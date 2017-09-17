Как укрепить иммунитет ребенка: воздействуем на ушки

Очень часто молодые родители сталкиваются с проблемами, связанными со слабым здоровьем их малышей. И вроде бы соблюдают рекомендации врачей чаще бывать с ребенком на воздухе, одевать по сезону, не кутать, даже начинают постепенное закаливание. А результат один – малыш опять простудился. Все дело в том, что у ребенка ослаблен иммунитет. Способов укрепления иммунитета немало. Однако многие из них требуют специальной подготовки или достаточно больших временных затрат. Мы предлагаем очень простой и доступный способ – массаж ушных раковин.

Почему именно их? Дело в том, что ушные раковины — это своеобразная рефлекторная зона, имеющая контакт со многими внутренними органами. Поэтому воздействуя на ушки малыша, мы тем самым активизируем работу всего организма, посылаем ему сигналы о том, куда направить усилия.

Интересно, что опытный врач по форме и состоянию ушных раковин многое может узнать о здоровье человека. Специалистами уже давно подмечено: если мочки ушей короткие, чахлые, искривленные и крепко приросли к щекам, это не только косметический дефект. Обладатели таких ушей в подавляющем большинстве своем имеют плохое физическое развитие, изнежены, ослаблены. Поэтому присмотритесь к ушным раковинам своего малыша и - вперед, к закаливанию!

Но прежде чем приступить к закаливающим процедурам, выполните сначала сами, а затем с малышом эти элементарные приемы.

Прием 1: «Хлопаем ушами»

Быстро загните уши вперед, сначала мизинцем, а потом всеми пальцами. Прижмите ушные раковины к голове, затем отпустите. Повторите несколько раз, чтобы вы ощущали в ушах хлопок.

Улучшение гибкости ушных раковин способствует общему укреплению организма.

Прием 2: «Тянем-потянем вниз»

Захватите кончиками большого и указательного пальцев обе мочки уха. С силой потяните их вниз, затем отпустите. Повторите 5— 6 раз.

Эта процедура особенно полезна при закаливании горла и полости рта, поскольку на ушной мочке расположены рефлексогенные зоны миндалин и полости рта.

Прием 3. «Крутим-вертим»

Введите большой палец в наружное слуховое отверстие, а указательным пальцем прижмите находящийся спереди выступ ушной раковины, так называемый козелок. Сдавливайте и поворачивайте его во все стороны в течение 20-30 секунд.

Регулярное выполнение такого простого приема стимулирует функцию надпочечников, укрепляет нос, горло и гортань. Результаты этого не замедлят сказаться - отступят простуда, аллергия.

Выполняйте эти упражнения регулярно, так часто как только возможно и будьте здоровы.

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Александра Дроздова