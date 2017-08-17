Мама лечит словами

Известный детский психиатр профессор Борис Зиновьевич Драпкин и в самом деле считал,что мама может помочь своему ребенку победить даже самую тяжелую болезнь: ведь между ними такая тесная взаимосвязь!

Наконец, мама может дать ребенку установку на счастье - и он станет счастливым и успешным человеком.

Мамин голос становится как бы внутренним голосом ребенка. Если мама все время сердится, раздражается, твердит, что малыш не такой, как ей хотелось бы, растущему человечку задается программа неудач и болезней. И наоборот: если этот голос постоянно одобряет, поддерживает, дает установку на счастье, здоровье, то все психоэмоциональные процессы приходят в норму.

Установка на счастье

Фразы, которые надо произносить, - не случайные. Каждое слово - продуманное и проверенное, менять их нельзя. Базовая часть внушения, состоящая из 4 блоков, полезна любому ребенку, даже самому здоровому и счастливому.

1-й блок. Витамин материнской любви.

С помощью этих слов мама изливает свою любовь на ребенка: "Я тебя очень-очень сильно люблю. Ты самое дорогое и родное, что у меня есть. Ты моя родная частичка, родная кровинушка. Я без тебя не могу жить. Я и папа тебя очень сильно любим".

2-й блок. Установка на физическое здоровье.

При легких недомоганиях одна эта "мама-терапия" может излечить без всяких лекарств: "Ты сильный, здоровый, красивый ребенок, мой мальчик (девочка). Ты хорошо кушаешь и поэтому быстро растешь и развиваешься. У тебя крепкие, здоровые сердечко, грудка, животик. Ты легко и красиво двигаешься. Ты закаленный, редко и мало болеешь".

3-й блок. Установка на нервно-психическое здоровье, нормальное психическое развитие.

"Ты спокойный мальчик (девочка). У тебя хорошие крепкие нервы. Ты терпеливый, ты добрый, ты общительный. Ты умный. У тебя хорошо развивается головка. Ты все хорошо понимаешь и запоминаешь. У тебя всегда хорошее настроение, и ты любишь улыбаться. Ты хорошо спишь. Ты легко и быстро засыпаешь, ты видишь только хорошие добрые сны. Ты хорошо отдыхаешь, когда спишь. У тебя хорошо и быстро развивается речь".

4-й блок. Отражает народную мудрость.

Издревле мама брала больного ребенка, прижимала к себе и своей внутренней силой очищала его от недуга: "Отдай мне свою болезнь!" "Я забираю и выбрасываю твою болезнь и твои трудности. (Далее мама называет конкретные проблемы ребенка.) Я забираю и выбрасываю твой плохой сон (если ребенок плохо спит). Я забираю и выбрасываю твои страшные сны. Я забираю и выбрасываю твою плаксивость. Я забираю и выбрасываю твою нелюбовь к еде. Я тебя очень-очень сильно люблю".

Если малыш серьезно болен, для его лечения врач должен разработать специальную программу, и к четырем базовым блокам добавится индивидуальный лечебный.

Говорите эти слова вашим сладко спящим детишкам - и они обязательно вырастут здоровыми, умными и счастливыми.

Время и место

Лучше всего заниматься новой методикой, когда ребенок спит. Он прекрасно запомнит, что мама говорила ночью. Итак, через 20 - 30 минут после того как малыш заснул, садитесь к его кровати с текстом в руках и трижды читайте каждую фразу: сначала мысленно для себя, потом мысленно - обращаясь к ребенку, затем вслух. Делайте это каждый день: месяц, два - зависит от состояния ребенка. Ни высокая температура, ни другие проявления болезни противопоказаниями не являются. А вот если сама мама не в форме - заболела, взвинчена, - сеанс лучше отменить.

Пример базовой программы:

«Я тебя очень сильно люблю. Ты самое дорогое и родное, что у меня есть. Ты сильный, здоровый, красивый. Ты хорошо кушаешь и хорошо развиваешься. У тебя здоровые сердечко, грудка, животик. Ты легко и красиво двигаешься. Ты не простужаешься. У тебя крепкие, здоровые нервы. У тебя хорошо развивается интеллект. У тебя всегда хорошее настроение, ты часто улыбаешься. Ты легко и быстро засыпаешь, видишь только хорошие сны. Ты прекрасно отдыхаешь во сне. Я тебя очень, очень сильно люблю!»

Начиная лечение, хорошо бы завести себе специальную тетрадку, где сделать две колонки. Справа описать все проявления болезни своего ребенка, а в колонке слева регулярно записывать все хорошее. Например, стал лучше есть, чаще улыбается, появились новые друзья...

Вроде бы ничего нового. Но польза очевидна. Многие психотерапевты считают, что проблемы взрослых (например, склонность к депрессии, неврозам) «растут» из детства и объясняются недополученными в ту пору вниманием и любовью. Мамам советуют как можно больше держать ребенка на руках, ласково прикасаться к нему, как можно дольше кормить грудью. Тогда малыш (а потом - взрослый) будет чувствовать себя защищенным.

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Евгения Примак