Стихи для чистки зубов
Не все детки любят умываться и чистить зубки, поэтому их нужно как то заинтересовать. Можно приобрести интересную зубную щетку и зубную пасту с любимым вкусом. А в дополнении рассказать веселый стишок или спеть песенку.
Зайчики и белочки,
Мальчики и девочки
Утром две минутки
Чистят себе зубки.
Маленькие котики
Открывают ротики
Зубки выстроились в ряд,
Щетку с пастой ждут опять!
Перед тем, как спать ложиться,
Полагается умыться.
Щетку пастой мы намажем,
Молодцы, нам мама скажет!
Вот тюлень - ему не лень
Чистить зубы каждый день,
Крокодил зубастый
Чистит зубы пастой.
Вот зайчишка молодой,
Он полощет рот водой.
Научился и медведь
Зубы щёткою тереть.
Чтобы зубы не болели
И блестели как мои,
Щеткой чисти, встав с постели
Каждый зуб минуты три!
Чистим зубы дважды в сутки,
Чистим долго: три минутки,
Щеткой чистой, не лохматой,
Пастой вкусной, ароматной.
Чистим щеткой вверх и вниз
– Ну, микробы, берегись!
Мы чистим, чистим зубы
И весело живем.
А тем, кто их не чистит,
Мы песенку поем:
Эй, давай не зевай,
О зубах не забывай,
Снизу-вверх, сверху-вниз
Чистить зубы не ленись.
Если б зубы вдруг могли говорить,
То они б нас начали учить:
«Ты нас чисти, чисти, чисти, не спеши,
И снаружи, и внутри нас почеши».
Снует зубная щетка,
Как по морю лодка, К
ак по речке пароход
По зубам она идет,
Вверх и вниз, туда-обратно.
Счистим мы налет и пятна.
Чтобы зубки не болели,
Чтоб как зимний снег белели
Рано утром звери встали,
Зубки чистить побежали.
Чистят зубки мишки
Щеточкой из шишки.
Белка в рыжей шубке
Тоже чистит зубки.
Серые мышата,
Веселые ежата.
Серый волк зубастый
Чистят зубки пастой.
Чистят поросенок
И смешной лосенок.
Чтобы зубки не болели,
Как снежинки чтоб белели,
Чистить вкусной пастой
Надо зубки часто!
Жил бобер в норе у речки,
Умываться он любил.
Утром, делая зарядку,
На прогулку выходил.
Умывался он раненько,
Зубы чистил, уши тер.
Самым чистым и опрятным
Был в лесу лесной бобер!Евгения Примак