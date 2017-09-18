Кто виноват, если ребёнок не ладит с отчимом

Есть десятки способов призвать непослушного ребёнка к порядку, если он родной. С детьми жены инструментарий ограничен. Да и сложно смириться с тем, как приёмный сын, несмотря на вполне отцовскую заботу о нём, всё равно считает тебя «чужим дядей». Но зачастую проблема не в ребёнке и не в самом отчиме. О том, кто чаще всего виноват в конфликте и как правильно выстроить отношения между ребёнком и отчимом — рассказывает семейный психолог Катерина Дёмина.

«Ты мне не отец и не указывай, что мне делать!»

Как больно это слышать от ребёнка, которого растишь как родного. Забираешь из садика, читаешь перед сном книжку на разные голоса, учишь стоять на коньках. Любишь его мать, старательно посещаешь семейные сборища, расписываешься в дневнике.

И вдруг он бросает эту фразу тебе в лицо. Как будто кипятком плеснули с размаху, отшатываешься и чувствуешь, что уши горят, а дыхание перехватывает. Почему, за что? Разве требовать порядка в комнате и уважительного поведения — это неправильно? Ведь я забочусь о нём, когда настаиваю, чтобы сначала он сделал уроки, а уж потом играл. И это я покупаю ему все эти гаджеты, значит, несу ответственность за то, чтобы он не стал игроманом. И так далее.

Если начать набирать в поисковой строке сочетание «ребёнок+отчим», выпадает список тревог. «Ребёнок плохо себя ведёт с отчимом», «отчим плохо относится к ребёнку», «как наладить отношения сына и отчима». Отдельный вопрос — отношения отчима и падчерицы, но это настолько сложная тема, что заслуживает большого подробного рассуждения. Сегодня говорим о самом распространённом: отношении ребёнка подросткового возраста и отчима на фоне учёбы.

У нас есть развилка, два варианта начала истории. Родной отец присутствует в жизни малыша в полной мере или он исчез. Если молодая пара расстаётся, то обычно это происходит в период между полутора и тремя-четырьмя годами жизни первенца. Особенно если младенец появился на свет почти сразу после начала совместной жизни. Побыв какое-то время в одиночестве, женщина приходит в себя и встречает мужчину, который берёт на себя обязательство заботиться не только о ней, но и о её ребёнке. И вот тут как раз начинается развилка. Или ребёнку предъявляют «нового папу» и ждут, что все сложится прекрасно само собой, просто по умолчанию. Или, если родной отец активно участвует в воспитании, новый мужчина становится тем, кем он должен быть. Мужем матери, ещё одним источником любви и защиты для малыша, другом и близким человеком. Отчимом.

Проблемы в дошкольном возрасте возникают только в том случае, если взрослые члены семьи откровенно лажают. Плохо ориентируются в детской психологии, совершенно не представляют себе уровень развития (а значит — возможностей) ребёнка. Не умеют выстраивать отношения между собой. Чаще всего на приёме я слышу про агрессию и насилие в адрес ребёнка, невозможность терпеть и договариваться, о борьбе за власть и влияние. Если все участники конфликта здоровы и вменяемы, небольшая коррекция поведения и просвещение на предмет «что нормально для детей в этом возрасте» быстро решают проблему. Да, есть ещё «пятая колонна» в виде старших, в том числе бывших родственников. Экс-свекрови редко приходят на приём, а их влияние на ребёнка может быть велико. Например, если бабушка забирает каждый день из сада и всё лето пасёт внучика на даче. Но тоже можно договориться, было бы желание.

Рычаг управления всегда в руках мамы

Но вот ребёнок идёт в школу, и начинается. Уроки он делать не хочет или хочет, но с мамой. Причём дотягивает до самого позднего вечера, бесконечные двойки за отсутствие контурных карт или работы над ошибками... Что делать? Вмешиваться? Настаивать, наказывать, отбирать планшет? А по какому праву? Или махнуть рукой, сказать «твой ребёнок, ты и разбирайся», злорадствовать, видя, как она срывается на крик или плачет на кухне?

