Стихи для чистки зубов

Не все детки любят умываться и чистить зубки, поэтому их нужно как то заинтересовать. Можно приобрести интересную зубную щетку и зубную пасту с любимым вкусом. А в дополнении рассказать веселый стишок или спеть песенку.

Зайчики и белочки,

Мальчики и девочки

Утром две минутки

Чистят себе зубки.

Маленькие котики

Открывают ротики

Зубки выстроились в ряд,

Щетку с пастой ждут опять!

Перед тем, как спать ложиться,

Полагается умыться.

Щетку пастой мы намажем,

Молодцы, нам мама скажет!

Вот тюлень - ему не лень

Чистить зубы каждый день,

Крокодил зубастый

Чистит зубы пастой.

Вот зайчишка молодой,

Он полощет рот водой.

Научился и медведь

Зубы щёткою тереть.

Чтобы зубы не болели

И блестели как мои,

Щеткой чисти, встав с постели

Каждый зуб минуты три!

Чистим зубы дважды в сутки,

Чистим долго: три минутки,

Щеткой чистой, не лохматой,

Пастой вкусной, ароматной.

Чистим щеткой вверх и вниз

– Ну, микробы, берегись!

Мы чистим, чистим зубы

И весело живем.

А тем, кто их не чистит,

Мы песенку поем:

Эй, давай не зевай,

О зубах не забывай,

Снизу-вверх, сверху-вниз

Чистить зубы не ленись.

Если б зубы вдруг могли говорить,

То они б нас начали учить:

«Ты нас чисти, чисти, чисти, не спеши,

И снаружи, и внутри нас почеши».

Снует зубная щетка,

Как по морю лодка, К

ак по речке пароход

По зубам она идет,

Вверх и вниз, туда-обратно.

Счистим мы налет и пятна.

Чтобы зубки не болели,

Чтоб как зимний снег белели

Рано утром звери встали,

Зубки чистить побежали.

Чистят зубки мишки

Щеточкой из шишки.

Белка в рыжей шубке

Тоже чистит зубки.

Серые мышата,

Веселые ежата.

Серый волк зубастый

Чистят зубки пастой.

Чистят поросенок

И смешной лосенок.

Чтобы зубки не болели,

Как снежинки чтоб белели,

Чистить вкусной пастой

Надо зубки часто!

Жил бобер в норе у речки,

Умываться он любил.

Утром, делая зарядку,

На прогулку выходил.

Умывался он раненько,

Зубы чистил, уши тер.

Самым чистым и опрятным

Был в лесу лесной бобер!

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак