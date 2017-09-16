Что посеешь … или основные принципы правильного воспитания ребенка до года

Первый год жизни – самый важный в жизни ребенка. В это время происходит формирование основных систем организма. Некоторые родители склонны полагать, что дети до года ничего не смыслят, однако это мнение является ошибочным.

Итак, каковы принципы успешного воспитания детей до года?

Принцип 1 – участие обоих родителей.

Многие мужья считают, что воспитание детей – это чисто женское занятие. Конечно, в течение первых нескольких месяцев именно на плечи женщины ложится вся забота о ребенке. И это вполне объяснимо: в ее лице малыш получает и уход, и питание, и защиту. Но со временем к его воспитанию и развитию должен присоединиться отец. Дело в том, что в этот период ребенок формирует свое представление об окружающих его людях.

Принцип 2 – развитие в соответствии с потребностями организма.

Цель воспитания на первом году жизни – дать ребенку хорошее здоровье и развитие. При этом необходимо помнить, что методика, выбранная родителями, и физические упражнения для малыша должны соответствовать его возрасту и физиологическим потребностям. Крайне не рекомендуется помогать ребенку садиться, поворачиваться, поднимать голову, поскольку кости у него еще не сформированы, а такая «помощь» может привести к патологии. Например, будучи взрослыми, многие люди не могут выпрямить ноги в коленях, приняв традиционную стойку на лопатках. Это прямое следствие неправильного развития коленного сустава в период до года.

Принцип 3 – контакт с матерью.

Для ребенка необходим контакт с матерью. Отстраненное воспитание, которое широко практиковалось во времена СССР, стало прямым тому доказательством. Ограничение участия родителей в воспитании детей привело к росту показателей детской заболеваемости в несколько раз. Когда ребенок чувствует, что его мать находится поблизости, то он спокойно занимается освоением окружающего мира. Но стоит ей отдалиться от него, то всю свою энергию кроха направляет на привлечение внимания матери. С 4-х месячного возраста ребенка не стоит слишком часто брать на руки, достаточно держать малыша рядом с собой.

Принцип 4 – «свой-чужой».

9-11 месяцев – психоэмоциональный этап, характеризующийся возникновением боязни нового и неизведанного. В это время закладываются принципы поведения с чужими людьми и малознакомыми предметами. В сознании ребенка формируется устойчивая связь с тем человеком, который больше всего с ним проводит времени. Поэтому если малыш чаще видит няню, нежели родителей, то к ней он больше привяжется, чем к ним.

Принцип 5 – развитие слуха и памяти.

С ребенком необходимо постоянно разговаривать, даже если ему всего несколько дней от роду. Он должен слышать разные звуки, особенно голос матери. Также важно произносить звуки правильно, это поможет ему запомнить верное звучание слова. Многие мамочки любят искажать произношение, как бы повторяя за малышом. Однако если ребенок привыкнет говорить неправильно, то у него могут возникнуть дефекты речи, которые потом сложно будет исправить. Надежным помощником в развитии станет музыка, но обращать внимание ребенка нужно на все звуки и события, происходящие вокруг.

Принцип 6 – крепкий сон.

Не стоит ждать от малыша, что он быстро заснет, если он не устал. Дети лучше спят в меру прохладном помещении. Вечерняя прогулка и прием ванны с настоями трав также поспособствуют хорошему сну.

Принцип 7 – правильное питание.

Пища – основной источник энергии, и для детей до года особую ценность представляет грудное молоко. Им желательно вскармливать ребенка на протяжение первых 9-ти месяцев. Добавлять в рацион соки можно не ранее 2-х месячного возраста, а начиная с 6-ти месяцев следует вводить прикорм, основу которого составляют каши и фруктово-овощные пюре.

В первый год жизни малыш, в среднем, прибавляет 12 см в росте. Он становится активным и постоянно находится в движении. От основных ценностей, заложенных в это время, культуры поведения и физического развития зависит дальнейшее его формирование как личности.

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Валентина Соломатина