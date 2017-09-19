Всего одна причина, из-за которой ни в коем случае не стоит шлепать детей

Если вас в детстве шлепали, вряд ли с этим связаны какие-то теплые воспоминания. И, как показывают последние исследования, возможно, это даже отразилось не лучшим образом на вашем дальнейшем поведении.

Как утверждают эксперты из Университета штата Остин и Университета штата Техас, чем больше ребенка шлепают, тем больше шансов, что в будущем у него появятся проблемы с психическим здоровьем и повысится уровень агрессии. Исследования проводились на протяжении 50 лет, в них приняло участие около 160 тысяч детей.

Зачастую родители считают, что небольшая порка — хорошая «профилактика», но на деле последствия могут быть самыми плачевными. К слову, придерживаться таких методов воспитания склонны родители, которых тоже когда-то шлепали, — так образуется далеко не самая полезная цикличность.

«Мы надеемся, что наши исследования заставят взрослых задуматься о последствиях своих действий и в будущем родители станут прививать детям дисциплину только при помощи позитивных методов», — говорят ученые.

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Валентина Соломатина