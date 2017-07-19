Какой стул у ребенка в норме?

Мамы с волнением рассматривают содержимое подгузника, пытаясь определить, в норме ли консистенция, цвет и регулярность стула. Норма зависит от того, на грудном или искусственном вскармливании малыш, получает ли он прикорм и каков его возраст. Стул вашего малыша будет меняться по мере того, как он растет, в течение первого года жизни. Довольно быстро вы поймете, какова его индивидуальная норма.

Регулярность, с которой малыш ходит по-большому, сугубо индивидуальна. В первые месяцы она в основном зависит от того, кормите ли вы грудью или смесью. На грудном вскармливании детки могут какать четыре раза в день и даже чаще. Впрочем, некоторые делают это и раз в три дня. Не стоит переживать о регулярности стула как таковой. Принципиально важно, чтобы стул был мягкий и отходил легко и безболезненно. Впрочем, искуственникам нужно опорожнять кишечник минимум раз в день, чтобы избежать запоров.

Стул малыша будет часто менять консистенцию и цвет − от мягкого горчичного до желтого с зеленоватым. Это абсолютно нормально.

Стул новорожденного Первые несколько дней после рождения стул малыша будет состоять из мекония. Это липкая, зеленовато-черная масса, которая накопилась в его желудочно-кишечном тракте за время вашей беременности. Она состоит из желчи, слизи, клеток стенок кишечника, секрета и амниотической жидкости. Не стоит пугаться вида мекония и того, что попку малыша не так-то легко от него отмыть. Выделение этого первого стула – очень хороший знак, который говорит о том, что желудочно-кишечный тракт малыша функционирует нормально.

Через день или два, когда наладится кормление, остатки мекония выйдут из кишечника, и стул малыша станет коричневато-зеленым, жидким и зернистым. После этого он будет желтеть. Как выглядит стул малыша на искусственном вскармливании? У искусственников стул бледно-желтый или желтовато-коричневый. Из-за того, что смесь не так хорошо переваривается, как грудное молоко, стул будет более крепким, чем у ребенка-грудничка. Запах будет более выраженным, похожим на стул взрослого человека.

Педиатры считают, что каловые массы у искуственников крепче, поэтому им нужно испражняться не реже раза в сутки, чтобы хорошо себя чувствовать. Чем дольше кал остается в кишечнике, тем тверже он становится и тем сложнее малышу сходить по-большому. А это уже может привести к запору. Если у малыша проблемы со стулом, следует обращаться за помощью к врачу.

Стул у ребенка на грудном вскармливании

У детей, которых кормят грудью, каловые массы выглядят иначе. Молозиво, или «первое молоко», оказывает слабительный эффект и помогает избавиться от мекония. Примерно через три дня у вас установится лактация, и кал малыша станет ярким, горчичного или желтого цвета, и будет иметь сладковатый запах. Стул у грудничка жидкий, но связный, иногда в нем видны комочки или прожилки.

В первые недели малыш может опорожнять кишечник после или во время каждого кормления, однако вскоре пищеварение наладится и установится индивидуальный режим, при котором стул будет ежедневно происходить примерно в одно и то же время. Этот режим может периодически меняться. Например, когда вы начнете вводить прикорм, или если малыш будет плохо себя чувствовать, или если уменьшится число кормлений.

Перевод на смесь

Если вы решили перевести ребенка на смесь, делать это нужно постепенно, в течение как минимум двух недель. Это необходимо для того, чтобы избежать запоров и дать желудочно-кишечному тракту ребенка время адаптироваться к изменениям. При плавном переходе у вас также снижается риск набухания и воспаления груди. Когда малыш перейдет на смесь, у него постепенно установится новый режим стула. Вводим прикорм Прикорм заметно изменит стул вашего малыша. Вам уже будет не так-то легко вытирать попку влажной салфеткой, изменится и запах, исходящий от подгузника. Чем ребенка кормим – то и получаем на выходе. Если вы дадите своему четырехмесячному малышу пюре из вареной морковки, его стул окрасится в оранжевый цвет. По мере того, как меню малыша станет более разнообразным, кал будет темнеть, твердеть и приобретать более выраженный запах. Если вы будете давать сложную для переваривания пищу, например, изюм или бобовые, она будет выходить в нетронутом виде, поскольку желудок малыша не готов с нею справиться.

Основные проблемы со стулом

Понос.

Признаки диареи – жидкая консистенция, как правило, в объеме больше нормы, более частые испражнения, которые извергаются внезапно. У детей на грудном вскармливании поносы случаются реже, поскольку молоко содержит вещества, которые помогают бороться с микроорганизмами, приводящими к расстройству пищеварения.

В желудочно-кишечный тракт искуственников чаще проникают болезнетворные бактерии, поэтому особенно важно правильно стерилизовать соски и бутылочки, а также тщательно мыть руки перед приготовлением смеси и кормлением. Причиной расстройства желудка может быть гастроэнтерит, избыток фруктов и сока в прикорме, прорезывание зубов, лекарственные препараты или же индивидуальная непереносимость какого-либо продукта и пищевая аллергия.

Обычно понос прекращается в течение суток, однако если этого не произошло, нужно обратиться к врачу. Некоторые мамы винят в произошедшем неправильный подбор смеси, однако прежде чем переводить ребенка на другую марку, следует посоветоваться с педиатром.

Запор.

Признаки запора – это не только ситуация, когда малыш вынужден с силой тужиться, чтобы сходить по-большому. Симптомами запора можно считать отхождение стула в виде маленьких шариков (про которые в народе говорят «как у козочки»), боль в животе, напряженный, тугой живот, раздражительность и иногда примесь крови в стуле как результат микротрещин в прямой кишке – они появляются из-за того, что стул слишком твердый. Обычно у детей на грудном вскармливании не бывает запоров, поскольку в молоке есть все необходимое для того, чтобы кал был мягким.

При запоре, в особенности, если в кале видна кровь, малыша необходимо показать врачу. Как правило, для исправления ситуации рекомендуют давать крохе больше жидкости и клетчатки – если он получает прикорм. К примеру, пюре из абрикоса или чернослива.

Зеленый стул.

Если у малыша пенистый зеленый стул, скорее всего, он получает слишком много лактозы с питанием (это природный сахар, который содержится в молоке). Это происходит, когда малыша кормят часто, но недолго, в результате чего он не получает жирного молока, которое выделяется к концу кормления. Также это может быть связано с лактазной недостаточностью (наследственной или приобретенной) обусловленной дефектом или незрелостью фермента лактазы, расщепляющей сахар лактозу. Причиной зеленого стула может быть недостаток или избыток питания, а также кишечная инфекция. Убедитесь, что малыш опорожнил одну грудь, прежде чем предлагать ему другую. Если симптомы не проходят в течение суток, обратитесь к врачу, чтобы установить причину проблемы. Возможно, у малыша непереносимость какого-либо продукта или лекарства, или проблема связана с самими кормлениями.

Кровь в кале.

Как правило, капли крови появляются в стуле, если малыш страдает от запора, что приводит к трещинам ануса. Покажите ребенка врачу, чтобы исключить другие причины этого явления.

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Евгения Примак