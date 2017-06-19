Как научить ребенка различать цвета

Изучение цветов очень увлекательно и родители могут помочь малышу в этом интересном деле.

Для начала, объявляем неделю (день) красного цвета. Утром надуваем красный шарик и закрепляем на видном месте. И все это время изучаем только один цвет.

В занятиях с ребёнком всегда хорошо использовать рисование, это то, что всегда интересно ребёнку. Если ребёнок не может рисовать, рисуете сами вместе с ним.

Предлагаем ребёнку: «Давай возьмём красный карандаш и нарисуем красный грибок (машину, домик)! Я рисую шляпку и ножку. Давай ты раскрасишь красным цветом шляпку, а я ножку. Каким цветом ты раскрашиваешь шляпку? Правильно красным! А я ножку? Точно красным! Какой у нас получился грибок? Смотри у него красная ножка и красная шляпка. Правильно он красный!». Затем вместе с ребёнком вешаем рисунок на видное место (к примеру, на холодильник) и «хвастаемся» папе, бабушке и т. д. какой замечательный красный грибок мы нарисовали.

Никогда не начинайте изучать новый цвет, пока ребёнок хорошо не усвоит предыдущий!

Изучение цвета всегда начинаем с красного, а затем знакомимся с желтым, зеленым, синим – это 4 основных цвета, которые ребёнок должен усвоить. Затем можно добавлять дополнительные цвета — оранжевый, фиолетовый, черный, белый, а потом и оттеночные – голубой, розовый и т. д.

Никогда не торопите ребенка во время занятий. Непременно подсказывайте ребенку, если он ошибается: « Нет, этот кубик не красный, а жёлтый, давай его положим в другую коробочку». Для начала используйте в игре один — два предмета каждого цвета и постепенно увеличивайте их количество.

Большая часть представленных ниже игр может быть использована в развитии детей от 1,5 лет.

Игра «Бабочки на цветке»

Вырезаем из картона 4 больших цветка: красного, желтого, синего, зеленого цветов. И четыре бабочки того же цвета. Показываем ребёнку и говорим: «Вот синяя бабочка полетела и села на синий цветок, а жёлтая летела-летела и прилетела на жёлтый цветок и т.д.». Потом пусть ребенок сам сажает бабочек на цветки соответствующего цвета. Усложняем задание: «Посади синюю бабочку на красный цветок и т.д.».

Игра «Маленький строитель»

Из цветного картона вырежьте 4 квадрата и 4 треугольника основных цветов. Сложите домики, при этом цвет деталей не должен совпадать и скажите: «Ой, строители перепутали крыши у домиков. Нужно сложить их правильно, по цвету». Меняйте вместе с ребёнком крыши на «правильные» и называйте цвет.

Игра «Цветная уборка»

Возьмите корзину для белья или большой таз и вместе с ребёнком пройдитесь по дому, собирая в неё предметы, игрушки одного цвета. Сообщайте ребёнку о ваших находках: «Вот смотри красный кубик он нам подходит, клади его в корзину. А вот папина красная футболка и т.д.»

Игра «Строим башню»

Используем конструктор с крупными деталями? выбираем из него детали двух контрастных цветов. Предлагаем ребёнку построить из них башни. Беря каждую деталь? называем её цвет: «Это красная, а это какая?»

Игра «Принеси одежду»

Собираясь на прогулку, сложите одежду малыша в кучку на пол. Попросите малыша, чтобы он принёс вам синие штаны. Если он принёс другую одежду, скажите: «Спасибо ты принёс красную футболку, одевай её и принеси синие штаны». Продолжайте, пока полностью не оденется, прося приносить по одному предмету за раз, называя вещь и её цвет. Можно усложнить игру, разложив одежду в разные места комнаты и попросить: «Принеси красную рубашку, она лежит на диване и т. д.».

Игра «Все цвета радуют»

Прогуляйтесь с ребёнком по квартире или по улице, указывая ему на предметы одного цвета. Можно с ребёнком посоревноваться, кто найдёт больше предметов, например жёлтого цвета.

Игра «Светофор»

Вырежьте из картона три крупных круга красного, жёлтого и зелёного цветов. Предложите ребёнку поиграть в подвижную игру: «Когда горит красный свет, мы стоим на месте. Когда горит жёлтый – прыгаем на месте (на одной ножке). Загорится зелёный – бегаем». Поочерёдно показываем цвета и выполняем соответствующие действия вместе с ребёнком. Можно усложнить игру — давать команду только голосом или только показывая определённый цвет. Можно предложить ребёнку поменяться ролями. Будет очень весело, если в игре будут участвовать несколько человек.

Игра «Сортируем игрушки»

Рассыпаем на полу игрушки разных цветов: кубики, детали от крупных конструкторов и т. д. Берём поднос и вместе с ребёнком собираем на него игрушки определённого цвета. Можно устроить соревнование и взять поднос для себя и для ребёнка и кто больше соберёт деталей синего цвета, пока звонит будильник (поёт песенка и т. д.). Сортируем детали по коробочкам соответствующего цвета (берём 4 основных цвета).

Игра «Что бывает зелёным?»

Вспомните вместе с ребёнком, что бывает зелёным (красным, синим, жёлтым) – огурец, трава, листья, яблоко и т. д. Эта игра способствует развитию воображения, но может вызвать затруднения у речевиков даже старшего дошкольного возраста.

Игра «Чудо — радуга»

Берём большой лист бумаги (лучше ватман) и рисуем на нем цветные дуги шириной несколько сантиметров, в зависимости от размера листа. Располагаем цвета соответственно спектру радуги. И на каждую дугу приклеиваем вместе с ребёнком предметы соответствующего цвета: комочки цветной бумаги, маленькие игрушки, бусины, цветные пёрышки, пробки от пластиковых бутылок, кусочки ткани, красивые камушки. Всю радугу сразу делать не обязательно, можно выкладывать цвета постепенно.

И у вас получится креативный коллаж, от которого ваш малыш будет в восторге!

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Евгения Примак