На самом деле, руль тут у мамы. Если она хочет, чтобы муж включался в воспитание ребенка, так и надо сказать, причём обоим. «Он — мой муж, мы одна семья, он имеет такое же право воспитывать тебя. Он заботится о тебе, тратит на тебя время, силы и деньги, поэтому я хочу, чтобы ты уважал и прислушивался к его мнению». Да, звучит несколько высокопарно, но некоторые вещи должны быть произнесены вслух, пусть и чуть более пафосно, чем «садись делать уроки, я сказала!». Вообще, если подумать, от матери очень сильно зависит, как сложатся отношения между детьми и отцом, биологическим или приёмным. Власть матери над умами велика настолько, что практически вся психотерапия занимается только этим: я и моя мать. Отец появляется в поле сознания ребёнка чуть позже, и поначалу — через мать. Она знакомит малыша с непонятным, иногда пугающим, неуклюжим Другим. От которого и пахнет иначе, и держится он по-другому, и сигналы не распознаёт вообще.

Что ведёт нас в тупик

На приёме женщина очень сильно переживает, что муж «совсем не занимается сыном», совсем не интересуется, не хвалит, не поддерживает. Потратив примерно пять часов, мы обнаруживаем, что любой контакт между мужчинами в семье жёстко контролируется и пресекается самой клиенткой. Она вмешивается в их разговоры, распоряжается, кто куда и зачем идёт, отменяет договорённости и обесценивает любые действия мужа. Ещё через семь встреч мы понимаем, что имеем дело с семейным предписанием в двух частях: 1) все мужики — умственно отсталые дебилы, на них ни положиться, ни рассчитывать нельзя, всё сама-сама; 2) все мужики — агрессивные козлы, детей от них надо защищать и прятать, могут прибить или вообще убить. Догадываетесь, в какой семье выросла эта женщина? Поэтому «на фасаде» у неё ожидание, что муж будет заниматься с ребёнком, вводить нормы и правила, следить за их выполнением и вообще — наводить порядок. А в бессознательном — стремление схватить детку и бежать прятаться к соседям, потому что он зверь и чудовище. Хотя её собственный актуальный муж — спокойный, умный, незлобивый человек, который и голос-то не повышает, не то, чтоб руку поднимать. Но она хочет, чтобы он был проводником её идей, её потребностей. Чтобы было так, как она решила, только без её участия, добровольно и с песнями. А у мужа другие представления о том, как надо воспитывать мальчиков. Он рыпнулся поначалу, наткнулся на её «отойди, не мешай, что ты на него давишь» и отстранился. Разочарован и не скрывает этого. Выражает своё разочарование тем, что при каждом удобном случае напоминает «это ты его разбаловала, а я предупреждал». Тупик. Показана семейная терапия.

О важности отстранения

Возвращаясь к теме «отчим и уроки». Дорогие мамы! Попробуйте последить, как вы реагируете на общение своих детей и их неродного отца. Позволяете ли вы быть ему строгим, требовательным и последовательным? Получает ли ваш подросточек от вас сообщение «я одобряю позицию своего мужа»? Уверены ли вы в том, что муж не может навредить детям? С другой стороны, не ревнуете ли вы, когда видите, что в вас в настоящий момент не очень-то и нуждаются, а прекрасно проводят время?

Отец, даже не родной, олицетворяет закон и порядок в семье. Дети лучше себя чувствуют и развиваются, когда есть чёткие правила, рамки, ответственность. А мама не всегда может это обеспечивать. Чуть-чуть отстраниться, позволить детям и взрослым самим наладить отношения, установить именно ту дистанцию, которая комфортна обеим сторонам. Не кидаться бегом на защиту деточки, как только эта деточка скрючит страдальческую мину. И всё наладится.

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Валентина Соломатина