаптация – это спланированная природой дисциплина, когда при невозможности изменить ситуацию, принимая неизбежное, ребёнок изменяется сам.

Когда мы ограничиваем ребёнка, очерчиваем границы его свободы, после этого очень важно удержать его в этом опыте столкновения с тщетностью, пока ему ничего не останется, как плакать. Адаптации не произойдёт, пока ребёнок не испытает печаль и разочарование, пока он не прольёт слёзы, которые Гордон Ньюфелд называет «слезами тщетности». «Слёзы тщетности» - это образ, они не обязательно должны быть реальными слезами. Но это именно слёзы печали, несбывшихся надежд, а не слёзы гнева, раздражённости или боли.

Я думаю, каждый из нас знает, о чём речь. После слёз тщетности мы примиряемся с неизбежным и отпускаем боль, мы перестаём пытаться изменить мир вокруг нас и принимаем его таким, какой он есть.

Ещё о слезах тщетности из моего поста про агрессию: "... представим себе самую крайнюю тщетность, самую категорическую невозможность изменить ситуацию – смерть близкого человека. Мы не можем вернуть человека и нам ничего не остаётся, как выплакать наше горе и адаптироваться к потере. Это может занять годы, и можно так и не смириться, но путь к адаптации лежит только через слёзы. Слёзы тщетности. Это не обязательно будут слёзы в их физиологическом воплощении, но путь адаптации всегда лежит через продвижение от злости к скорби.

Для ребёнка (особенно маленького, лет до 5-6) любая неработающая ситуация – источник огромной раздражённости, и слёзы тщетности являются основным путём адаптации. Это не рациональный процесс, и не зависит от логики, адаптация – процесс эмоциональный.

Исследования показывают, что до 4-5 лет дети должны плакать относительно часто. Не от голода, не от боли, а от невозможности изменить ситуацию. Так рождается психологическая гибкость, способность легко адаптироваться к изменениям без потери собственного я."

Родители, как ангелы слёз тщетности

Быть ангелом (или агентом) слёз тщетности у своего ребёнка – непростой танец, который состоит из трёх па.

Вначале, мы являемся ангелом тщетности, выдвигая или просто озвучивая ограничения (нет, сегодня я прочитаю только одну историю; ты не можешь есть шоколад перед ужином; мы никуда не денем твоего брата; розовые слоны в магазине закончились).

Потом, мы удерживаем ребёнка в опыте переживания столкновения с тщетностью, пока ему ничего не останется, как плакать.

И, наконец, мы становимся ангелом успокоения, помогая испить до дна чашу печали и скорби в наших любящих руках.

Быть одновременно и ангелом тщетности и ангелом успокоения – одна из самых сложных задач современного родительства. В традиционных культурах эти роли обычно разделялись, но современные родители часто вынуждены совмещать в одном лице всю деревню. Трудно, но выполнимо. Главное, помнить, что когда ребёнок сталкивается с тщетностью изменений, у него должно быть безопасное место, где он может выплакать своё горе, разочарование и невозможность изменить неизбежное.

2. Помогайте ребёнку найти в себе элементы, уравновешивающие его импульсивное поведение

Способность иметь смешанные чувства - признак зрелости. Если всё идёт по задуманному природой плану, то со временем каждый ребёнок приобретает способность одновременно видеть и дракона, и сокровище. Появление смешанных чувств мы не можем подтолкнуть, но можем поощрять.

Помните:

Уравновешивающие элементы надо искать внутри ребёнка, а не навязывать извне. Если всё, что видит ребёнок – это дракон (я боюсь ехать к бабушке на всё лето), то сокровище, которое мы хотим ему показать не должно быть извне (лето в деревне будет полезно для твоего здоровья), нет, нам придётся найти это сокровище внутри ребёнка (а у бабушки Мурка недавно родила котят, смотри какие хорошенькие! И Петя приедет на всё лето. А дядя Ваня взял коня и обещает брать тебя с собой в ночное).

Искать сокровище лучше в спокойной обстановке, при спокойном эмоциональном фоне, а не во время эмоционального взрыва. Вспомните конфликтную ситуацию и используйте память об эмоциях, чтобы создать внутренний конфликт. Работать с эмоциональной памятью гораздо легче, чем с собственно эмоциями.

Начните с когнитивного диссонанса. Добиться смешивания конфликтующих идей обычно проще, чем смешивания конфликтующих эмоций.

Конечно, поощрять смешанные чувства надо не только тогда, когда они помогают обуздывать проблемное поведение. Всякий раз, когда ваш ребёнок испытывает противоречивые эмоции (часть меня хочет остаться, а часть меня хочет уйти), это стимулирует кору больших полушарий, что увеличивает способность ребёнка контролировать свою раздражённость, противление, агрессию.

Сделайте опыт внутреннего конфликта обыденным и нормальным. Рассказывайте ребёнку о своём опыте (ох, как надоел этот дождь, но если его не будет, ничего же не вырастет. Мне так не хочется сейчас куда-то ехать, но меня ждут люди, я им обещала).

В контексте ваших отношений с ребёнком помогайте ему чувствовать одновременно страх и страсть, дракона и сокровище. («Это нормально, раздражаться на брата, братья рождены, чтобы нас раздражать. Но мы очень его любим. Это нормально, что мы часто раздражаемся на людей, которых мы любим больше всего»)

Таким образом, смысл не в том, чтобы не испытывать раздражения на брата, а чтобы к этому раздражению добавить любовь, привязанность, теплоту. Потому что ключ к цивилизованному поведению заключается не в отсутствии нежелательных импульсов, а в способности их уравновешивать.

3. Закрепляйте и поддерживайте благие намерения

«Надо сходить за продуктами. Могу я на тебя рассчитывать?», «Почистить картошки на ужин - это прекрасная идея!» ,«Я думаю, бабушка будет очень рада, если ты напишешь ей письмо.»

Благие намерения не дают немедленного результата, их связь с поведением сильно зависит от степени зрелости ребёнка, но именно они являются основанием для изменения поведения. Ребёнок не бросит курить, не перестанет таскать кота за хвост, не уберёт у себя в комнате, не станет делиться игрушками, пока этого не захочет.

Благие намерения, как семена: чтобы они прорасли, нужно время, но без семян не будет плодов.

На этом хотелось бы закончить. И давайте всегда помнить: Мы должны стремиться устанавливать порядок таким образом, чтобы не рисковать привязанностью к нам наших детей, потому что для успешного развития ребёнка ему крайне важно быть в правильных отношениях со взрослыми, которые о нём заботятся.

Ольга Писарик

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Мария Зимина